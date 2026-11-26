Uma fotografia de um tardígrado, animal microscópico conhecido como urso-d'água, registrou um momento de sua reprodução: a deposição de um ovo dentro da própria pele descartada. A imagem conquistou o 12º lugar no Nikon Small World 2026, concurso internacional dedicado a fotografias produzidas com microscópios.

O registro mostra um exemplar da espécie Hypsibius exemplaris durante a troca de sua camada externa. A fotografia foi feita pelo biólogo Gonzalo Quiroga-Artigas, pesquisador do Centro de Pesquisa em Biologia Celular de Montpellier, na França.

O animal retratado mede aproximadamente 0,25 milímetro de comprimento, o que torna difícil observar esse comportamento sem equipamentos especializados.

Troca de pele revela detalhe da reprodução do urso-d’água

A imagem mostra o tardígrado se desprendendo de sua antiga cutícula, estrutura que reveste e protege seu corpo. Durante o processo, um ovo permanece dentro da camada abandonada.

O registro foi produzido por meio de microscopia confocal, técnica que utiliza laser para iluminar diferentes partes de uma amostra e revelar detalhes invisíveis a olho nu.

A fotografia foi selecionada entre as vencedoras da competição, que reconhece imagens capazes de mostrar estruturas e fenômenos do mundo microscópico.

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Por que o tardígrado coloca ovos na própria pele?

Em algumas espécies, a reprodução ocorre durante a troca da cutícula, processo conhecido como muda. Os ovos são depositados na estrutura antiga, chamada exúvia, que permanece após o animal se desprender dela.

Segundo Quiroga-Artigas, em entrevista ao Live Science, essa camada pode oferecer uma proteção física adicional aos embriões durante o desenvolvimento.

As estratégias reprodutivas, porém, variam entre as espécies. Em algumas, os machos depositam esperma na cutícula da fêmea antes da postura. Em outras, a fecundação ocorre depois que os ovos são colocados.

Há também tardígrados capazes de se reproduzir sem a participação de machos, por um processo chamado partenogênese. Nesse caso, o embrião se desenvolve a partir de um óvulo não fertilizado, originando descendentes geneticamente muito semelhantes à mãe. A espécie retratada na fotografia apresenta essa característica.

Como o cientista conseguiu fotografar o momento?

Registrar a postura durante a troca de pele exigiu paciência e precisão. Embora o processo completo possa durar horas, o desprendimento da cutícula acontece rapidamente.

Para produzir a imagem, o pesquisador coletou exemplares que estavam colocando ovos e preparou as amostras para observação microscópica.

O procedimento envolveu fixação, aplicação de corantes e montagem dos espécimes. Depois, foi necessário procurar um animal na fase adequada e em uma posição que permitisse visualizar o fenômeno.

O tamanho reduzido do Hypsibius exemplaris também dificultou o trabalho, já que a manipulação desses organismos exige instrumentos e técnicas especializadas.

Outras imagens de tardígrados também foram premiadas

Quiroga-Artigas recebeu outro reconhecimento no Nikon Small World 2026 por uma fotografia que mostra um tardígrado observado pela parte inferior do corpo. O pesquisador também conquistou uma menção honrosa no Nikon Small World in Motion, competição dedicada a vídeos microscópicos.

O registro mostra uma fêmea carregando ovos que entra em contato com outro indivíduo. Em seguida, o segundo animal defeca, embora não seja possível determinar se a reação foi provocada pela interação.

O biólogo pretende continuar fotografando esses organismos durante suas pesquisas, registrando comportamentos e processos que normalmente passam despercebidos devido ao tamanho microscópico dos animais.