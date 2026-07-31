Zakaria Labyad sofre lesão no joelho e se torna baixa no Corinthians em 2026

O Corinthians confirmou nesta sexta-feira, 31, a lesão do meio-campista Zakaria Labyad. O jogador precisará passar por cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) e também sofrer uma lesão no menisco. Ele não deve mais atuar pelo Timão em 2026

Labyad se machucou durante o empate por 0 a 0 com o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu no fim do primeiro tempo, quando o jogador torceu o joelho esquerdo e precisou deixar o gramado.

Após exames de imagem realizados nesta sexta-feira, o Corinthians confirmou o diagnóstico da ruptura do ligamento cruzado anterior e da lesão no menisco. O clube informou que divulgará, nos próximos dias, a data da cirurgia do atleta.

Contratado pelo Corinthians em fevereiro deste ano, Zakaria Labyad , de 33 anos, disputou 17 partidas com a camisa alvinegra e marcou dois gols.

Baixas importantes

Além de Labyad, o Tmão também saiu do duelo contra o Athletico-PR com outras preocupações no departamento médico. O atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

O camisa 9 havia começado a partida no banco de reservas, entrou no intervalo e, aos 30 minutos do segundo tempo, sentiu a coxa, pediu substituição imediatamente e deixou o campo.

Outro jogador que virou preocupação foi Rodrigo Garro. O meia sofreu uma pancada no pé direito durante a partida e iniciou tratamento junto ao departamento de fisioterapia. O Corinthians confirmou nesta sexta que o argentino também sofreu uma lesão.