Após décadas de tentativas, cientistas avançaram em estratégias para desenvolver uma vacina contra o HIV capaz de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos que neutralizam diferentes variantes do vírus.

Em experimentos com macacos, pesquisadores conseguiram induzir a produção dos chamados anticorpos amplamente neutralizantes (bnAbs, na sigla em inglês). Em humanos, testes clínicos já demonstraram ser possível estimular a formação de precursores dessas moléculas.

Os avanços foram detalhados em uma reportagem publicada na revista científica Nature, que também apontou os desafios para transformar os resultados experimentais em uma vacina eficaz. A estratégia busca reproduzir uma resposta imunológica observada naturalmente em algumas pessoas que vivem com HIV, sem expor indivíduos saudáveis ao vírus.

O desafio de desenvolver uma vacina contra o HIV

Uma das principais dificuldades está na capacidade do HIV de sofrer mutações rapidamente, o que resulta na circulação simultânea de numerosas variantes.

Desde a década de 1980, pesquisadores tentam desenvolver vacinas que estimulem a produção de anticorpos contra a proteína do envelope viral, utilizada pelo HIV para se ligar às células humanas.

As primeiras formulações, porém, não conseguiram impedir a infecção nos participantes dos ensaios clínicos porque os anticorpos produzidos não neutralizavam uma variedade suficientemente ampla de cepas.

Outras estratégias também foram investigadas, incluindo o estímulo às células T responsáveis por eliminar células infectadas, mas ainda não resultaram em uma vacina eficaz.

O que são os 'superanticorpos' contra o HIV?

Conhecidos como anticorpos amplamente neutralizantes, os bnAbs são moléculas capazes de neutralizar uma ampla variedade de cepas do HIV. Os primeiros foram identificados na década de 1990 em pessoas que viviam com o vírus. Anos depois, pesquisadores encontraram anticorpos ainda mais potentes, capazes de bloquear dezenas de cepas.

Um dos casos que ajudaram a orientar as pesquisas foi o de uma jovem da África do Sul identificada na literatura científica como CAP256. Ao longo dos anos após a infecção, seu organismo desenvolveu alguns dos anticorpos mais potentes já identificados contra o HIV. Apesar disso, ela ainda dependia de medicamentos para controlar o vírus.

Ao estudar essa resposta imunológica, cientistas encontraram pistas sobre como estimular a produção de anticorpos semelhantes por meio da vacinação.

Como funciona a estratégia baseada em 'superanticorpos'?

A estratégia busca conduzir o sistema imunológico por diferentes etapas até a produção de anticorpos mais potentes. Primeiro, um imunógeno — substância capaz de desencadear uma resposta imunológica — ativa células B específicas, responsáveis pela produção de anticorpos.

Doses posteriores apresentam versões diferentes do envelope do HIV para aprimorar progressivamente essa resposta. O processo, conhecido como maturação de afinidade, permite que os anticorpos adquiram alterações que melhoram sua capacidade de reconhecer e neutralizar o vírus.

A abordagem procura, portanto, selecionar desde o início as células B com maior potencial para produzir anticorpos amplamente neutralizantes.

Testes em humanos e macacos apresentam avanços

Em pequenos ensaios clínicos, versões proteicas e de RNA mensageiro (mRNA) de um imunógeno chamado eOD-GT8 estimularam precursores dos anticorpos desejados em quase todos os participantes. Entre aqueles que também receberam uma dose de reforço com outro imunógeno, os anticorpos adquiriram alterações que melhoraram suas capacidades de ligação e neutralização.

Alguns participantes dos testes com mRNA apresentaram reações cutâneas, e uma dose menor está sendo avaliada em um ensaio clínico na África do Sul.

Os resultados mais avançados foram obtidos em macacos. Em 2026, diferentes equipes conseguiram estimular a produção de anticorpos amplamente neutralizantes nesses animais.

Em alguns casos, eles atingiram níveis anteriormente associados à proteção contra a infecção. A produção de anticorpos amplamente neutralizantes maduros por meio da vacinação, porém, ainda não foi demonstrada em humanos.

O que falta para uma vacina contra o HIV se tornar realidade?

De acordo com a publicação, um dos principais desafios é simplificar os esquemas de imunização. Algumas estratégias experimentais envolveram mais de dez imunógenos administrados em diversas aplicações.

Além disso, nenhum anticorpo amplamente neutralizante identificado até agora consegue reconhecer todas as cepas do HIV.

Uma futura vacina provavelmente precisará estimular diferentes tipos dessas moléculas e produzir uma resposta duradoura. Os pesquisadores também avaliam se será necessário estimular células T para eliminar células infectadas.

Medicamentos e financiamento criam novos desafios

A disponibilidade de medicamentos eficazes para prevenir o HIV também trouxe dificuldades para os estudos de vacinas. O lenacapavir, por exemplo, oferece forte proteção quando administrado duas vezes ao ano. Seu uso por participantes de ensaios clínicos pode dificultar a avaliação da eficácia de uma vacina experimental.

Ao mesmo tempo, cortes no financiamento americano destinado às pesquisas sobre HIV comprometeram programas de desenvolvimento e provocaram o adiamento de um ensaio clínico com uma vacina de mRNA na África do Sul.

Apesar dos avanços recentes, ainda será necessário demonstrar que essas estratégias conseguem produzir uma resposta ampla, duradoura e viável em humanos.