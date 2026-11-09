Musiala tem doença incurável? Entenda o quadro de saúde do meia do Bayern

O futuro de Jamal Musiala no Bayern de Munique ganhou um novo ponto de interrogação após declarações de Uli Hoeness, presidente de honra do clube alemão. Em entrevista ao canal BR24, o dirigente afirmou que o meia enfrenta uma doença que não tem cura definitiva, mas pode ser controlada com medicamentos. Também questionou se o jogador conseguirá recuperar o nível de desempenho apresentado antes dos problemas de saúde e das lesões.

Aos 23 anos, Musiala não entra em campo desde 18 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O afastamento, porém, não está relacionado apenas ao problema físico: o atleta já havia revelado, em agosto, ter sido diagnosticado com crises de ausência temporárias, após dois episódios de perda de consciência durante amistosos da pré-temporada.

Qual a doença de Musiala?

O jovem apresenta um quadro de crises de ausência — episódios neurológicos breves que provocam uma interrupção temporária da consciência. Elas são classificadas como um tipo de crise epiléptica e podem fazer com que a pessoa perca momentaneamente a percepção do que acontece ao redor.

Musiala sofreu dois episódios durante a pré-temporada do Bayern, em amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim. Na ocasião, o próprio jogador explicou o diagnóstico em uma publicação nas redes sociais e procurou tranquilizar os torcedores.

O meia afirmou que as crises eram breves e tratáveis, causadas por uma disfunção neurológica. Também disse que recebia acompanhamento médico especializado, estava otimista com o tratamento e que não havia risco adicional à sua saúde.

Na mesma manifestação, Musiala explicou que pretendia seguir normalmente com sua rotina e continuar jogando futebol, com acompanhamento e autorização dos neurologistas. O jogador também pediu respeito à sua privacidade e disse que gostaria de manter o assunto restrito às pessoas próximas, ao clube e aos especialistas.

O que o presidente de honra do Bayern disse sobre a saúde de Musiala?

Em entrevista ao programa Sonntags-Stammtisch, da emissora alemã BR, Hoeness comparou a situação do meia à do técnico Vincent Kompany, que também enfrentou um problema de saúde recentemente. O dirigente afirmou que o caso do jogador é diferente e descreveu a situação como um dilema para o Bayern.

“Com Musiala, a situação é completamente diferente. Estamos perante um dilema. Tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação”, declarou.

O presidente de honra também demonstrou incerteza sobre a possibilidade de o camisa 10 voltar a apresentar o futebol de antes. “Será que alguma vez ele vai voltar a atingir o nível de rendimento que tinha?”, questionou.

Hoeness mencionou ainda o contrato e o salário do atleta, em uma reflexão sobre como o clube deve lidar com a situação. O vínculo de Musiala com o Bayern é válido até junho de 2030.

“Ele continua a receber seu salário, claro. Mas imaginem se o Bayern fosse agora questionar o seu contrato e dissesse: ‘O que ele é capaz de oferecer agora já não corresponde ao que estava estipulado no contrato’”, afirmou.

As declarações repercutiram diante das especulações sobre o futuro do jogador. Embora veículos da imprensa europeia tenham noticiado discussões internas sobre uma possível rescisão contratual, Hoeness não anunciou uma decisão do Bayern nesse sentido.

Por que Musiala está afastado dos gramados?

Além das crises de ausência, o meia enfrenta uma sequência de problemas físicos. Em setembro, durante o aquecimento para o confronto entre Alemanha e Holanda, pela Liga das Nações, sofreu uma ruptura de fibras musculares na coxa direita.

O jogador não atua desde 18 de setembro, quando participou da vitória do Bayern por 7 a 0 sobre o Union Berlin. Na temporada 2026/27, havia disputado quatro partidas, duas como titular, com dois gols marcados.

Com contrato até junho de 2030, Musiala segue em recuperação e sob acompanhamento médico. A principal incógnita, neste momento, é quando poderá voltar a jogar e em que condições conseguirá retomar sua participação no time alemão.