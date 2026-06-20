VNL 2026: Brasil bate China por 3 a 1; veja quando é o próximo jogo

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei chegou a sete vitórias em sete jogos na Liga das Nações (VNL) 2026 ao vencer a China por 3 sets a 1, neste sábado, 20, em Ancara, na Turquia. O resultado mantém o Brasil invicto na fase preliminar e na liderança do ranking da competição.

As parciais da partida foram 26 a 24, 25 a 18, 19 a 25 e 25 a 15. Diferente das últimas duas vitórias da Seleção, ambas decididas no tie-break, contra França e Bélgica, o triunfo sobre as chinesas veio de forma mais tranquila.

Júlia Bergmann foi a destaque da partida, com 20 pontos, seguida por Rosamaria, que somou 17.

Próximos jogos

O Brasil ainda tem um compromisso na segunda semana da fase preliminar, disputada na Turquia: a Seleção enfrenta a Alemanha amanhã, às 10h (horário de Brasília).

A terceira e última semana da fase classificatória será disputada entre os dias 8 e 12 de julho, em Osaka, no Japão.

Como funciona a Liga das Nações

A fase preliminar da VNL 2026 reúne 18 seleções, que disputam 12 partidas ao longo de três semanas. As sete melhores campanhas avançam ao mata-mata, juntando-se à China — país-sede da fase final — entre os classificados.

A etapa decisiva da competição será disputada entre os dias 22 e 26 de julho, em Macau, na China.