Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026: monte sua própria lista no ranking interativo

A quinta edição dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, ranking da Casual EXAME que mapeia o que há de mais relevante na gastronomia nacional, exalta o trabalho por trás das casas de 19 cidades brasileiras. Neste ano, o Tuju, comandado pelo casal Ivan Ralston e Katherina Cordás, conquistou o primeiro posto junto à terceira estrela Michelin, após mais de dois anos de pesquisa pela sazonalidade e pelos insumos disponíveis em São Paulo conforme os períodos de chuva.

A lista de 2026 confirma a força paulistana: a capital paulista é a cidade com maior número de restaurantes listados do país, com seis nomes entre os 10 primeiros colocados, incluindo o vencedor da edição.

No total, 33 restaurantes do ranking são de São Paulo, o equivalente a 31% do total de estabelecimentos do guia. O Rio de Janeiro também se destaca: com 14 restaurantes entre os 100 melhores do país, a cidade apresenta uma seleção que equilibra o rigor das técnicas francesas e a precisão japonesa com mergulho na sustentabilidade marítima e nas raízes afro-brasileiras.

O resultado nasce da consulta a um time de especialistas, entre críticos, jornalistas e influenciadores de gastronomia de todo o país, que apontaram seus restaurantes favoritos visitados ao longo do ano.

Agora, a Casual EXAME te convida a interagir com esse panorama. Na página dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026, é possível navegar por todo o ranking, filtrar os estabelecimentos por cidade e por tipo de culinária, e — o grande diferencial — montar sua própria lista pessoal, marcando os restaurantes que você já visitou e aqueles que ainda deseja conhecer.

A ferramenta também resgata a trajetória do prêmio: lançado em 2022 como reconhecimento às casas que sobreviveram a dois anos desafiadores para o setor, o ranking já citou quase 200 estabelecimentos ao longo de cinco edições.

Nesse período, o primeiro posto passou entre a hegemonia inicial da paulistana A Casa do Porco, bicampeã em 2022 e 2023, ao rigor técnico do carioca Lasai, em 2024, até o marco de 2025, quando, pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo — o baiano Origem — conquistou o topo do pódio.