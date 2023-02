Como fazer um PIX: passo a passo para cobrar, receber e criar chave Pix

Desde o seu lançamento em novembro de 2020, o PIX tem sido uma das maiores inovações do sistema financeiro brasileiro.

Com a possibilidade de transferências financeiras em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o PIX é uma alternativa rápida, segura e eficiente para as transações financeiras.

No entanto, muitos iniciantes ainda têm dúvidas sobre como funciona esse novo sistema.

Neste artigo, vamos responder as principais perguntas sobre PIX, para que você possa aproveitar ao máximo essa nova tecnologia financeira.

O que é PIX?

PIX é um sistema de pagamentos instantâneos lançado pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020. Com o PIX, é possível realizar transferências financeiras a qualquer momento, mesmo em feriados ou finais de semana.

Além disso, o sistema permite que as transferências sejam realizadas sem precisar de conta bancária, bastando apenas informar uma chave PIX válida, como CPF, e-mail ou telefone.

Como funciona o PIX?

Para realizar uma transferência PIX, basta ter uma conta bancária.

Em seguida, é necessário informar a chave PIX do destinatário, que pode ser CPF, e-mail ou telefone, e a quantia a ser transferida.

O processo é rápido, seguro e pode ser realizado por meio do aplicativo do banco, internet banking ou caixas eletrônicos.

É possível cancelar uma transferência feita no PIX?

Não é possível cancelar uma transferência PIX após ela ter sido realizada.

No entanto, em caso de transferência indevida ou erro na informação da chave PIX, é possível entrar em contato com o seu banco para solicitar a devolução do valor.

É importante lembrar que esse processo pode levar algum tempo e que as chances de sucesso variam de caso a caso.

Para que serve a chave PIX?

A chave PIX é uma identificação única e exclusiva que permite a realização de transferências financeiras através do sistema PIX.

É através da chave PIX que as instituições financeiras identificam os destinatários das transferências e garantem a segurança das transações.

Com a chave PIX, também é possível a realização de pagamentos de boletos em tempo real, sem precisar de conta bancária ou cartão de crédito.

Quais são os tipos de chave PIX disponíveis?

As chaves PIX podem ser classificadas em quatro tipos, sendo eles:

Chave PIX CPF

É a chave PIX vinculada a um CPF, permitindo a realização de transferências entre pessoas físicas.

Chave PIX Celular

Também é possível vincular uma chave PIX a um telefone celular, sendo necessário receber um SMS para confirmar o número.

Chave PIX CNPJ

É a chave PIX vinculada a um CNPJ, permitindo a realização de transferências entre pessoas jurídicas.

Chave PIX aleatória

A chave PIX aleatória é uma opção de chave PIX que não é vinculada a nenhum CPF, CNPJ ou conta bancária. Em vez disso, é gerada automaticamente pelo sistema do Banco Central como uma combinação de 32 caracteres, contendo números e letras aleatórias.

Cada tipo de chave PIX tem suas particularidades e a escolha dependerá das necessidades de cada usuário.

Por exemplo, a chave PIX CPF é ideal para transferências entre pessoas físicas, enquanto a chave PIX CNPJ é ideal para transferências entre empresas.

Já a chave PIX aleatória é ideal para transferências que precisam ser realizadas sem a necessidade de identificação.

O que é PIX parcelado com cartão de crédito?

O PIX parcelado com cartão de crédito é uma opção para realizar transferências financeiras parceladas a partir de cartões de crédito.

Dessa forma, é possível transferir valores maiores e parcelá-los de acordo com as condições do seu cartão de crédito.

É importante lembrar que essa opção pode estar sujeita a taxas e juros elevados, por isso é importante verificar as condições com seu banco antes de optar pelo PIX parcelado com cartão de crédito.

O PIX é seguro?

O PIX é considerado seguro devido às medidas de segurança implementadas na sua tecnologia. Algumas dessas medidas incluem:

Autenticação de Usuários

O Banco Central exige que os usuários sejam autenticados antes de realizarem uma transação. Isso é feito através da verificação de informações pessoais e financeiras, garantindo que apenas usuários autorizados possam realizar transações.

Criptografia de Dados

O PIX utiliza criptografia de ponta-a-ponta para proteger as informações financeiras das transações. Isso significa que os dados são criptografados no momento da transação e só podem ser descriptografados pelo destinatário autorizado.

Verificação de Informações Financeiras

O sistema verifica as informações financeiras das transações para garantir que as informações sejam precisas e confiáveis. Isso inclui verificações de saldo e autorizações de transações.

Armazenamento de Dados Seguro

O PIX armazena dados financeiros em servidores seguros e protegidos, garantindo que as informações sejam protegidas contra acessos não autorizados.

Qual a tecnologia por trás do PIX?

A tecnologia por trás do PIX é baseada em blockchain, que é uma tecnologia de registro distribuído que permite a realização de transações financeiras seguras e confiáveis.

O blockchain funciona como uma rede descentralizada, o que significa que não há intermediários envolvidos nas transações.

Em vez disso, as transações são validadas por usuários da rede, garantindo que as informações sejam precisas e confiáveis.

O blockchain também permite a criptografia de dados para proteger as informações financeiras das transações.

Quais são as taxas do PIX?

Os pagamentos realizados via PIX não possuem taxas, exceto o Pix Parcelado, que pode estar sujeita a taxas e juros.

Passo a passo de como fazer um PIX

Abra o aplicativo do seu banco: Abra o aplicativo do seu banco em seu smartphone ou tablet. Se ainda não tiver baixado, você pode fazê-lo na App Store ou Google Play Store.

Entre na opção de transferência: Procure pelo menu de transferências ou pagamentos no aplicativo do seu banco. Alguns bancos podem chamar essa opção de "PIX" ou "Transferência Instantânea".

Selecione a opção PIX: Escolha a opção PIX como forma de transferência de dinheiro.

Insira as informações do destinatário: Insira as informações do destinatário, incluindo nome completo, CPF, e-mail ou telefone e uma das chaves PIX do destinatário (CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória).

Insira o valor a ser transferido: Digite o valor que deseja transferir.

Confirme as informações: Verifique as informações inseridas antes de confirmar a transferência.

Autorize a transferência: Autorize a transferência usando sua senha, biometria ou outra forma de autenticação.

Confirmação da transferência: Assim que a transferência for autorizada, você receberá uma confirmação da transação no aplicativo do seu banco.

Observe que esses passos podem variar de acordo com o aplicativo do seu banco, mas o processo geral é semelhante para todas as instituições financeiras.

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade em realizar a transferência, entre em contato com o seu banco.

Este artigo foi escrito com auxílio de inteligência artificial.