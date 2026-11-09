GP de São Paulo 2027: quanto custam os ingressos da Fórmula 1 no Brasil

Fórmula 1: descubra quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo 2027 (Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12h02.
O artigo aborda as vendas de ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027, destacando os preços, opções de setores e cronograma de vendas. O evento ocorrerá no Autódromo de Interlagos, com diferentes opções de conforto e luxo para os fãs. As vendas começam com pré-vendas exclusivas para clientes de bancos específicos antes da venda geral.
As vendas para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027 começaram nesta segunda-feira, 9 de novembro. Os fãs que forem clientes da Porto Bank podem adquirir entradas para o evento por meio de uma pré-venda exclusiva.
Uma segunda venda, para clientes Amex, acontece nos próximos dias, enquanto a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 12.
No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.
Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.
Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela. As vendas para esses setores devem acontecer em 2027.
Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 acontecem pelo site da Eventim.
A venda geral de ingressos do GP de São Paulo 2027 acontece na próxima segunda-feira, 16.
Glossário
O que é Fanzone?
Área especial no autódromo dedicada aos fãs da corrida, com atividades e entretenimento temático.