Instituto Heineken abre inscrições para formar jovens no setor de bares e restaurantes

O Instituto Heineken abriu as inscrições para a primeira turma da Casa do Futuro — Restaurante Escola, iniciativa desenvolvida em parceria com o Senac São Paulo para formar jovens em situação de vulnerabilidade social para o setor de bares e restaurantes.

O projeto reúne capacitação técnica, atividades práticas e conexão com o mercado de trabalho e pretende beneficiar 120 participantes até o fim deste ano.

As inscrições podem ser feitas até 19 de julho. Ao longo de 2026, o programa prevê a formação de até três turmas trimestrais com 40 alunos cada. A capacitação será realizada presencialmente em São Paulo, com duração de dois meses por turma. As aulas ocorrerão em dois períodos — das 8h30 às 12h30 ou das 13h30 às 17h30.

A formação será certificada pelo Senac São Paulo e terá uma grade dividida em módulos voltados às diferentes áreas da hospitalidade. Entre os conteúdos previstos estão atendimento em salão, formação para garçom, bartender, sommelier de cerveja, supervisão e atendimento de vendas, além de introdução à cozinha e à comida de boteco.

Segundo as organizações, a metodologia foi cocriada entre o Instituto Heineken e o Senac São Paulo para aproximar a formação das demandas do mercado de bares e restaurantes. Já o processo de atração e seleção dos participantes será realizado com apoio da TAQE e da Rede Cidadã, organizações que atuam na inclusão produtiva de jovens.

Além das aulas técnicas, os alunos participarão de atividades práticas e mentorias. O programa também prevê aulas especiais com o chef Dalton Rangel, responsável pela cozinha da Heineken House, como forma de aproximar os participantes da rotina do setor e desenvolver competências técnicas e comportamentais.

Como será a seleção

O processo seletivo será realizado em etapas online e interativas. Os candidatos passarão por inscrição, testes de português e matemática, questionário com informações pessoais e critérios de elegibilidade, manifestação de interesse e uma banca de avaliação com os jovens selecionados.

Para participar é necessário ter entre 18 e 29 anos, ensino médio completo, disponibilidade para frequentar as aulas presenciais em São Paulo e estar em busca do primeiro emprego, de uma transição de carreira ou de uma formação de curta duração voltada ao segmento de bares e restaurantes.

O projeto também prevê vagas afirmativas para mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIAPN+. Os participantes receberão ajuda de custo durante o período da formação para apoiar sua permanência no curso.

Inserção no mercado

Além da capacitação, o Instituto Heineken afirma que pretende mobilizar clientes da companhia para oferecer vagas exclusivas aos participantes formados, com o objetivo de ampliar as oportunidades de inserção profissional ao fim do programa. Os concluintes também poderão acessar oportunidades por meio da rede de parceiros da iniciativa.

Segundo o Instituto, a proposta da Casa do Futuro busca integrar educação, experiência prática e empregabilidade para atender às demandas do setor de hospitalidade e ampliar as possibilidades de inserção de jovens no mercado de trabalho.

O Instituto Heineken já beneficiou mais de 10 mil pessoas em iniciativas de inclusão produtiva. Além da atuação social, o Grupo Heineken mantém o ecossistema Heineken Spin, voltado a negócios de impacto em áreas como agricultura regenerativa, circularidade do vidro, energia renovável e desenvolvimento de marcas de impacto.

Já o Senac São Paulo afirma que seu Atendimento Corporativo oferece soluções educacionais para organizações públicas, privadas e do terceiro setor em áreas como hospitalidade, gestão, tecnologia, saúde, desenvolvimento social e meio ambiente. Segundo a instituição, mais de 1 milhão de profissionais já foram capacitados em projetos realizados para mais de 10 mil clientes, incluindo mais de 400 prefeituras do estado de São Paulo.