Novo presidente do Paraguai pede renúncia de ministros e autoridades de alto escalão

Paraguai: Pedro Alliana era vice-presidente e assumiu o governo após a destituição de Peña (DANIEL DUARTE/AFP)
Repórter
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 14h43.
O novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, pediu, nesta segunda-feira, 9, que todos os seus ministros e altos funcionários coloquem seus cargos à disposição, em uma reorganização do governo após o impeachment de Santiago Peña em meio a um escândalo bancário.
Alliana assumiu o cargo na sexta-feira, após a destituição e prisão de Peña pelo colapso do Ueno Bank, que deixou quase três milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos.
"Determinei ao ministro-secretário-geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros, que solicite aos ministros, secretários e máximas autoridades do Estado que ocupam cargos de confiança que coloquem seus cargos à disposição", disse em mensagem no X (antigo Twitter).
He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición.
Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos.
El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad.
— Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026
A posse de Alliana, então vice-presidente, aconteceu poucas horas depois da destituição de Santiago Peña, aprovada pelo Senado paraguaio durante um julgamento político na sexta-feira. Os senadores votaram pela saída do então presidente em meio às acusações de irregularidades relacionadas ao Ueno Bank, instituição com a qual Peña manteve vínculos empresariais.
Pouco depois da decisão parlamentar, o Ministério Público determinou a prisão do ex-presidente no âmbito de uma investigação por suspeita de lesão de confiança e outros possíveis crimes relacionados à crise bancária.
A Polícia Nacional cumpriu a ordem na residência de Peña, em Assunção, onde ele permaneceu sob custódia das autoridades.
Segundo a agência EFE, o Ministério Público determinou que o ex-presidente ficasse detido em casa até ser colocado à disposição da unidade especializada em crimes econômicos e anticorrupção.
A investigação busca esclarecer possíveis responsabilidades pelas irregularidades envolvendo o banco. A destituição por impeachment e a investigação criminal são procedimentos distintos, e a prisão não representa uma condenação penal.
Peña, que foi acionista da holding controladora do Ueno Bank até março de 2025, nega ter cometido irregularidades. Segundo o ex-presidente, os problemas da instituição eram uma questão de responsabilidade dos órgãos reguladores.
No sábado, 7, Peña compareceu ao Ministério Público para prestar esclarecimentos aos investigadores, segundo a Reuters.
A crise que levou à queda do governo começou com a dissolução do Ueno Bank, determinada pelo Banco Central do Paraguai. A decisão atingiu aproximadamente 2,94 milhões de clientes, que ficaram sem acesso aos recursos mantidos na instituição financeira.
O bloqueio dos valores provocou protestos e aumentou a pressão sobre o governo e as autoridades responsáveis pela fiscalização do sistema bancário.
Diante desse cenário, Alliana anunciou que a recuperação dos recursos será uma das prioridades de sua administração.
O presidente afirmou que os clientes serão compensados integralmente, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis.
Apesar do compromisso, ainda não foram detalhados os mecanismos de ressarcimento, o calendário de pagamentos ou a origem dos recursos que serão utilizados para compensar os clientes.
Pedro Alliana era vice-presidente do Paraguai e assumiu o governo após a destituição de Santiago Peña, seu aliado no Partido Colorado, legenda que governa o país. A cerimônia de posse ocorreu em uma sessão extraordinária do Congresso, conduzida pelo presidente do Legislativo, Basilio Núñez.
Alliana assumiu a Presidência para completar o mandato iniciado por Peña, que termina em agosto de 2028. Não haverá uma nova eleição presidencial em razão da mudança de governo.
Após a posse do novo presidente, Antonio Barrios, que deixou o cargo de senador, prestou juramento como vice-presidente.
A mudança ocorre em meio a uma das principais crises políticas e financeiras enfrentadas pelo Paraguai, com milhões de clientes aguardando uma solução para o bloqueio dos recursos no Ueno Bank.
O novo governo terá como desafio imediato organizar as medidas de ressarcimento e enfrentar as consequências econômicas e institucionais do fechamento do banco.
(Com AFP)