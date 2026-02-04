Como funciona o curling? Esporte é um dos destaques das Olimpíadas de Inverno

O curling é um esporte coletivo praticado sobre uma pista de gelo que lembra, à primeira vista, a bocha, mas envolve alto grau de estratégia e técnica. Por isso, é conhecido como “xadrez no gelo”. Também recebe o apelido de “jogo do rugido”, por causa do som emitido pelas pedras de granito, de cerca de 20 kg, ao deslizar sobre o gelo.

É um dos esportes coletivos mais antigos do mundo, com registros de prática desde o século 16, em lagos congelados da Escócia. O primeiro clube da modalidade, o Kilsyth Curling Club, foi fundado em 1716 e segue em atividade.

Como o curling entrou nos Jogos Olímpicos de Inverno?

O curling esteve presente na primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Chamonix, em 1924, mas só retornou de forma definitiva ao programa olímpico em Nagano, em 1998. Desde então, tornou-se um dos esportes mais populares do evento.

Atualmente, existem três categorias principais: equipes masculinas, equipes femininas e duplas mistas (incluída no programa olímpico em 2018).

Como funciona uma partida de curling?

O jogo é disputado entre duas equipes em uma pista de gelo chamada “sheet”, que mede cerca de 42 metros de comprimento. Cada equipe lança pedras de granito em direção a um alvo circular no fim da pista, conhecido como “casa”.

O objetivo é posicionar as pedras o mais próximo possível do centro da casa, chamado de “botão”, sempre em comparação com as pedras do adversário.

Como é a pontuação do curling?

Uma partida é dividida em rodadas chamadas de “ends”. Nos torneios olímpicos, os jogos por equipes têm 10 ends, enquanto as duplas mistas disputam oito.

Em cada end, as equipes se alternam no lançamento das pedras. Ao final, apenas uma equipe pontua: ela recebe um ponto para cada pedra que estiver mais próxima do botão do que a melhor pedra do adversário. Quanto mais pedras bem posicionadas, maior a pontuação naquele end.

Para que servem as vassouras no curling?

A vassoura é um dos elementos mais característicos do curling. Feita de fibra de carbono, ela é usada para varrer o gelo à frente da pedra em movimento.

A varrição reduz o atrito entre a pedra e o gelo, aumenta sua velocidade e pode alterar levemente sua trajetória. Isso permite ajustes finos na jogada, definidos pelo skip, o jogador responsável pela estratégia da equipe.

Quais são os principais equipamentos usados no esporte?

Além das vassouras, os atletas utilizam sapatos especiais: um deles possui sola deslizante (slider) para o lançamento, enquanto o outro tem mais aderência (gripper), garantindo equilíbrio.

As pedras são feitas de granito, têm circunferência de cerca de 91 centímetros e possuem uma alça para facilitar o manuseio.

Como funciona o tempo no curling?

No curling, o tempo é um fator decisivo. Cada equipe tem um tempo limitado para decidir suas jogadas. Nos jogos por equipes, são 38 minutos no total; nas duplas mistas, 22 minutos.

O cronômetro corre apenas enquanto a equipe está pensando a jogada. Quando a pedra é lançada e está em movimento, o relógio é pausado. Se uma equipe estourar o tempo antes do fim do jogo, perde a partida automaticamente, independentemente do placar.

Por que os jogadores usam cronômetros individuais?

Além do cronômetro oficial, os atletas usam relógios presos às vassouras ou às roupas para medir o tempo de deslocamento da pedra no gelo. Isso ajuda a calcular a velocidade, o “peso” do lançamento e a intensidade da varrição necessária, que variam conforme as condições da pista.

Pode ter empate no curling?

Quando duas pedras ficam muito próximas do botão e não é possível definir visualmente qual está mais perto, a arbitragem utiliza um compasso especial. Ele mede, com precisão, a distância de cada pedra ao centro da casa.

Essa medição manual é uma das tradições do esporte e pode decidir pontos, ends e até medalhas olímpicas.

Por que o curling é considerado tão estratégico?

Cada jogada influencia várias jogadas seguintes. As equipes precisam planejar com antecedência, administrar o tempo e escolher entre ataques diretos, defesas ou remoções de pedras adversárias.

Por isso, apesar da aparência tranquila, o curling exige decisões rápidas e complexas a cada end, o que explica seu apelido de “xadrez no gelo”.

O Brasil disputa o curling em Milano Cortina 2026?

O Brasil não garantiu vaga no curling para os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026. As vagas são definidas com base nos resultados dos Mundiais dos dois anos anteriores e em um torneio qualificatório específico.

Sem participação nessas etapas decisivas, o país não assegurou classificação para nenhuma das categorias da modalidade.