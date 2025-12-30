Legado da COP30: ALLOS reforça papel dos shoppings para o desenvolvimento sustentável

A COP30, realizada em novembro, em Belém, consolidou-se como um marco global no debate sobre clima e sustentabilidade e deixou um legado que vai além das negociações diplomáticas. Presente na Blue Zone da conferência, a ALLOS apresentou três painéis para detalhar como a agenda sustentável vem sendo incorporada à gestão de seus shopping centers, com foco especial nos ativos localizados na Bacia Amazônica.

Maior administradora de shoppings do país, a companhia apresentou ações ligadas à governança, mudanças climáticas, eficiência energética, gestão de resíduos e engajamento da cadeia de valor, além de temas como Diversidade, Equidade & Inclusão e Investimento Social Privado. Segundo a ALLOS, a participação teve como objetivo mostrar como compromissos de longo prazo se traduzem em práticas operacionais nos empreendimentos.

Durante a conferência, os shoppings Boulevard Belém e Parque Shopping Belém receberam exposições sobre a Amazônia e as mudanças climáticas, além de lojas conceito e serviços de transfer para o local do evento. As ações reuniram cerca de 250 mil pessoas ao longo da programação.

Sustentabilidade como estratégia de negócios e espaços que transformam

Desde 2020, a sustentabilidade é um pilar estratégico e transversal da ALLOS, sustentado por uma estrutura de governança que inclui Comitê de Ética e ESG, Comissão de Sustentabilidade, Comissão Estendida e Fórum de Líderes. Esses órgãos reúnem representantes do Conselho de Administração, C-levels, diretoria e gerência, com um objetivo claro: levar a agenda do discurso à prática.

Atualmente, mais de 1,3 mil colaboradores possuem metas individuais de sustentabilidade, distribuindo a responsabilidade pelo tema por toda a organização, e não apenas por áreas especializadas.

Durante a conferência, o painel “Do propósito à prática: o impacto da sustentabilidade nos negócios”, apresentado por Rafael Sales, CEO da ALLOS, reuniu lideranças da Lojas Renner e do Itaú BBA para discutir a relevância de engajar as cadeias de valor para impulsionar um mercado mais sustentável.

Já o painel “ALLOS: criando espaços que transformam a sua vida e o nosso futuro”, conduzido pela Comissão de Sustentabilidade da companhia, apresentou sua estratégia de sustentabilidade, estruturada em quatro pilares: espaços que incluem, cuidam, desenvolvem e conservam. Além dos eventos proprietários na COP30, a empresa ainda foi convidada a participar de um terceiro painel sobre cidades sustentáveis.

Em suas apresentações, a ALLOS buscou destacar o papel dos shoppings no contexto urbano e na transição para modelos mais sustentáveis de cidade, ao concentrar serviços, comércio, mobilidade e lazer em um mesmo território.

“O shopping deixa de ser apenas um destino de compras e passa a ser hub urbano, capaz de organizar mobilidade, lazer, serviços e consumo de forma mais eficiente e sustentável. A nossa missão é facilitar a vida urbana dentro do conceito de cidade a 15 minutos, reduzindo deslocamentos, a pegada de carbono e permitindo que as pessoas resolvam sua vida em um único lugar”, afirma Paula Fonseca, Diretora Jurídica e Coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da ALLOS.

Como a ALLOS avança na agenda climática

A estratégia ambiental da ALLOS é orientada por metas de médio e longo prazo, com compromissos estabelecidos até 2030 e 2040. Entre os principais objetivos estão alcançar 100% de energia elétrica renovável até 2030, atingir a neutralidade de carbono até 2040, reciclar ou compostar 90% dos resíduos gerados e reduzir em 5% a intensidade hídrica, com reúso de água em todos os shoppings.

Para viabilizar esses compromissos, a companhia vem adotando ações concretas, como a desmobilização de ativos a gás, a instalação de usinas solares e carports fotovoltaicos, a compra de certificados de energia renovável (I-REC) e créditos de carbono, além da criação de uma Central de Controle e Operação com uso de inteligência artificial para ampliar a eficiência energética dos empreendimentos.

Essas iniciativas já se refletem em resultados mensuráveis: atualmente, cerca de 80% dos resíduos gerados são recuperados, mais de 500 mil metros cúbicos de água foram reutilizados e 84% da energia consumida pela companhia provém de fontes renováveis, sendo 20% certificada com I-RECs.

Na região da Bacia Amazônica, onde estão quatro empreendimentos da ALLOS, as metas ambientais foram antecipadas como forma de deixar um legado positivo e duradouro para a região, que permanece mesmo após o encerramento da COP30.

Consumo consciente e engajamento da cadeia

Para a ALLOS, a agenda se estende para além das operações próprias: a companhia não só executa internamente, como também engaja a cadeia de valor e disponibiliza ferramentas para a adoção de práticas sustentáveis.

Ao longo da COP30, foram apresentadas ações como um evento de sustentabilidade realizado em 46 shoppings, reunindo mais de mil lojistas, e a capacitação de mais de 17 mil lojistas em recuperação de resíduos. Também foram abordadas iniciativas voltadas à viabilização de práticas de baixo carbono por clientes, como a marca de eletropostos KARG, que está presente em 19 shoppings e deve alcançar 600 vagas em 42 empreendimentos até 2027.

“Entendemos que é nosso papel liderar essa agenda no setor e criar condições para que ela se torne realidade em nossos espaços e em toda a cadeia de valor, ampliando o alcance das nossas iniciativas e criando um efeito multiplicador. Na COP30, colocamos essa convicção em evidência: sustentabilidade não é uma pauta isolada, mas um compromisso compartilhado por todo o ecossistema”, conclui Paula.