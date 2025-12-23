Filho de John Lennon vê risco de esquecimento dos Beatles no futuro

Em uma recente entrevista ao programa CBS Sunday Morning, Sean Ono Lennon, músico e filho de John Lennon e Yoko Ono, levantou uma reflexão: segundo ele, as gerações mais jovens podem, no futuro, deixar de se conectar com a música e o legado dos Beatles, uma das bandas mais influentes da história da música.

Aos 50 anos, Sean explicou que, com o passar do tempo e as constantes transformações tecnológicas e culturais, existe a possibilidade real de que o impacto de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr seja esquecido por públicos que nasceram décadas após o auge do grupo.

Guardião do legado do pai

Sean descreveu que assumiu o papel de guardião do legado musical de seu pai, papel que sua mãe, Yoko Ono, vinha desempenhando há décadas, e que agora ele procura continuar. Mesmo assim, ele reconheceu que essa tarefa não é apenas familiar: para Sean, o mundo também é um guardião do legado de John Lennon.

Quando perguntado se realmente acreditava que as novas gerações poderiam esquecer os Beatles, Sean respondeu: "Esquecer? Eu acho que sim. E antes eu nunca achava isso.”

Por que esse temor?

Para os fãs mais velhos, pode parecer inimaginável imaginar alguém desconhecendo os Beatles. O grupo britânico revolucionou a música pop e o rock nos anos 1960, com álbuns clássicos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road e Let It Be.

No entanto, para Sean, o desafio está em manter essa conexão viva em um mundo saturado por novas formas de consumo musical e atenção fragmentada. Ele acredita que a música dos Beatles não pode ser tratada só como outra coisa antiga — deve ser apresentada e recontextualizada para cada geração nova.

Sean também falou sobre o que considera ser o verdadeiro significado do legado deixado por seus pais: não apenas as músicas, mas uma mensagem de paz, amor e ativismo com humor — uma visão de mundo que John e Yoko promoveram ao longo de suas vidas.

Em 2023, ele e o cineasta Dave Mullins lançaram o curta-metragem War Is Over!, animação inspirada na canção de John e Yoko de 1971, “Happy Xmas (War Is Over)”, que ganhou um Oscar.