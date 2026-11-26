13 - Azevedo (.)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h00.
O tijolo tem mais de 44 mil buscas mensais no Google e é a base de qualquer obra de alvenaria. Na Black Friday 2026, o ChatGPT responde a quem procura tijolos e blocos indicando mais lojas do que fabricantes.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Telhanorte aparece em 80,5% das respostas, com liderança isolada. A 333Obra vem em segundo, com 66,2%, e a Sodimac, em terceiro, com 50,2%. O site da Telhanorte é a fonte mais citada pela IA, com 93% de participação.
Entre os fabricantes, aparecem Precon (48%), Cerâmica Tatuí (41,2%), Cerâmica Martins (39,5%), Nova União (39%), Ramos (38,8%), JCR Blocos (31,5%) e Nova Conquista (28,2%). A Cerâmica Tatuí costuma ser citada antes das lojas.
Nenhuma marca alcançou o quadrante de líderes do Grid Ranqia, sinal de um mercado regional e pulverizado. Faz sentido: tijolos são pesados e baratos, e o frete costuma limitar a compra a fornecedores próximos.
O argumento mais repetido é o frete grátis da 333Obra em pedidos e regiões participantes, presente em 12% das respostas, além de até 10% de desconto. A Precon é lembrada pelos blocos de concreto celular, e JCR Blocos e Ramos, pelos blocos de concreto.
Calcule a quantidade pelo metro quadrado de parede (cada tipo de bloco tem um rendimento) e acrescente cerca de 5% a 10% para quebras. Compare o preço por milheiro, mas inclua o frete, que pode superar o desconto. Confira se o fornecedor faz a descarga e se a entrega é paletizada.
A EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção nesta Black Friday. Antes de fechar, veja como reconhecer preço maquiado.
Onde comprar tijolo na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Telhanorte lidera as indicações do ChatGPT, com 80,5%, seguida por 333Obra e Sodimac.
Bloco de concreto celular vale a pena? Sim, para quem busca isolamento térmico e obra mais rápida.