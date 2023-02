O que é Internet Banking: como acessar e para que serve

Internet banking é uma forma cada vez mais popular de gerenciar suas finanças, oferecendo comodidade, segurança e facilidade de uso.

Este artigo irá explorar os principais benefícios do internet banking e algumas dicas para garantir a segurança de suas informações financeiras online.

Benefícios do Internet Banking

O internet banking permite que você acesse suas contas bancárias a qualquer hora e de qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet. Isso significa que você pode verificar saldos, transferir fundos e pagar contas sem precisar se deslocar até uma agência bancária.

Ao usar o internet banking, você pode realizar transações financeiras rapidamente e sem filas. Muitos bancos também oferecem recursos de pagamento automático, o que significa que você nunca mais precisará se preocupar em esquecer de pagar uma conta.

Acesso a informações em tempo real: O internet banking permite que você veja suas transações e saldos em tempo real, o que significa que você sempre tem uma visão precisa de suas finanças.

Como garantir a segurança utilizando internet banking

Antes de tudo, escolha uma senha forte. A senha é a primeira linha de defesa contra invasões à sua conta bancária. Escolha uma senha que seja longa e complexa, combinando letras, números e símbolos.

Mantenha seu computador seguro: Mantenha seu computador protegido com software antivírus atualizado e não compartilhe suas informações financeiras online com ninguém.

Verifique a segurança do site: Antes de fornecer informações financeiras, verifique se o site é seguro. Isso pode ser feito verificando se o URL começa com "https" ou se há um ícone de cadeado na barra de endereços do navegador.

O que é possível fazer através com internet banking

Verificação de saldo e extrato: É possível verificar o saldo e o extrato de suas contas bancárias a qualquer momento, sem precisar se deslocar até uma agência bancária ou fazer uma ligação telefônica.

Transferências de fundos: O internet banking permite que você transfira fundos entre contas, incluindo contas em outros bancos, sem precisar sair de casa.

Pagamento de contas: É possível pagar contas, como luz, água, telefone e cartões de crédito, diretamente através do internet banking, evitando o uso de cheques.

Investimentos: Alguns bancos oferecem opções de investimento , como a compra de ações ou títulos, através do internet banking.

Abertura de conta: Em alguns casos, é possível abrir uma conta bancária através do internet banking.

Gerenciamento de cartões de crédito: É possível visualizar o histórico de transações e fazer pagamentos de cartões de crédito através do internet banking.

Solicitação de empréstimos: Alguns bancos permitem que você solicite empréstimos através do internet banking.

Internet banking é seguro?

O internet banking pode ser seguro, desde que as precauções de segurança adequadas sejam tomadas.

As instituições financeiras geralmente utilizam tecnologias de segurança avançadas para proteger as informações financeiras dos clientes. Aqui estão algumas dessas tecnologias:

A criptografia é usada para codificar informações sensíveis, como números de conta e senhas, para que elas não possam ser lidas por pessoas não autorizadas.

Alguns bancos exigem que você forneça informações adicionais, como um código enviado por mensagem de texto ou gerado por um aplicativo, antes de permitir que você acesse sua conta.

Os bancos também monitoram atividades suspeitas, como tentativas de login inválidas ou transações financeiras inusualmente grandes, para detectar atividades fraudulentas.

O certificado SSL (Secure Sockets Layer) é um protocolo de segurança que protege as informações enviadas através da internet. Ele criptografa as informações para que elas não possam ser lidas por pessoas não autorizadas.

Atualização de software: É importante manter seu software de internet banking atualizado para garantir que você esteja usando a versão mais segura.

Em geral, é importante lembrar que a segurança do internet banking depende tanto das medidas de segurança implementadas pelo banco quanto da própria atenção dos usuários.

Como acessar o internet banking a partir de um computador:

Abra seu navegador de internet e vá para o site do seu banco.

Clique no link para "internet banking" ou "online banking".

Insira seu ID de usuário e senha.

Confirme a autenticação de dois fatores, se necessário.

Uma vez logado, você pode ver suas contas, fazer transferências, pagar contas e muito mais.

Acessando o internet banking a partir de um celular:

Baixe o aplicativo de internet banking oficial do seu banco a partir da App Store ou do Google Play Store.

Abra o aplicativo e insira seu ID de usuário e senha.

Confirme a autenticação de dois fatores, se necessário.

Uma vez logado, você pode ver suas contas, fazer transferências, pagar contas e muito mais.

Lembre-se sempre de seguir as precauções de segurança adequadas, como manter sua senha segura e evitar usar o internet banking em computadores ou redes Wi-Fi não confiáveis.

Além disso, sempre verifique se você está usando o site oficial do seu banco ou o aplicativo oficial antes de fornecer qualquer informação sensível.

Quais as diferenças entre internet banking e open banking?

O internet banking é um serviço que permite aos clientes de um banco realizar transações financeiras e acessar informações relacionadas às suas contas bancárias através da internet.

Já o open banking é uma iniciativa regulamentada que permite aos clientes compartilhar dados financeiros, como informações sobre suas contas bancárias, com terceiros autorizados.

Isso permite aos usuários comparar e escolher serviços financeiros, como empréstimos e cartões de crédito, de diferentes instituições financeiras.

O open banking também permite aos terceiros criarem soluções financeiras inovadoras que utilizem esses dados.

Como imprimir extratos usando internet banking

Siga o passo a passo a seguir para imprimir extratos usando o internet banking:

Acesse sua conta: Entre no site ou aplicativo de internet banking de sua instituição financeira e faça login com suas credenciais de acesso. Navegue até a página de extratos: Encontre a seção de extratos na sua conta e clique para abri-la. Aqui, você pode ver uma lista de todas as transações realizadas em sua conta. Selecione o período de tempo desejado: Selecione o período de tempo para o qual você deseja imprimir o extrato, seja uma data específica ou um intervalo de datas. Imprima o extrato: Depois de selecionar o período de tempo, você pode imprimir o extrato clicando em "Imprimir" ou algum botão semelhante. Certifique-se de ter uma impressora conectada e habilitada antes de clicar no botão de impressão.

Conheça mais sobre mercado financeiro com os artigos do Guia de Investimentos da EXAME Invest:

Este artigo foi escrito com auxílio de inteligência artificial.