GP de São Paulo 2027: quanto custam os ingressos da Fórmula 1 no Brasil

As vendas para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027 começaram nesta segunda-feira, 9 de novembro. Os fãs que forem clientes da Porto Bank podem adquirir entradas para o evento por meio de uma pré-venda exclusiva.

Uma segunda venda, para clientes Amex, acontece nos próximos dias, enquanto a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 12.

Quanto custam os ingressos para o GP de São Paulo 2027?

Setor G - a partir de R$ 545,00

Setor A - a partir de R$ 890,00

Setor R - a partir de R$ 1.225,00

Setor M - a partir de R$ 1.975,00

Setor D - a partir de R$ 5.150,00

Setor B - a partir de R$ 5.940,00

Pit Stop Club - a partir de R$ 11.900,00

Orange Tree Club - a partir de R$ 9.100,00

Grand Pix Club - a partir de R$ 22.600,00

Arquibancada Bortoleto - a partir de R$ 3.950,00

Quais setores estão disponíveis?

No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.

Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.

Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela. As vendas para esses setores devem acontecer em 2027.

Onde comprar ingressos para a Fórmula 1?

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 acontecem pelo site da Eventim.

Quando começa a venda geral do GP de São Paulo?

A venda geral de ingressos do GP de São Paulo 2027 acontece na próxima segunda-feira, 16.