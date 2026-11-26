A Voyager 1, sonda lançada pela Nasa em 1977, carrega uma mensagem destinada a possíveis civilizações extraterrestres. Gravado em um disco de ouro, o material reúne imagens, músicas e sons que procuram apresentar a vida e a cultura na Terra.

Na última quarta-feira, 18, a nave atingiu uma distância equivalente a um dia-luz do nosso planeta, aproximadamente 26 bilhões de quilômetros. A marca foi alcançada quase cinco décadas após seu lançamento.

Segundo a Nasa, o chamado Golden Record foi desenvolvido como uma espécie de cápsula do tempo, capaz de preservar informações sobre a humanidade durante sua viagem pelo espaço.

Uma cópia foi instalada em cada uma das duas sondas Voyager. Além de apresentar nosso planeta, o disco contém instruções para que eventuais destinatários possam reproduzir seu conteúdo e identificar sua origem.

O que há no disco de ouro da Voyager 1?

O disco reúne 115 imagens codificadas, sons da natureza, músicas de diferentes culturas e saudações em 55 idiomas. Entre os registros sonoros estão ruídos do vento, do mar, de trovões e de animais. A seleção musical inclui composições de diferentes épocas e regiões do mundo.

As imagens apresentam aspectos da vida terrestre, como a anatomia humana, animais, paisagens e tecnologias.

O material também contém mensagens do então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e do secretário-geral das Nações Unidas, Kurt Waldheim.

A seleção foi coordenada pelo astrônomo Carl Sagan, com a participação de uma equipe responsável por escolher os registros que representariam a diversidade da Terra.

Como os extraterrestres poderiam decifrar a mensagem?

A parte externa do disco possui diagramas destinados a explicar como reproduzir as gravações. As instruções utilizam conceitos de física e matemática, considerados pelos responsáveis pelo projeto uma possível linguagem comum entre civilizações tecnologicamente avançadas.

Um dos desenhos representa uma transição entre estados do átomo de hidrogênio. Esse fenômeno serve como referência para estabelecer uma unidade de tempo. A partir dela, os símbolos gravados em código binário indicam a velocidade necessária para reproduzir o disco.

Outro conjunto de diagramas explica como transformar sinais registrados em imagens. Segundo a Nasa, os desenhos mostram como organizar os dados em linhas verticais para reconstruir as figuras.

Mesmo com essas orientações, não existe garantia de que uma civilização extraterrestre conseguiria interpretar o material.

Disco também revela a localização da Terra

Além das instruções de reprodução, a capa contém um mapa destinado a indicar a posição do Sistema Solar. O desenho utiliza 14 pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente e emitem sinais periódicos.

Como esses objetos apresentam períodos característicos, os responsáveis pelo projeto consideraram que poderiam funcionar como referências para localizar nossa região do espaço.

As marcações também fornecem informações que poderiam ajudar a determinar a época em que as sondas foram lançadas.

Por que a Nasa enviou uma mensagem ao espaço?

As sondas Voyager foram desenvolvidas para explorar os planetas exteriores do Sistema Solar e aproveitar uma configuração orbital que permitiria visitar diferentes mundos com o auxílio da gravidade.

Esse recurso, conhecido como assistência gravitacional, utiliza a passagem próxima de um planeta para modificar a trajetória e a velocidade de uma nave espacial.

O projeto criou a oportunidade de transportar uma mensagem física para além das regiões inicialmente exploradas pelas sondas.

Antes das Voyager, as missões Pioneer 10 e 11 já haviam levado placas metálicas com informações sobre a humanidade e a localização da Terra. Os discos de ouro ampliaram essa proposta ao incorporar gravações sonoras e imagens.

A mensagem poderá ser encontrada algum dia?

Não há evidências de que uma civilização extraterrestre tenha encontrado ou recebido o conteúdo transportado pelas Voyager.

O projeto foi concebido para uma viagem de duração extremamente longa. Os discos possuem revestimento protetor e foram preparados para resistir às condições do espaço.

Mesmo que sejam encontrados no futuro, sua interpretação dependerá da capacidade tecnológica de quem tiver acesso ao material. Por enquanto, as duas sondas continuam transportando registros da Terra pelo espaço interestelar, sem um destinatário conhecido.