Tocha olímpica chega a Milão na véspera da abertura dos Jogos de Inverno

A tocha olímpica dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 chegou nesta quinta-feira, 5, a Milão, encerrando uma viagem de semanas pela Itália na véspera da cerimônia de abertura do evento.

Após percorrer cerca de 12 mil quilômetros, a tocha entrou na Praça do Duomo por volta das 20h45 no horário local, com atraso de uma hora e 15 minutos. A última etapa foi conduzida pela bailarina Nicoletta Manni, sob aplausos de aproximadamente mil pessoas que acompanharam o trajeto final pelo centro da cidade.

Segundo os organizadores, o atraso ocorreu em razão do grande número de pessoas nas ruas, o que tornou o percurso mais lento. A chegada também foi marcada por chuva leve, que já havia dificultado o ensaio geral da cerimônia de abertura no estádio San Siro, na noite anterior.

Durante o evento, manifestantes pró-Palestina exibiram bandeiras a poucos metros dos portadores da tocha. Mais cedo, ativistas do Greenpeace também protestaram na mesma praça contra a empresa italiana de energia Eni, uma das patrocinadoras dos Jogos.

Nesta sexta-feira, 6, a chama seguirá pelas ruas de Milão, passando por pontos como o Castelo Sforzesco e o estádio San Siro, antes de acender a pira olímpica sob o Arco da Paz.

Além de Milão, os Jogos de Inverno de 2026 contarão com uma segunda pira em Cortina d’Ampezzo, a cerca de 400 quilômetros da capital lombarda, refletindo o formato descentralizado do evento, com instalações distribuídas pelo norte da Itália.

