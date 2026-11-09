Novo presidente do Paraguai pede renúncia de ministros e autoridades de alto escalão

O novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, pediu, nesta segunda-feira, 9, que todos os seus ministros e altos funcionários coloquem seus cargos à disposição, em uma reorganização do governo após o impeachment de Santiago Peña em meio a um escândalo bancário.

Alliana assumiu o cargo na sexta-feira, após a destituição e prisão de Peña pelo colapso do Ueno Bank, que deixou quase três milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos.

"Determinei ao ministro-secretário-geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros, que solicite aos ministros, secretários e máximas autoridades do Estado que ocupam cargos de confiança que coloquem seus cargos à disposição", disse em mensagem no X (antigo Twitter).

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición. Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos. El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026

Peña preso após impeachment

A posse de Alliana, então vice-presidente, aconteceu poucas horas depois da destituição de Santiago Peña, aprovada pelo Senado paraguaio durante um julgamento político na sexta-feira. Os senadores votaram pela saída do então presidente em meio às acusações de irregularidades relacionadas ao Ueno Bank, instituição com a qual Peña manteve vínculos empresariais.

Pouco depois da decisão parlamentar, o Ministério Público determinou a prisão do ex-presidente no âmbito de uma investigação por suspeita de lesão de confiança e outros possíveis crimes relacionados à crise bancária.

A Polícia Nacional cumpriu a ordem na residência de Peña, em Assunção, onde ele permaneceu sob custódia das autoridades.

Segundo a agência EFE, o Ministério Público determinou que o ex-presidente ficasse detido em casa até ser colocado à disposição da unidade especializada em crimes econômicos e anticorrupção.

A investigação busca esclarecer possíveis responsabilidades pelas irregularidades envolvendo o banco. A destituição por impeachment e a investigação criminal são procedimentos distintos, e a prisão não representa uma condenação penal.

Peña, que foi acionista da holding controladora do Ueno Bank até março de 2025, nega ter cometido irregularidades. Segundo o ex-presidente, os problemas da instituição eram uma questão de responsabilidade dos órgãos reguladores.

No sábado, 7, Peña compareceu ao Ministério Público para prestar esclarecimentos aos investigadores, segundo a Reuters.

A crise do Ueno Bank

A crise que levou à queda do governo começou com a dissolução do Ueno Bank, determinada pelo Banco Central do Paraguai. A decisão atingiu aproximadamente 2,94 milhões de clientes, que ficaram sem acesso aos recursos mantidos na instituição financeira.

O bloqueio dos valores provocou protestos e aumentou a pressão sobre o governo e as autoridades responsáveis pela fiscalização do sistema bancário.

Diante desse cenário, Alliana anunciou que a recuperação dos recursos será uma das prioridades de sua administração.

O presidente afirmou que os clientes serão compensados integralmente, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis.

Apesar do compromisso, ainda não foram detalhados os mecanismos de ressarcimento, o calendário de pagamentos ou a origem dos recursos que serão utilizados para compensar os clientes.

Quem é Pedro Alliana, novo presidente do Paraguai?

Pedro Alliana era vice-presidente do Paraguai e assumiu o governo após a destituição de Santiago Peña, seu aliado no Partido Colorado, legenda que governa o país. A cerimônia de posse ocorreu em uma sessão extraordinária do Congresso, conduzida pelo presidente do Legislativo, Basilio Núñez.

Alliana assumiu a Presidência para completar o mandato iniciado por Peña, que termina em agosto de 2028. Não haverá uma nova eleição presidencial em razão da mudança de governo.

Após a posse do novo presidente, Antonio Barrios, que deixou o cargo de senador, prestou juramento como vice-presidente.

A mudança ocorre em meio a uma das principais crises políticas e financeiras enfrentadas pelo Paraguai, com milhões de clientes aguardando uma solução para o bloqueio dos recursos no Ueno Bank.

O novo governo terá como desafio imediato organizar as medidas de ressarcimento e enfrentar as consequências econômicas e institucionais do fechamento do banco.

(Com AFP)