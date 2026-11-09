Foguete sul-coreano mira novo voo no Brasil ainda neste mês

A empresa sul-coreana Innospace anunciou nesta segunda-feira, 9, que pretende lançar o foguete suborbital SEBIT em 29 de novembro, no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. Será a segunda tentativa de voo do veículo, que saiu da trajetória prevista em agosto e teve o teste interrompido pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A janela de lançamento vai de 16 de novembro a 11 de dezembro. O dia 29 é a data-alvo, e a empresa ainda vai definir o horário de decolagem. A programação pode mudar dentro desse período a depender das condições meteorológicas e dos preparativos na base.

Segundo a Innospace, o calendário foi acertado com a FAB, a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a estatal Alada.

O que mudou no foguete desde o primeiro voo?

No teste de 19 de agosto, o SEBIT deixou a plataforma normalmente, mas desviou do percurso durante a subida. A FAB acionou o sistema de terminação de voo, que interrompeu a propulsão, segundo a fabricante. O foguete caiu dentro da área de segurança marítima. Não houve vítimas nem danos às instalações.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) classificou o episódio como perda de controle de atitude, termo que descreve a dificuldade de manter a orientação do veículo em voo.

Em setembro, a Innospace informou que os dados transmitidos pelo foguete indicaram uma diferença entre o comportamento previsto e o observado em baixa velocidade. A análise interna apontou a necessidade de rever o algoritmo que comanda as quatro aletas na base do veículo. Segundo a empresa, o relatório final do Cenipa foi publicado em 5 de novembro.

Para o segundo voo, a Innospace redesenhou o algoritmo de controle e aumentou o empuxo do motor híbrido da classe de três para a de quatro toneladas-força. A empresa pretende verificar como as duas mudanças se comportam em voo e coletar dados para o desenvolvimento do foguete.

Para que serve o SEBIT?

Com 8,7 metros de comprimento, 70 centímetros de diâmetro e um único estágio, o SEBIT foi projetado para levar instrumentos e experimentos a altitudes de até 100 quilômetros. Em uma trajetória suborbital, o veículo sobe e retorna à Terra. Durante parte do percurso, a carga pode passar por um breve período de microgravidade, condição que permite testar equipamentos e conduzir pesquisas difíceis de reproduzir no solo.

A Innospace quer vender esses voos como serviço para clientes que precisam testar tecnologias em grande altitude ou em microgravidade. O voo de novembro é uma etapa de desenvolvimento dessa operação.

O SEBIT usará o período de operações que havia sido reservado ao HANBIT-Nano, outro foguete da Innospace, projetado para colocar pequenos satélites em órbita. Em dezembro de 2025, o veículo decolou de Alcântara na primeira missão comercial lançada do Brasil, mas uma falha após a decolagem impediu a entrega das cargas.

A nova tentativa do HANBIT-Nano, antes prevista para novembro, agora tem como meta o primeiro semestre de 2027. No planejamento divulgado pela AEB em julho, a missão levaria o InnoSat-0, satélite experimental desenvolvido pela própria Innospace para verificar o desempenho do lançador após as mudanças feitas desde o voo de 2025.