Taylor Swift domina recordes de estreia na história do Spotify

Taylor Swift: cantora tem 39 músicas no topo das 50 melhores estreias do Spotify (ANGELA WEISS/AFP Photo)
Publicado em 21 de março de 2026 às 12h02.
Última atualização em 21 de março de 2026 às 12h05.
O ranking das maiores estreias diárias da história do Spotify Global mostra forte concentração em uma única artista. Taylor Swift aparece com 39 faixas entre as 50 maiores marcas já registradas.
O topo da lista é ocupado por “The Fate of Ophelia”, com 30,98 milhões de reproduções no dia de lançamento. O número supera o antigo recorde de “Fortnight”, que soma 25,20 milhões.
Entre as 19 maiores estreias da plataforma, todas pertencem à cantora. As músicas incluem faixas de projetos como The Tortured Poets Department e The Life of a Showgirl.
A lista também inclui outros artistas, como Shakira, com “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” (14,39 milhões), e colaborações que aparecem fora do topo absoluto.
Mesmo assim, a diferença numérica permanece significativa. Faixas fora do grupo principal registram menos de 18 milhões de streams no dia de estreia.
|Posição
|Música
|Números
|Artista
|#1
|The Fate of Ophelia
|30.98M
|Taylor Swift
|#2
|Fortnight
|25.20M
|Taylor Swift ft. Post Malone
|#3
|Elizabeth Taylor
|23.97M
|Taylor Swift
|#4
|Opalite
|23.71M
|Taylor Swift
|#5
|Father Figure
|21.80M
|Taylor Swift
|#6
|Eldest Daughter
|19.96M
|Taylor Swift
|#7
|Actually Romantic
|19.39M
|Taylor Swift
|#8
|The Tortured Poets Department
|19.08M
|Taylor Swift
|#9
|Wood
|19.01M
|Taylor Swift
|#10
|CANCELLED!
|18.83M
|Taylor Swift
|#11
|Wi$h List
|18.80M
|Taylor Swift
|#12
|Ruin The Friendship
|18.75M
|Taylor Swift
|#13
|The Life of a Showgirl
|18.73M
|Taylor Swift
|#14
|Down Bad
|17.43M
|Taylor Swift
|#15
|Anti-Hero
|17.39M
|Taylor Swift
|#16
|So Long, London
|17.17M
|Taylor Swift
|#17
|My Boy Only Breaks His Favorite Toys
|17.10M
|Taylor Swift
|#18
|Lavender Haze
|16.41M
|Taylor Swift
|#19
|Honey
|15.9955M
|Taylor Swift
|#20
|Seven
|15.9954M
|Jungkook ft. Latto
|#21
|But Daddy I Love Him
|15.54M
|Taylor Swift
|#22
|Snow On The Beach
|15.03M
|Taylor Swift
|#23
|SWIM
|14.64M
|SWIM
|#24
|Florida!!!
|14.45M
|Taylor Swift ft. Florence + The Machine
|#25
|Maroon
|14.42M
|Taylor Swift
|#26
|Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53
|14.39M
|Shakira & Bizarrap
|#27
|I Had Some Help
|13.94M
|Post Malone ft. Morgan Wallen
|#28
|I Can Do It With a Broken Heart
|13.65M
|Taylor Swift
|#29
|Who’s Afraid of Little Old Me?
|12.96M
|Taylor Swift
|#30
|You’re On Your Own, Kid
|12.84M
|Taylor Swift
|#31
|Fresh Out The Slammer
|12.75M
|Taylor Swift
|#32
|Guilty as Sin?
|12.65M
|Taylor Swift
|#33
|Midnight Rain
|12.57M
|Taylor Swift
|#34
|Aperture
|12.47M
|Taylor Swift
|#35
|MONACO
|12.44M
|Taylor Swift
|#36
|Girls Want Girls
|12.38M
|Drake ft. Lil Baby
|#37
|LUNCH
|12.16M
|Taylor Swift
|#38
|loml
|12.08M
|Taylor Swift
|#39
|Vigilante Shit
|11.87M
|Taylor Swift
|#40
|Moscow Mule
|11.74M
|Bad Bunny
|#41
|Champagne Poetry
|11.69M
|Drake
|#42
|Style (Taylor’s Version)
|11.67M
|Taylor Swift
|#43
|Fair Trade
|11.64M
|Drake ft. Travis Scott
|#44
|Question…?
|11.56M
|Taylor Swift
|#45
|“Slut!” (Taylor’s Version)
|11.30M
|Taylor Swift
|#46
|yes, and?
|11.21M
|Ariana Grande
|#47
|Body to Body
|11.18M
|Taylor Swift
|#48
|I Can Fix Him (No Really I Can)
|11.12M
|Taylor Swift
|#49
|Butter
|11.04M
|BTS
|#50
|I Don’t Care
|10.97M
|Ed Sheeran ft. Justin Bieber
Fontes: @chartdata (X), World Music Awards (Facebook/X), Kworb.net, Top-Charts.com, Spotify Newsroom.