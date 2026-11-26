O Natal ainda está a um mês de distância, mas os panetones já entraram na disputa pelos descontos da Black Friday. Com preços menores, a aposta do varejo é convencer o consumidor a antecipar a compra dos presentes e dos produtos que vão para a ceia.

É nessa estratégia que entra a Cacau Show, que colocou panetones em promoção por menos de 46 reais. A rede de chocolates oferece descontos de até 40% em produtos selecionados, além de ofertas progressivas em caixas de bombons e outros itens natalinos.

A campanha, batizada de ChocoFriday, acontece até sexta-feira, 27 de novembro, nas mais de 4.700 lojas da rede, no comércio eletrônico e por meio de revendedores.

A companhia espera faturar 170 milhões de reais com a Black Friday de 2026, aproveitando o período para antecipar uma parte das vendas de Natal.

"Ela aquece nossas vendas em novembro e permite que o consumidor já resolva a lista de presentes com condições muito especiais", diz Daniel Roque, vice-presidente de Negócios da Cacau Show.

A estratégia também passa pelas empresas que compram chocolates para presentear funcionários e clientes. Depois de faturar 33 milhões de reais no canal corporativo durante a campanha de 2025, a companhia projeta um crescimento de 30% nessa frente neste ano.

Quais são os panetones em promoção na Black Friday da Cacau Show

Um dos produtos mais baratos da campanha é o Panettone Trufado, de 420 gramas, que passou de 64,99 reais para 45,49 reais, uma redução de aproximadamente 30%.

Os maiores descontos, porém, chegam a 40%.

É o caso do Panettone Doce de Leite e Banana, de 580 gramas, um dos lançamentos da coleção de Natal deste ano. O produto, desenvolvido a partir de sugestões de consumidores do programa de fidelidade Cacau Lovers, passou de 99,99 reais para 59,99 reais, segundo a companhia.

Outros dois sabores também são vendidos por 59,99 reais durante a promoção: o Trufado Mezzo e o Trufado Frutas, ambos de 580 gramas.

Já o Panettone laCreme ao Leite, de 650 gramas, teve o preço reduzido de 109,99 reais para 69,99 reais.

Quais chocolates estão em promoção na ChocoFriday

A campanha também inclui chocolates para presentear. Na compra da Caixa Mini Show de Natal, com bombons de chocolate ao leite e branco, a primeira unidade custa 39,99 reais, a segunda sai por 19,99 reais e a terceira por 14,99 reais.

Já o Wafer Coberto Mil-Folhas, de 120 gramas, tem uma promoção na compra de duas unidades: a segunda caixa sai por 15 reais, ante o preço original de 34,99 reais.

Por que a Cacau Show quer faturar R$ 170 milhões na Black Friday?

A Black Friday se tornou uma oportunidade para a Cacau Show antecipar compras que normalmente ficariam para dezembro.

A lógica é disputar o orçamento do consumidor antes que outras despesas de fim de ano ganhem espaço.

Mas o plano não depende apenas das famílias que procuram panetones e chocolates com desconto.

Uma parte da aposta está no mercado corporativo, conhecido como B2B, sigla em inglês para vendas entre empresas.

Em 2025, esse canal registrou faturamento recorde de 33 milhões de reais durante a ChocoFriday. Para 2026, a expectativa é crescer 30%, o que levaria as vendas corporativas a aproximadamente 42,9 milhões de reais, caso a meta seja alcançada.

A demanda vem de empresas que aproveitam novembro para comprar presentes de Natal destinados a funcionários, clientes e parceiros comerciais.

Para a Cacau Show, essas encomendas ajudam a movimentar grandes volumes de produtos antes da chegada de dezembro.

A operação também ganha importância pelo tamanho da produção preparada para o fim do ano.

Quantos panetones a Cacau Show fabricou para o Natal?

Para o Natal de 2026, a companhia fabricou mais de 12 milhões de panetones, volume cerca de 20% superior ao do ano passado.

Em entrevista recente à EXAME, Alê Costa, fundador da Cacau Show, afirmou que a empresa conta com uma fábrica dedicada ao produto, capaz de produzir 150.000 panetones por dia.

A escala da indústria e a rede de mais de 4.700 lojas ajudam a explicar a aposta em uma Black Friday que também funciona como preparação para o Natal.

Com os descontos, a Cacau Show tenta acelerar as vendas ainda em novembro. O desafio será transformar as ofertas em compras antecipadas e alcançar a meta de 170 milhões de reais até o encerramento da campanha.