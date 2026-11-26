O Sistema Solar pode abrigar um planeta ainda não identificado, com aproximadamente o dobro da massa da Terra. Batizado de Planeta X2, o possível astro ajudaria a explicar por que alguns corpos celestes apresentam trajetórias que desafiam os modelos tradicionais de formação planetária.

A hipótese foi investigada em um estudo publicado na última segunda-feira, 23, na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Por meio de simulações computacionais, os pesquisadores reproduziram a evolução do Sistema Solar ao longo de 4,5 bilhões de anos para entender como a presença de um planeta adicional afetaria a distribuição dos objetos nas regiões mais afastadas do Sol.

Onde estaria localizado o Planeta X2?

Segundo as simulações, a órbita do possível planeta teria um semieixo maior entre 350 e 500 unidades astronômicas. Esse parâmetro é utilizado pelos astrônomos para medir a dimensão de uma órbita.

Em quilômetros, essa medida corresponde a aproximadamente 52,5 bilhões a 75 bilhões. Para efeito de comparação, uma unidade astronômica equivale à distância média entre a Terra e o Sol, de cerca de 150 milhões de quilômetros.

Mesmo no ponto de maior aproximação com a estrela, o Planeta X2 estaria a cerca de 30 bilhões de quilômetros do Sol, o equivalente a 200 unidades astronômicas.

Os modelos também apontam para uma inclinação orbital entre 1° e 15°.

Planeta desconhecido pode explicar mistérios do Sistema Solar

Um dos desafios da astronomia é compreender por que determinados corpos celestes apresentam órbitas tão distantes, alongadas ou inclinadas.

Entre eles estão Sedna e 2012 VP113, dois objetos transnetunianos — nome dado aos corpos que orbitam o Sol além de Netuno. Suas trajetórias apresentam particularidades difíceis de reproduzir nos modelos tradicionais de formação planetária.

Ao incluir o Planeta X2 nas simulações, os pesquisadores conseguiram reproduzir características de diferentes grupos desses objetos.

A influência gravitacional do possível astro ajudou a explicar tanto as órbitas muito alongadas quanto aquelas com inclinações acentuadas.

Como Netuno influenciou as órbitas dos corpos celestes?

A pesquisa também analisou como as mudanças na posição de Netuno ao longo de bilhões de anos influenciaram a distribuição dos objetos transnetunianos.

Embora a migração do planeta tenha contribuído para definir as órbitas dos corpos mais próximos, a influência gravitacional prolongada de um astro adicional permitiu reproduzir determinadas características das regiões mais distantes.

Como explicação alternativa, os cientistas testaram a possibilidade de pequenos planetas terem se formado nas regiões internas do Sistema Solar e sido lançados para longe.

Nas simulações, porém, esses corpos geralmente eram expulsos do sistema em poucos milhões ou algumas dezenas de milhões de anos. Nos cenários analisados, esse mecanismo não foi suficiente para explicar a distribuição orbital dos objetos transnetunianos observada atualmente.

O que falta para confirmar a existência do Planeta X2?

Os pesquisadores compararam os resultados das simulações com dados do Dark Energy Survey (DES), um levantamento astronômico.

Embora os modelos tenham reproduzido algumas características dos objetos observados, ainda existem divergências na distribuição dos semieixos maiores de suas órbitas.

A existência do Planeta X2, portanto, permanece uma hipótese científica, sem confirmação por observações diretas. A origem do possível astro também não foi investigada no estudo.