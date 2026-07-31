Esporte

Fase de grupos copa 2026

Eslovênia x Polônia na VNL 2026: horário e onde assistir à semifinal de vôlei masculino

Atual campeã e líder do ranking mundial, Polônia enfrenta a Eslovênia neste sábado, 1º, às 4h

Eslovênia: time garantiu a classificação ao derrotar a Turquia por 3 sets a 0 nas quartas (Volleyball World/VNL/Divulgação)

Eslovênia: time garantiu a classificação ao derrotar a Turquia por 3 sets a 0 nas quartas (Volleyball World/VNL/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 17h38.

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Eslovênia e Polônia se enfrentam neste sábado, 1º, às 4h (de Brasília), pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei Masculino (VNL) 2026. A partida será disputada em Ningbo, na China.

A Polônia avançou após derrotar a Ucrânia por 3 sets a 1 nas quartas de final, com parciais de 25-22, 22-25, 25-20 e 25-17. Atual campeã e líder do ranking mundial, a seleção polonesa busca chegar à decisão e ampliar sua coleção de seis medalhas na VNL.

A Eslovênia garantiu a classificação ao superar a Turquia por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 33-31 e 39-37. A equipe disputa as semifinais da competição pela terceira temporada consecutiva.

O vencedor enfrentará Japão ou Estados Unidos na final, marcada para domingo. A Seleção Brasileira foi eliminada ainda na fase preliminar.

Onde assistir a Eslovênia x Polônia pela VNL?

A partida entre Eslovênia e Polônia terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na televisão por assinatura, e pela VBTV, plataforma oficial de streaming da competição.

Que horas começa Eslovênia x Polônia?

O jogo começa às 4h (de Brasília) deste sábado, 1º.

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