GP de São Paulo 2027 terá 'Arquibancada Bortoleto': veja o preço e como comprar

As vendas para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027 começaram nesta segunda-feira, 9, e os fãs brasileiros ganharam acesso a uma novidade: a Arquibancada Bortoleto.

Inspirado em um movimento que já vem acontecendo no exterior, o GP de São Paulo ganha uma arquibancada especial em homenagem a um dos pilotos brasileiros no grid da Fórmula 1.

Conheça a 'Arquibancada Bortoleto'

Localizada no final do S do Senna, ao lado da Arquibancada D, a Arquibancada Bortoleto é descrita como um espaço temático coberto, com assentos marcados, em homenagem a Gabriel Bortoleto.

Os fãs que decidirem acompanhar o fim de semana do espaço ganharão um kit especial exclusivo do piloto, com camiseta e boné, e poderão presenciar uma aparição do piloto em frente à arquibancada em pelo menos um dia de evento.

Além disso, o espaço também contará com telão para acompanhar as atividades em pista e ponto de venda de alimentação, bebidas e produtos licenciados.

Quanto custa o ingresso da 'Arquibancada Bortoleto'?

Os ingressos da Arquibancada Bortoleto estão sendo vendidos pelo preço único de R$ 3.950,00 na Eventim, site oficial de venda de ingressos da Fórmula 1 no Brasil.

Comprar ingressos para o GP de São Paulo 2027?

A primeira pré-venda para o GP de São Paulo 2027 será exclusiva para clientes com cartão Porto Bank. Uma segunda venda, para clientes Amex, acontece nos próximos dias, enquanto a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 12.

Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pelo site da Eventim.