Como a vida surgiu na Terra? Nova teoria aponta papel de nanopartículas

Uma nova hipótese científica sugere que minúsculas nanopartículas minerais podem ter desempenhado um papel central no surgimento da vida na Terra. Segundo a proposta, essas estruturas microscópicas teriam ajudado a transformar substâncias químicas simples do planeta primitivo nos primeiros componentes necessários para a formação dos seres vivos.

A teoria foi apresentada pelo pesquisador Yongdong Jin, da Universidade de Shenzhen, na China, e publicada na revista científica Research. A hipótese é baseada nas chamadas nanoenzimas, nanopartículas capazes de realizar funções semelhantes às enzimas encontradas nos seres vivos.

Segundo o estudo, minerais presentes naturalmente na Terra primitiva poderiam ter funcionado como nanoenzimas muito antes do aparecimento das primeiras células. Essas partículas teriam ajudado a acelerar reações químicas e a transformar gases e substâncias simples em moléculas cada vez mais complexas.

De acordo com o pesquisador, esse processo pode ter contribuído para a formação das primeiras estruturas químicas capazes de armazenar informação e participar de reações associadas à vida.

Como as nanoenzimas poderiam ter iniciado a vida?

A teoria sugere que essas nanopartículas desempenhavam várias funções ao mesmo tempo.

Além de acelerar reações químicas, elas poderiam concentrar moléculas em suas superfícies, protegê-las da radiação ultravioleta e aproveitar diferentes fontes de energia disponíveis na Terra primitiva, como luz solar, calor geotérmico e descargas elétricas produzidas por raios.

Segundo a hipótese, essa combinação teria favorecido o surgimento gradual de moléculas orgânicas mais complexas, consideradas etapas importantes para o aparecimento dos primeiros sistemas vivos.

A Terra como um laboratório natural

O estudo descreve a Terra primitiva como um grande laboratório químico em funcionamento contínuo. Ambientes como vulcões, fontes hidrotermais e regiões submetidas a altas temperaturas e pressões poderiam ter fornecido condições favoráveis para a formação das nanoenzimas minerais.

Ao longo de milhões de anos, essas partículas teriam participado de uma rede crescente de reações químicas, aumentando gradualmente a complexidade molecular do planeta.

O possível papel das nanopartículas de ouro

Um dos aspectos mais curiosos da hipótese envolve nanopartículas de ouro. O autor do estudo sugere que partículas microscópicas desse metal podem ter sido especialmente eficientes para catalisar reações químicas importantes durante a evolução pré-biótica. A ideia foi chamada de "mundo do ouro".

Embora não existam evidências diretas de que isso tenha ocorrido, a proposta amplia as possibilidades investigadas pelos cientistas sobre os processos químicos que antecederam o surgimento da vida.

Uma tentativa de unir diferentes teorias

Ao longo das últimas décadas, diversas hipóteses tentaram explicar a origem da vida, incluindo o chamado mundo de RNA e modelos baseados em metabolismo primitivo.

Segundo o autor, a hipótese das nanoenzimas não busca substituir essas explicações, mas oferecer uma estrutura capaz de integrar diferentes processos físicos, químicos e biológicos que podem ter atuado na Terra primitiva.