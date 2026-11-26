De cada US$ 100 em aviões que a Embraer vendeu em 2025, cerca de US$ 74 foram para a América do Norte, principalmente para os Estados Unidos, segundo levantamento do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) com dados da companhia. Esse mercado voltou a ter uma tarifa no horizonte.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs nesta quarta-feira, 25, uma tarifa de 10% sobre aeronaves prontas importadas do Brasil. A medida acaba com a isenção que os aviões tinham conseguido em julho, quando Washington impôs uma sobretaxa de 25% a parte dos produtos brasileiros com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

As ações da fabricante chegaram a cair 9,6% na B3 durante o pregão, a maior queda intradiária desde maio e a pior entre os papéis do Ibovespa no dia. Em nota, a Embraer disse que analisa o anúncio e que "continua acreditando e defendendo fortemente" o regime de tarifa zero da indústria aeroespacial global, em vigor desde os anos 1980, segundo a Reuters.

A proposta faz parte de um pacote mais amplo contra o Brasil, que inclui também uma nova cobrança sobre o açúcar. Segundo um alto funcionário do governo americano ouvido pela Reuters, os dois países ainda têm "diferenças substanciais", mesmo depois de várias rodadas de negociação ao longo do último ano.

Washington diz que Brasília não corrigiu práticas que considera "irrazoáveis". Entre as queixas estão o desmatamento ilegal e o Pix, que, na visão americana, prejudica as empresas de cartão de crédito. O Brasil rejeita as acusações.

Segundo o mesmo funcionário, as aeronaves prontas são o quarto maior item da pauta de exportação brasileira para os EUA. Na terça-feira, 24, o Brasil pediu a abertura de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas de julho, e os EUA bloquearam o pedido no mesmo dia.

O que o balanço mostra sobre a dependência dos EUA

O balanço do terceiro trimestre de 2026 mostra o peso que a última tarifa teve no resultado. No mesmo trimestre de 2025, quando os aviões brasileiros pagavam 10% para entrar nos EUA, a margem Ebit ajustada da Embraer foi de 8,5%. Sem o custo tarifário, teria sido de 9,4%.

A Aviação Executiva foi a mais afetada. A tarifa custou US$ 15 milhões à divisão no período, e a margem Ebit ajustada ficou em 12,1%. Sem a cobrança, teria sido de 14,7%. Já no terceiro trimestre de 2026, sem a tarifa, a margem do segmento subiu para 16%.

Em Serviços & Suporte, o efeito foi menor, de US$ 2 milhões. No consolidado, a receita do período somou R$ 12,1 bilhões, alta de 11% em um ano e recorde para um terceiro trimestre.

A presença nos EUA também aparece no plano de investimentos. A companhia vai investir US$ 70 milhões entre 2025 e 2027 em Fort Worth, no Texas, para ampliar em mais de 50% a capacidade de manutenção de jatos comerciais de clientes da América do Norte. Em Melbourne, na Flórida, a empresa expande a produção de jatos executivos.

A dependência é de mão dupla. A Embraer diz que cerca de 55% das peças de seus aviões vêm de fornecedores americanos e que emprega mais de 2.500 pessoas no país, segundo a revista Flying.

O impacto muda conforme o tipo de avião, segundo os analistas Lucas Marquiori e Samuel Alkmim, do BTG Pactual. Na aviação comercial, quem importa o avião é a companhia aérea americana, e é ela quem paga a tarifa.

O principal produto da Embraer nesse mercado é o E1, que, pelos cálculos do banco, respondeu por 11% da receita consolidada da fabricante nos nove primeiros meses de 2026. Como o jato não tem substituto direto na aviação regional dos EUA, o banco espera que a tarifa seja repassada integralmente aos clientes. O risco, nesse caso, são adiamentos e cancelamentos de pedidos.

Mesmo sem custo direto para a Embraer, a Aviação Comercial é a divisão mais exposta, na avaliação dos analistas do Safra. Todos os jatos comerciais são finalizados no Brasil e, portanto, entram na proposta. O E175, modelo da família E1 voltado ao mercado regional americano, respondeu por 52% das entregas da divisão nos nove primeiros meses de 2026, 27 de 52 aeronaves.

O mercado já deu uma amostra desse risco. Em maio de 2025, a Alaska Air adiou a entrega de dois E175 e reduziu voos regionais para não arcar com a tarifa de 10%. A companhia acabou recebendo os dois aviões até o fim de junho, e nenhuma outra aérea adiou entregas, segundo o Safra.

Para o banco, uma tarifa sobre esses jatos seria difícil de sustentar. Aviões da Embraer atendem quase 90% da aviação regional dos EUA, e as companhias aéreas americanas têm pouca margem para trocar de fornecedor.

Esse quadro deve se manter pelo menos até 2028, quando a Avelo começa a receber os 50 E195-E2 que encomendou. O primeiro pedido do E2 por uma companhia aérea americana estava previsto inicialmente para meados de 2027.

Na aviação executiva, a situação se divide. Os jatos Phenom são montados em Melbourne, na Flórida, e ficam fora da tarifa. Os Praetor são parcialmente produzidos no Brasil e finalizados nos EUA, e o BTG estima que cerca de 40% de seu conteúdo seja americano. A cobrança incidiria sobre os 60% restantes.

O Safra aponta uma dúvida que pode mudar essa conta: o que conta como avião pronto. A proposta lista só aeronaves finalizadas e deixa as peças de fora, ao contrário da rodada anterior, que taxava produtos brasileiros em geral. Ainda não está claro se os Praetor, fabricados no Brasil e concluídos nos EUA, entram na definição.

Em Defesa & Segurança, o efeito depende do cliente final, e os EUA ainda não compram o cargueiro KC-390. Os A-29 Super Tucano da Força Aérea americana são montados em Jacksonville, também na Flórida.

Quanto a tarifa pode custar

O BTG estima um custo adicional de US$ 80 milhões a US$ 90 milhões, o equivalente a cerca de 8% do Ebit consolidado projetado para 2027. A conta considera que o custo seria repassado integralmente na aviação comercial e absorvido pela Embraer na aviação executiva.

Quase todo o impacto viria dos Praetor, cerca de US$ 85 milhões, nas contas do banco. Os analistas ponderam que a Embraer ainda tem espaço para subir preços nessa categoria.

O Safra trabalha com uma faixa mais ampla. Se só os Praetor forem taxados, o custo ficaria entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões em 2027, o que reduziria a margem Ebit consolidada em 0,54 a 1,08 ponto percentual. A diferença depende de os EUA descontarem ou não o conteúdo americano dos aviões. Em 2025, esse desconto levou a alíquota efetiva para cerca de 5%, e o banco ainda não sabe se ele vale na Seção 301.

Se as peças dos Phenom também forem taxadas, o que não é o cenário-base do Safra, a conta subiria para US$ 76 milhões a US$ 126 milhões. O piso dessa faixa fica perto do que a Embraer efetivamente pagou na rodada anterior, segundo o banco.

Os contratos mais recentes já trazem cláusulas que permitem repassar a tarifa aos clientes. Como a carteira de pedidos é longa, porém, o Safra estima que pode levar de dois a três anos até que essas cláusulas cheguem a todas as entregas.

O banco também calculou o que aconteceria se a Embraer absorvesse a tarifa dos E175 vendidos a clientes americanos, que somam 95% da carteira firme do modelo. O custo seria de US$ 47 milhões a US$ 94 milhões, suficiente para derrubar a margem Ebit da Aviação Comercial de 2,9% para algo entre 1% e -0,8%. Pelo contrato, porém, quem paga é o importador, e esse não é o cenário-base do Safra.

O número é parecido com o que a empresa já enfrentou. Em 2025, a tarifa de 10% custou US$ 79 milhões à Embraer, segundo o BTG. Mesmo assim, a companhia entregou alguns dos melhores resultados dos últimos anos, lembram os analistas.

No segundo trimestre de 2026, a Embraer registrou um crédito tributário extraordinário de US$ 68 milhões, descrito pela diretoria financeira como uma devolução de tarifas pagas anteriormente, segundo a agência AFP.

Uma montanha-russa tarifária

A proposta é mais um capítulo de uma sequência de idas e vindas. Em agosto de 2025, quando os EUA impuseram tarifa total de 50% sobre produtos brasileiros, as aeronaves civis ficaram fora da sobretaxa adicional de 40%, mas continuaram pagando 10%.

Em fevereiro de 2026, a Suprema Corte americana derrubou as tarifas baseadas na lei de emergência econômica (IEEPA). O setor aeroespacial passou a ser alvo de uma investigação pela Seção 232 e, na prática, ficou com tarifa zero.

Em julho, a nova rodada da Seção 301 manteve e ampliou as isenções para carne bovina, café e aviões brasileiros. Agora, o USTR propõe retirar os aviões dessa lista.

Se nenhuma exceção for concedida, a tarifa de 10% só levaria a Embraer de volta ao patamar que pagou durante a maior parte de 2025 e o início de 2026, observa o BTG.

A medida ainda não está em vigor. A consulta pública fica aberta até 30 de dezembro, e a audiência pública está marcada para 14 de janeiro de 2027, segundo o Safra. O USTR não definiu uma data para a cobrança começar. Nas tarifas anteriores, o setor de aviação conseguiu isenções, e o BTG avalia que algo parecido pode acontecer de novo, inclusive com pressão das próprias companhias aéreas americanas.

O banco manteve a recomendação de compra para a Embraer, com preço-alvo de US$ 26 para o ADR, um potencial de valorização de 43,8%.

Para os analistas, a reação do mercado foi exagerada e a queda abre uma oportunidade para o investidor de longo prazo. Com a queda, a ação passou a ser negociada a 9 vezes o múltiplo EV/Ebitda de 2027. Eles reconhecem, porém, que o noticiário sobre tarifas pode continuar pesando sobre as ações no curto prazo.

O Safra também recomenda a compra do papel, com classificação outperform, que indica desempenho acima da média do mercado. O preço-alvo é de US$ 24,30 para o ADR, um potencial de valorização de 37%.

A proposta chega num bom momento operacional da empresa. A carteira de pedidos firmes chegou ao recorde de US$ 35,7 bilhões no 3T26, alta de 14% em um ano. Após o balanço, a Embraer elevou a projeção de receita para 2026 para US$ 8,4 bilhões a US$ 8,6 bilhões.

Em relatório sobre a temporada de balanços, o Bank of America (BofA) destacou que a Embraer superou as estimativas de receita, margem operacional e geração de caixa no terceiro trimestre, embora o lucro por ação ajustado tenha ficado abaixo do esperado.