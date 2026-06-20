Memphis joga hoje? Veja a escalação da Holanda contra a Suécia na Copa

O torcedor do Corinthians tem um motivo extra para ficar ligado no principal torneio de seleções do planeta. Holanda e Suécia se enfrentam às 14h deste sábado, 20, em Houston, nos Estados Unidos. O duelo é crucial para a segunda rodada do Grupo F, e a principal dúvida de quem acompanha o futebol nacional é: Memphis Depay vai ser titular do jogo?

O camisa 10 da Laranja e principal estrela do ataque do Corinthians vive uma situação de preservação neste início de Mundial. Após o empate amargo por 2 a 2 contra o Japão na estreia, a expectativa de que o atacante ganhasse uma vaga entre os titulares aumentou.

Contudo, o técnico Ronald Koeman sinalizou que deve manter a base do primeiro jogo e vai deixar o astro do Timão como uma arma estratégica para o segundo tempo.

Escalação da Holanda e a situação de Memphis

O comandante holandês prefere dar ritmo ao trio ofensivo formado por Summerville, Gakpo e Malen. Memphis, que se recuperou de desgaste físico recentemente na temporada brasileira, vem sendo acionado de forma gradual para evitar lesões de maior gravidade.

Além disso, Koeman tem um motivo regulatório para ter cautela: Memphis está pendurado. Caso entre em campo e receba um cartão amarelo, ele ficará suspenso e desfalcará a Holanda na rodada final da fase de grupos. O único desfalque médico confirmado é o meia Quinten Timber, que se recupera de uma leve concussão.

Provável time da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen.

Onde assistir Holanda x Suécia na Copa do Mundo 2026?

O clássico europeu em solo americano terá arbitragem de peso da Premier League, liderada pelo inglês Michael Oliver.

No Brasil, a partida não terá transmissão da TV aberta ou do sportv. Os torcedores do Corinthians e fãs de futebol poderão assistir ao jogo ao vivo e de graça sintonizando nos canais da CazéTV (YouTube e Twitch).