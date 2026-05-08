Heineken abre casa de experiências em SP com coworking, gastronomia e ativações

A Heineken abriu nesta quinta-feira, 8, a Heineken House, primeira casa de experiências da cervejaria no Brasil. Instalado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, o espaço passa a funcionar diariamente com a proposta de unir consumo, convivência, cultura, gastronomia, trabalho remoto e experiências de marca em um mesmo endereço.

A iniciativa marca um movimento da companhia para ampliar sua presença física além de festivais, patrocínios e ativações temporárias. Em vez de uma operação sazonal, a empresa aposta agora em um espaço permanente, pensado para acompanhar diferentes momentos da rotina urbana, do pós-treino ao happy hour, passando pelo trabalho remoto e encontros sociais ao longo do dia.

A casa funciona das 7h às 22h e foi desenhada para receber tanto consumidores quanto pets. O coworking gratuito opera das 8h às 17h, mediante reserva prévia, que começa a ser disponibilizada na próxima semana. A ideia é integrar trabalho, lazer e permanência em um mesmo ambiente, acompanhando mudanças nos hábitos urbanos e no modelo híbrido de trabalho.

“São Paulo é uma cidade que vive de encontros, e a Heineken House nasce para dialogar com essa dinâmica, criando um espaço aberto e acessível onde as pessoas possam trabalhar, encontrar amigos ou simplesmente prolongar o tempo no parque após a atividade física ou o passeio ao ar livre", explica Guilherme Bailão, diretor de experiências e patrocínios do Grupo Heineken.

A estratégia também amplia a lógica de construção de território das marcas do grupo. O novo espaço reúne 10 ambientes inspirados em diferentes rótulos do portfólio da companhia, entre eles Heineken, Heineken 0.0, Amstel, Lagunitas, Eisenbahn, Baden Baden, Blue Moon, Sol e Mamba Water.

Espaço da Heineken abre ao público com 10 ambientes inspirados nas marcas do portfólio da companhia (Divulgação)

A proposta é transformar o local em uma plataforma contínua de experiências. Ao longo do ano, a casa terá programação ligada a gastronomia, música, esportes, criatividade e ativações culturais conectadas ao calendário da cidade e ao posicionamento de cada marca. A agenda será divulgada pelo perfil oficial da casa no Instagram.

O movimento acompanha uma estratégia cada vez mais presente entre grandes marcas de bebidas, que passaram a investir em espaços próprios de experiência e convivência como forma de ampliar tempo de contato com consumidores e criar ambientes permanentes de relacionamento. Nesse modelo, o consumo deixa de ser o centro da ativação e passa a dividir espaço com permanência, entretenimento e rotina.

"Queremos que a Heineken House seja um espaço que se conecte com os diferentes momentos da vida urbana, uma casa que pertença à cidade. É o ponto de encontro para todos os brindes”, diz Bailão.

A escolha do Parque Villa-Lobos também dialoga com essa lógica. O local concentra fluxo ligado a esporte, lazer, gastronomia e convivência ao ar livre, permitindo que a operação se conecte tanto com consumidores em momentos de descanso quanto com públicos que trabalham ou circulam diariamente pela região.

Além da frente comercial e de branding, a companhia também incorporou ao projeto uma operação social. A Heineken House será sede da Casa do Futuro – Restaurante Escola, iniciativa do Instituto Heineken voltada à formação de jovens em situação de vulnerabilidade para atuação no setor de hospitalidade.

Nova casa de experiências da Heineken aposta em convivência, trabalho remoto e ativações culturais ao longo do ano (Divulgação)

O programa prevê capacitação prática em cozinha, bar e salão, incluindo formação em bartender, sommelier de cerveja e atendimento. Os participantes terão aulas certificadas pelo Senac e experiência prática dentro da própria operação da casa, funcionando em ambiente real de restaurante e bar.

Segundo a companhia, a proposta é acelerar a inserção desses jovens no mercado de trabalho e conectá-los ao banco de talentos do setor de hospitalidade. As inscrições para o projeto ainda não foram abertas.

A operação da Heineken House será conduzida pelo Grupo FIT. Já o projeto cenográfico e de experiência foi desenvolvido pela agência ATENAS.ag.