Quais são as diferenças entre TED e DOC?

Apesar de a presença do PIX ter ofuscado o uso de outros meios de pagamento que eram utilizados anteriormente, alguns deles ainda são usados por diversas pessoas e empresas, como DOC e TED.

O TED e DOC são duas formas distintas de fazer transferência ou pagamento entre contas distintas, cada qual com suas particularidades. Entenda, a seguir, a definição de cada um deles e suas diferenças.

O que é TED e DOC?

TED é uma sigla para “Transferência Eletrônica Disponível” e diz respeito a um tipo de transferência de recursos financeiros entre contas de bancos diferentes. Foi criado em 2002 pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Enquanto isso, o DOC é uma abreviação para “Documento de Ordem de Crédito”. Em grande parte dos casos, tanto o TED quanto o DOC estão sujeitos à cobrança de taxas conforme a quantidade de vezes em que são usados.

Quanto custa fazer TED e DOC?

O valor das taxas de TED e DOC variam conforme o banco ou instituição financeira. No entanto, via de regra, as transferências realizadas pela internet, por exemplo, ou em caixas eletrônicos, acabam saindo mais em conta para o usuário do que as transações feitas diretamente no caixa de uma agência.

Importante destacar que independente de qual das transferências forem utilizadas, sua efetivação precisa do nome completo e CPF, no caso de pessoa física, ou razão social e CPNJ, em caso de empresas.

Além disso, será preciso preencher o valor que será transferido, tipo da conta e os dados bancários, como agência, número da conta e número do banco.

Para escolher entre TED e DOC é preciso fazer uma análise criteriosa de qual é mais acessível nas diferentes instituições, assim como verificar os objetivos e urgências que cada transação exige.

Vale ressaltar que TED e DOC se referem a recursos que são transferidos entre contas de instituições diferentes. Isso porque ocorre a transferência de dinheiro nas contas de um mesmo banco, se trata de um outro tipo de operação, conhecida como “Transferência Eletrônica de Valores” (TEV).

Qual a diferença entre TED e DOC?

A partir do momento que se entende o que é DOC e o que é TED, é possível entender com muito mais facilidade quais são as diferenças principais entre eles. Apesar de ambos representarem formas distintas de transferir dinheiro entre contas, as principais diferenças entre eles estão no limite de valor e no prazo.

Enquanto o DOC tem um limite máximo de R$ 4.999,99 no valor de sua transferência, o TED permite mandar um montante de uma conta a outra acima de R$ 5.000,00. Dessa forma, o TED não tem um valor mínimo nem máximo de transferência como acontece no DOC.

Vale destacar que embora o DOC tenha um valor máximo de transferência, não há um valor mínimo necessário, assim como acontece com nas transações com TED.

Quanto tempo demora para cair um TED e um DOC?

Mas afinal, quanto tempo demora para cair um DOC e quanto tempo demora para cair um TED? Essas são as principais dúvidas de quem tem interesse em fazer esse tipo de transferência entre contas bancárias.

No caso do TED, o dinheiro vai cair no mesmo dia que a transferência foi realizada, desde que seja feita até às 17h. Enquanto isso, o dinheiro do DOC vai cair na conta transferida somente no dia seguinte. Se a transação do DOC foi feita depois das 22h, o tempo para cair na conta pode ser ainda maior.