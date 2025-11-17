Com 'maldição do 7 a 1', Alemanha tenta vaga para Copa do Mundo 2026

Responsável pelo maior vexame do Brasil na história das Copas, a Alemanha parece ter sofrido uma espécie de "maldição" depois do tetracampeonato em 2014.

Nesta segunda-feira, 17, em Leipzig, Alemanha e Eslováquia se enfrentarão às 16h45, horário de Brasília. Para garantir vaga direta para a Copa de 2026, basta um empate para os alemães. Se perderem, terão que disputar a repescagem. Pelos últimos resultados em grandes torneios desde 2014, os torcedores germânicos têm motivos para uma desconfiança grande. A única conquista desde então foi a extinta Copa das Confederações, em 2017, com a vitória de 1 a 0 sobre o Chile na final

Série de fracassos

Nos dois últimos Mundiais, os germânicos não passaram da fase de grupos.

Em 2018, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Copa da Rússia, sendo sua saída mais precoce do torneio desde 1938. A equipe dirigida por Joachim Löw, que foi o comandante do tetra no Brasil, perdeu para o México na estreia (1 a 0) e para a Coreia do Sul na terceira rodada (2 a 0). Mesmo a vitória por 2 a 1 sobre a Suécia não evitou que a Alemanha terminasse em último lugar no Grupo F.

Em 2020, uma goleada histórica de 6 a 0 para a Espanha, pela Liga das Nações, deixou Löw balançando no cargo. Em 2021, a eliminação para a Inglaterra nas oitavas da Eurocopa encerrou o trabalho do treinador após 15 anos.

Na Copa de 2022, a Alemanha, comandada por Hansi Flick (auxiliar de Löw) caiu novamente na fase de grupos. E um detalhe ainda pior: não conseguiu vencer nenhum jogo num grupo com Espanha, Japão e Costa Rica.

Flick acabou sendo demitido em setembro de 2023 após três derrotas seguidas, sendo a última uma goleada de 4 a 1 contra o Japão em amistoso disputado em Wolfsburg.

Nova era

O comandante do momento é Julian Nagelsmann, campeão alemão com o Bayern de Munique na temporada 2021/22. Ele ganhou os holofotes após bons trabalhos no RB Leipzig. Em seu primeiro desafio, na Eurocopa de 2024, a Alemanha, sendo a anfitriã, caiu nas quartas de final para a Espanha, que ficaria com o título.

Nesta segunda, a equipe de Nagelsmann quer começar a escrever um novo capítulo da história da Alemanha nas Copas. Os europeus só ficaram fora em apenas duas ocasiões