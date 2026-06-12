A decisão da Globo que ajudou a criar o fenômeno CazéTV

A ascensão da CazéTV está diretamente ligada às transformações que atingiram o mercado de transmissão esportiva nos últimos anos. Mudanças na disputa por direitos esportivos abriram espaço para novos concorrentes e criaram uma oportunidade que seria aproveitada por Casimiro Miguel e pela LiveMode, impulsionando um projeto que anos depois se tornaria um dos protagonistas da Copa do Mundo de 2026.

Essa análise foi feita por Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME, durante participação em um podcast da ACE Ventures. Na conversa, o jornalista detalhou os bastidores da reportagem de capa da revista sobre a CazéTV e explicou como uma mudança de estratégia da Globo ajudou a abrir caminho para novos modelos de transmissão esportiva.

A mudança que criou uma oportunidade

Durante a conversa, Amorim explicou que o mercado começou a mudar quando a Globo passou a rever sua estratégia histórica de adquirir praticamente todos os direitos esportivos disponíveis.

Segundo o diretor, durante décadas a emissora operou sob a lógica de concentrar o máximo possível de competições em seu portfólio. Nos últimos anos, porém, essa dinâmica começou a mudar. "A Globo privilegiou o curto prazo em detrimento do médio e longo prazo, e abriu brecha para um concorrente", explicou.

Na avaliação do jornalista, essa mudança abriu espaço para que outros grupos passassem a disputar torneios relevantes e buscassem modelos alternativos de distribuição.

O papel da LiveMode

Foi nesse contexto que surgiu a oportunidade identificada por Sérgio Lopes e Edgar Diniz, fundadores da LiveMode e ex-executivos do Esporte Interativo.

Segundo Amorim, os dois perceberam que o mercado estava entrando em uma nova fase, na qual empresas menores poderiam competir por propriedades esportivas que antes ficavam concentradas em poucos grupos de mídia.

A estratégia ganhou força quando a LiveMode passou a negociar direitos esportivos para distribuição digital, apostando em plataformas que vinham ampliando sua relevância junto ao público mais jovem.

A entrada de Casimiro

Para Amorim, a oportunidade de mercado sozinha não explicaria o sucesso da operação. O jornalista afirmou que a presença de Casimiro foi decisiva porque ele já tinha uma audiência consolidada e uma relação próxima com seu público antes mesmo de entrar no universo das transmissões esportivas.

"Aquela conexão que ele tinha com o público jovem, de 20/30 anos, conseguiu ser levada para uma transmissão esportiva", disse. Dessa forma, a combinação entre os direitos negociados pela LiveMode e a capacidade de comunicação de Casimiro foi responsável por criar um produto diferente do que existia até então no mercado.

Da brecha à Copa do Mundo

A oportunidade ganhou escala durante a Copa do Mundo de 2022. Amorim relembrou que a negociação dos direitos digitais do torneio com a FIFA permitiu que a competição chegasse ao YouTube por meio da CazéTV, ampliando o alcance da plataforma.

O jornalista destacou que o desempenho das transmissões mostrou que havia demanda para acompanhar grandes eventos esportivos fora dos formatos tradicionais da televisão.

Para ele, a trajetória da CazéTV ilustra como uma mudança estrutural no mercado de mídia esportiva acabou criando espaço para novos modelos de distribuição e consumo de conteúdo.

"O que parecia impossível alguns anos antes acabou acontecendo porque o mercado mudou", afirmou Amorim ao comentar o cenário que permitiu o surgimento da CazéTV.