Esporte

Fase de grupos copa 2026

Holanda x Suécia: veja a escalação das duas seleções no jogo deste sábado

Laranja busca primeira vitória no Grupo F após tropeço na estreia, enquanto suecos tentam carimbar vaga antecipada, impulsionados por dupla de ataque letal

Copa do Mundo: veja escalação de Holanda x Suécia (Divulgação)

Copa do Mundo: veja escalação de Holanda x Suécia (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de junho de 2026 às 13h50.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O fim de semana de futebol na Copa do Mundo de 2026 já começa com jogo grande do Grupo F. Holanda e Suécia medem forças às 14h deste sábado, 20, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

O confronto vale a liderança da chave e mexe diretamente com as projeções de classificação para a próxima fase.

Os cenários das duas equipes são bem distintos para a segunda rodada. A seleção holandesa precisa correr atrás do prejuízo após ceder o empate por 2 a 2 para o Japão na estreia, somando apenas um ponto.

Já o esquadrão sueco chega com a confiança no topo: aplicou uma goleada avassaladora por 5 a 1 sobre a Tunísia e lidera a chave de forma isolada no saldo de gols.

Qual é a escalação da Holanda contra a Suécia?

O técnico Ronald Koeman optou por dar um voto de confiança ao elenco que iniciou a competição. A estratégia holandesa é manter a estrutura tática ofensiva e buscar o equilíbrio que faltou no jogo inicial.

O único problema médico na delegação é o meio-campista Quinten Timber. O atleta, que atuou vindo do banco contra os japoneses, sofreu uma leve concussão durante os treinamentos da semana e cumpre o protocolo de repouso obrigatório da Fifa, sendo o desfalque confirmado.

O astro holandês do Corinthians, ao que tudo indica, vai começar a partida no banco de reservas.

  • Provável escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Gakpo e Malen.
  • Pendurados: Van de Ven, Summerville e Memphis.

Qual é a escalação da Suécia contra a Holanda?

Do lado escandinavo, o comandante Graham Potter vai repetir o esquema com três zagueiros e dois alas que desmontou a defesa tunisiana. A grande aposta da equipe reside no entrosamento de Viktor Gyökeres e Alexander Isak, dupla que vive fase mágica na temporada europeia.

Sem lesões ou atletas punidos com cartões, a Suécia vai a campo com força máxima, usando o jovem Yasin Ayari como o motor criativo no setor de meio-campo.

  • Provável escalação da Suécia: Nordfeldt; Bernhardsson, Lagerbielke, Hien, Lindelof e Gudmundsson; Karlstrom, Nygren e Ayari; Isak e Gyokeres.
  • Pendurados: Ninguém.

Detalhes da arbitragem e transmissão

A Fifa escalou um trio de peso da Premier League para comandar o espetáculo em Houston. O comando do apito será o experiente árbitro inglês Michael Oliver, auxiliado pelos compatriotas Stuart Burt e James Mainwaring.

O sul-africano Abongile Tom atuará na função de quarto árbitro.

Onde assistir Holanda x Suécia?

O torcedor brasileiro poderá acompanhar todas as emoções do duelo ao vivo de forma gratuita por meio das plataformas da CazéTV (YouTube, Twitch e Prime Video).

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolHolandaSuécia

Mais de Esporte

Memphis joga hoje? Veja a escalação da Holanda contra a Suécia na Copa

VNL 2026: Brasil bate China por 3 a 1; veja quando é o próximo jogo

Neymar joga contra a Escócia? Ancelotti prevê retorno do camisa 10

Almirón expulso: por que jogador do Paraguai levou cartão vermelho na Copa

Mais na Exame

Esporte

Memphis joga hoje? Veja a escalação da Holanda contra a Suécia na Copa

Um conteúdo Bússola

Compras corporativas ligadas à Copa somaram R$ 9,4 bilhões antes do início do torneio

Casual

Haval H9 prova que SUV chinês a diesel também pode ser bom

Brasil

Datafolha: Lula tem 41% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno