Datafolha: Lula tem 41% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno

Uma Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 20, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026.

O petista aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 31%.

Lula manteve a vantagem de 10 pontos percentuais sobre o senador. No levantamento anterior, de 22 de maio, o petista tinha 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registrava 31%.

Outros candidatos no 1º turno

Depois de Lula e Flávio Bolsonaro, aparecem Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) com 3% das intenções de voto cada um.

Romeu Zema (Novo), Aécio Neves (PSDB), Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante) registram 2% cada um.

Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 1%. Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) registram 0%.

Brancos e nulos somam 7%, e 4% disseram não saber em quem votar.

Rejeição dos candidatos

A pesquisa também mediu a rejeição aos possíveis candidatos à Presidência. Segundo o levantamento, Flávio Bolsonaro e Lula são os nomes mais rejeitados pelos eleitores.

Ao todo, 48% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” em Flávio Bolsonaro, enquanto 46% disseram que não votariam em Lula. Considerando a margem de erro, os dois aparecem tecnicamente empatados no indicador.

Na sequência, Aécio Neves (PSDB) é quem tenha a maior rejeição, com 23%. Depois vêm Romeu Zema (Novo), com 17%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 14%.

Data da pesquisa

A pesquisa foi realizada após a revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

As mensagens foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil. Segundo a reportagem, o senador pediu apoio financeiro a Vorcaro para a produção de um filme sobre a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Datafolha realizou 2.004 entrevistas com eleitores acima de 16 anos em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-09956/2026.