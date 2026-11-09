Quem é a gigante do Nordeste que acaba de comprar a dona dos sucos Maguary por R$ 500 milhões

RESUMO ＋ O Grupo José Augusto Vieira (JAV), conglomerado sergipano de alimentos, assinou nesta segunda-feira, 9, acordo para comprar a Britvic Brasil, dona dos sucos Maguary, da multinacional dinamarquesa Carlsberg por € 80 milhões, cerca de R$ 500 milhões. A conclusão está prevista para dezembro de 2026, após as aprovações regulatórias.

O mercado brasileiro de sucos está prestes a passar por uma troca de comando. Uma multinacional europeia decidiu vender sua operação no país para um grupo familiar do Nordeste que começou no comércio de fumo de corda.

O Grupo José Augusto Vieira (JAV), de Lagarto, em Sergipe, assinou um acordo para comprar a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (Britvic Brasil), dona dos sucos Maguary, da dinamarquesa Carlsberg. A operação foi avaliada em 80 milhões de euros, cerca de 500 milhões de reais.

O negócio foi anunciado nesta segunda-feira, 9, e tem conclusão prevista para dezembro de 2026, sujeita às aprovações regulatórias.

A Carlsberg assumiu o controle da Britvic Brasil em janeiro de 2025, quando comprou a fabricante britânica de bebidas Britvic. Agora, após uma revisão estratégica, decidiu se desfazer da operação brasileira.

"Esta aquisição é um marco importante para o Grupo JAV e reflete nossa confiança de longo prazo no mercado brasileiro. A Britvic Brasil traz um portfólio forte de marcas, presença nacional e uma equipe experiente", diz Frank Vieira, sócio do Grupo JAV, em comunicado.

Com a compra, o grupo sergipano ampliará sua atuação no mercado de bebidas, segmento em que já opera há mais de duas décadas com a marca Maratá. A empresa terá pela frente o desafio de integrar as marcas e a estrutura da Britvic Brasil aos negócios que mantém no país.

Do fumo de corda ao Café Maratá: a história do Grupo JAV

A história do Grupo JAV começou nos anos 1960, quando José Augusto Vieira passou a comprar e revender fumo de corda em Lagarto, município do interior de Sergipe. O empresário comprava a produção de agricultores da região e revendia o produto.

A virada para o setor de alimentos veio em 1984, com a compra da Indústria de Torrefação e Moagem de Café Maratá. A aquisição deu origem à expansão que transformou a companhia em uma das maiores torrefadoras de café do Brasil.

Ao longo das décadas seguintes, o grupo passou a atuar em outros segmentos, como sucos, molhos, derivados de milho, embalagens e agropecuária.

Em janeiro de 2024, a família Vieira concluiu uma das maiores transações de sua história: vendeu o negócio de café e chá da Maratá para a holandesa JDE Peet's por 682 milhões de euros. A operação incluía marcas como Café Maratá, Chá Maratá, Café Puro e Chá Castellari.

A venda marcou uma mudança na estratégia do grupo, que passou a concentrar seus investimentos em outras categorias de alimentos e em novos projetos industriais.

O que faz o Grupo JAV hoje

Mesmo depois de vender o café, o Grupo JAV manteve um portfólio que vai dos alimentos encontrados nos supermercados à produção agrícola e industrial.

Entre os produtos estão flocão de milho para cuscuz, farinha de trigo, molhos, temperos, pimentas, sucos e bebidas em pó. O conglomerado também atua na fabricação de embalagens plásticas e descartáveis, além de manter negócios em pecuária e citricultura.

Em agosto de 2024, o grupo tinha mais de 5.300 funcionários e sete fábricas em operação, segundo informações divulgadas à época.

Nos últimos anos, uma das principais apostas passou a ser o trigo. Em maio de 2024, o grupo colocou em operação um moinho em São Cristóvão, Sergipe, construído com investimento de 250 milhões de reais. Também anunciou projetos para ampliar a moagem e a produção de alimentos na Bahia e em Alagoas.

A empresa também já conhece o mercado de sucos. Desde 2000, mantém uma unidade industrial em Estância, em Sergipe, que produz sucos concentrados de laranja e frutas tropicais destinados, inclusive, à exportação.

É nesse segmento que a compra da Britvic Brasil ganha peso.

A aquisição adiciona a Maguary ao conjunto de marcas sob controle do grupo e amplia sua presença em um mercado no qual já tem fábricas e experiência de produção.

Para a Carlsberg, a venda encerra uma operação brasileira recebida com a aquisição global da Britvic.

"Estamos satisfeitos por termos encontrado um bom parceiro para a Britvic Brasil", diz Nikos Kalaitzidakis, vice-presidente executivo da Carlsberg para Europa Central e Oriental e Índia.