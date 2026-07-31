Japão x Estados Unidos na VNL 2026: horário e onde assistir à semifinal de vôlei masculino

EUA: time a classificação ao eliminar a Itália por 3 sets a 0 (Volleyball World/VNL/Divulgação)
Repórter
Publicado em 31 de julho de 2026 às 17h43.
Japão e Estados Unidos se enfrentam neste sábado, 1º, às 8h30 (de Brasília), pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei Masculino (VNL) 2026. A partida será disputada em Ningbo, na China.
O Japão avançou após derrotar a China por 3 sets a 1 nas quartas de final. Já os Estados Unidos garantiram a classificação ao eliminar a Itália por 3 sets a 0.
O vencedor enfrentará Eslovênia ou Polônia na final da VNL masculina. A Seleção Brasileira foi eliminada ainda na fase preliminar da competição.
A partida entre Japão e Estados Unidos terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na televisão por assinatura, e pela VBTV, plataforma oficial de streaming da FIVB.
O jogo começa às 8h30 (de Brasília) deste sábado, 1º.