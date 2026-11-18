A Voyager 1, da Nasa, alcançou nesta quarta-feira, 18, a distância de um dia-luz da Terra, quase 50 anos depois de seu lançamento. Segundo a agência espacial americana, a sonda está a cerca de 26 bilhões de quilômetros do planeta e continua sendo o objeto fabricado pelo ser humano que chegou mais longe no espaço.

Um dia-luz corresponde à distância que a luz percorre em 24 horas. Isso significa que um sinal enviado da Terra leva aproximadamente um dia para alcançar a Voyager 1. Uma resposta da sonda demora mais um dia para chegar.

O marco demonstra a dimensão das distâncias espaciais, segundo Tiffany Kataria, da Nasa.

"Grande parte do que sonhamos é viajar para outros sistemas estelares", afirmou à AFP. Esses sistemas, no entanto, estão a vários anos-luz de distância.

"E a Voyager 1 levou quase 50 anos para chegar apenas ao limite do nosso próprio sistema solar, sem falar em alcançar uma distância de um dia-luz", explicou.

Onde está a Voyager 1 atualmente?

A Voyager 1 está no espaço interestelar, região situada além da bolha formada pelo vento solar e pelo campo magnético do Sol.

Lançada em 1977, a sonda e sua gêmea, a Voyager 2, são as únicas espaçonaves que chegaram a essa região.

Apesar de estarem em operação há quase cinco décadas, ambas continuam transmitindo informações científicas à Terra.

A distância, porém, torna a comunicação cada vez mais demorada. No caso da Voyager 1, os sinais de rádio levam cerca de 24 horas para percorrer o trajeto entre a espaçonave e o planeta.

O que a Voyager 1 ainda consegue estudar?

Parte dos equipamentos da Voyager 1, incluindo suas câmeras, foi desligada remotamente para economizar energia. Mesmo assim, a sonda continua coletando informações sobre fenômenos que não podem ser observados diretamente por imagens.

Entre eles estão os campos magnéticos e as características do espaço interestelar.

Segundo Kataria, os dados permitem estudar "o gás, a poeira e outros materiais que existem entre as estrelas, entre o nosso Sol e outras estrelas".

As informações ajudam os cientistas a compreender as condições existentes fora da região dominada pela influência do vento solar.

Quais foram as principais descobertas das sondas Voyager?

As sondas Voyager foram lançadas em 1977 para explorar o sistema solar exterior, onde estão os planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Durante essa etapa da missão, a Voyager 1 registrou imagens de Júpiter que revelaram, pela primeira vez, a existência de anéis ao redor do planeta.

As observações também ajudaram os pesquisadores a compreender os fenômenos atmosféricos do gigante gasoso, incluindo seus grandes vórtices e sistemas meteorológicos extremos.

"Poderíamos listar inúmeras coisas que essas duas espaçonaves nos permitiram compreender", afirmou Kataria.

O que são os Discos de Ouro das sondas Voyager?

A Voyager 1 e a Voyager 2 transportam os chamados Discos de Ouro, registros de cobre banhados a ouro, com 30 centímetros de diâmetro.

Os objetos foram enviados ao espaço com a proposta de transmitir informações sobre a Terra e a humanidade a possíveis civilizações extraterrestres que venham a encontrá-los.

Perguntas frequentes

Qual é a distância da Voyager 1 até a Terra? A Voyager 1 alcançou cerca de 26 bilhões de quilômetros de distância da Terra em 18 de novembro de 2026, segundo a Nasa.

O que significa a Voyager 1 estar a um dia-luz da Terra? Significa que a luz, ou um sinal de rádio, leva aproximadamente 24 horas para percorrer a distância entre a Terra e a sonda.

A Voyager 1 ainda está funcionando? Sim. Embora alguns equipamentos tenham sido desligados para economizar energia, a Voyager 1 continua coletando e transmitindo dados científicos sobre o espaço interestelar.

Quando a Voyager 1 foi lançada? A Voyager 1 foi lançada pela Nasa em 1977. Sua missão começou com a exploração do sistema solar exterior e continua no espaço interestelar.