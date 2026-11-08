Esporte

Lando Norris vence GP de São Paulo de F1; confira pódio

Britânico da McLaren venceu corrida em Interlagos, com Verstappen e Hadjar no pódio; Antonelli terminou em quinto e garantiu título da Mercedes

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 16h06.

Priorizar nos meus resultados Google

O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste domingo, 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

A corrida também marcou a conquista do título mundial de construtores de 2026 pela Mercedes.

Norris largou da pole position e terminou à frente dos dois pilotos da Red Bull. O holandês Max Verstappen ficou em segundo lugar, enquanto o francês Isack Hadjar completou o pódio, na terceira posição.

O italiano Kimi Antonelli, que chegou ao Brasil com o título mundial de pilotos já assegurado, terminou em quinto lugar. O resultado contribuiu para que a Mercedes somasse os pontos necessários para superar a Ferrari na disputa pelo campeonato de construtores.

Como foram os brasileiros no GP de São Paulo?

Entre os representantes do Brasil, Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 16ª posição.

Rafael Câmara, da Haas, que disputou sua primeira corrida de Fórmula 1 em Interlagos, encerrou a prova em 20º lugar.

Quem subiu ao pódio do GP de São Paulo?

  • 1º lugar: Lando Norris (McLaren);
  • 2º lugar: Max Verstappen (Red Bull);
  • 3º lugar: Isack Hadjar (Red Bull).

Com o resultado, a Mercedes confirmou o título de construtores da temporada de 2026, enquanto Antonelli já havia conquistado o campeonato de pilotos na etapa do México.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Alcaraz vence Shelton e conquista título inédito no Masters 1000 de Paris

GP de São Paulo: que horas começa a corrida da F1 hoje?

Sócio-torcedor rendeu R$ 877 milhões a clubes da Série A em 2025

Quem ainda disputa o vice-campeonato da Fórmula 1 em 2026?

Mais na Exame

Mundo

Eisenkot alerta para 'crise histórica' em Israel e cobra coalizão ampla contra Netanyahu

Brasil

Tempestades com raios: o que evitar dentro de casa para reduzir riscos

Esporte

Alcaraz vence Shelton e conquista título inédito no Masters 1000 de Paris

Um conteúdo Bússola

Executivos começam a procurar por 'tradutores' de tecnologia