Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Taylor Swift domina recordes de estreia na história do Spotify

Cantora concentra 39 das 50 maiores estreias e amplia domínio histórico no Spotify

Taylor Swift: cantora tem 39 músicas no topo das 50 melhores estreias do Spotify

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 21 de março de 2026 às 12h02.

Última atualização em 21 de março de 2026 às 12h05.

O ranking das maiores estreias diárias da história do Spotify Global mostra forte concentração em uma única artista. Taylor Swift aparece com 39 faixas entre as 50 maiores marcas já registradas.

O topo da lista é ocupado por “The Fate of Ophelia”, com 30,98 milhões de reproduções no dia de lançamento. O número supera o antigo recorde de “Fortnight”, que soma 25,20 milhões.

Entre as 19 maiores estreias da plataforma, todas pertencem à cantora. As músicas incluem faixas de projetos como The Tortured Poets Department e The Life of a Showgirl.

Concentração de streams no topo

A lista também inclui outros artistas, como Shakira, com “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” (14,39 milhões), e colaborações que aparecem fora do topo absoluto.

Mesmo assim, a diferença numérica permanece significativa. Faixas fora do grupo principal registram menos de 18 milhões de streams no dia de estreia.

Veja as 50 melhores estreias da história do Spotify

PosiçãoMúsicaNúmerosArtista
#1The Fate of Ophelia30.98MTaylor Swift
#2Fortnight25.20MTaylor Swift ft. Post Malone
#3Elizabeth Taylor23.97MTaylor Swift
#4Opalite23.71MTaylor Swift
#5Father Figure21.80MTaylor Swift
#6Eldest Daughter19.96MTaylor Swift
#7Actually Romantic19.39MTaylor Swift
#8The Tortured Poets Department19.08MTaylor Swift
#9Wood19.01MTaylor Swift
#10CANCELLED!18.83MTaylor Swift
#11Wi$h List18.80MTaylor Swift
#12Ruin The Friendship18.75MTaylor Swift
#13The Life of a Showgirl18.73MTaylor Swift
#14Down Bad17.43MTaylor Swift
#15Anti-Hero17.39MTaylor Swift
#16So Long, London17.17MTaylor Swift
#17My Boy Only Breaks His Favorite Toys17.10MTaylor Swift
#18Lavender Haze16.41MTaylor Swift
#19Honey15.9955MTaylor Swift
#20Seven15.9954MJungkook ft. Latto
#21But Daddy I Love Him15.54MTaylor Swift
#22Snow On The Beach15.03MTaylor Swift
#23SWIM14.64MSWIM
#24Florida!!!14.45MTaylor Swift ft. Florence + The Machine
#25Maroon14.42MTaylor Swift
#26Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 5314.39MShakira & Bizarrap
#27I Had Some Help13.94MPost Malone ft. Morgan Wallen
#28I Can Do It With a Broken Heart13.65MTaylor Swift
#29Who’s Afraid of Little Old Me?12.96MTaylor Swift
#30You’re On Your Own, Kid12.84MTaylor Swift
#31Fresh Out The Slammer12.75MTaylor Swift
#32Guilty as Sin?12.65MTaylor Swift
#33Midnight Rain12.57MTaylor Swift
#34Aperture12.47MTaylor Swift
#35MONACO12.44MTaylor Swift
#36Girls Want Girls12.38MDrake ft. Lil Baby
#37LUNCH12.16MTaylor Swift
#38loml12.08MTaylor Swift
#39Vigilante Shit11.87MTaylor Swift
#40Moscow Mule11.74MBad Bunny
#41Champagne Poetry11.69MDrake
#42Style (Taylor’s Version)11.67MTaylor Swift
#43Fair Trade11.64MDrake ft. Travis Scott
#44Question…?11.56MTaylor Swift
#45“Slut!” (Taylor’s Version)11.30MTaylor Swift
#46yes, and?11.21MAriana Grande
#47Body to Body11.18MTaylor Swift
#48I Can Fix Him (No Really I Can)11.12MTaylor Swift
#49Butter11.04MBTS
#50I Don’t Care10.97MEd Sheeran ft. Justin Bieber

Fontes: @chartdata (X), World Music Awards (Facebook/X), Kworb.net, Top-Charts.com, Spotify Newsroom.

Acompanhe tudo sobre:Taylor Swift

Mais na Exame

Casual

Negócios

Ciência

