Lando Norris vence GP de São Paulo de F1; confira pódio

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Publicado em 8 de novembro de 2026 às 16h06.
O britânico Lando Norris, da McLaren, venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste domingo, 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos.
A corrida também marcou a conquista do título mundial de construtores de 2026 pela Mercedes.
Norris largou da pole position e terminou à frente dos dois pilotos da Red Bull. O holandês Max Verstappen ficou em segundo lugar, enquanto o francês Isack Hadjar completou o pódio, na terceira posição.
O italiano Kimi Antonelli, que chegou ao Brasil com o título mundial de pilotos já assegurado, terminou em quinto lugar. O resultado contribuiu para que a Mercedes somasse os pontos necessários para superar a Ferrari na disputa pelo campeonato de construtores.
Entre os representantes do Brasil, Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 16ª posição.
Já Rafael Câmara, da Haas, que disputou sua primeira corrida de Fórmula 1 em Interlagos, encerrou a prova em 20º lugar.
Com o resultado, a Mercedes confirmou o título de construtores da temporada de 2026, enquanto Antonelli já havia conquistado o campeonato de pilotos na etapa do México.