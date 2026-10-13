Usar tênis pode alterar a estrutura dos pés? Estudo encontra diferenças nos ossos

O uso frequente de tênis e outros calçados pode estar associado a diferenças na estrutura óssea dos tornozelos. Um estudo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, identificou variações na distribuição e na orientação do tecido ósseo entre pessoas acostumadas a usar sapatos e indivíduos de populações que tradicionalmente andavam descalças.

A pesquisa, publicada em setembro na revista científica Journal of Anatomy, analisou uma região do tornozelo capaz de se adaptar às forças exercidas durante os movimentos. Conhecida como osso trabecular, essa estrutura é formada por pequenas hastes e placas que compõem o tecido ósseo esponjoso.

Os resultados sugerem que o uso de calçados pode influenciar a maneira como o peso corporal é distribuído pelos pés.

O que os pesquisadores encontraram

A equipe utilizou tomografias computadorizadas para produzir mapas tridimensionais do osso trabecular no tálus, osso do tornozelo que conecta a perna ao pé.

Foram analisados 56 indivíduos, divididos em dois grupos: 40 que utilizavam calçados regularmente e 16 de populações que tradicionalmente andavam descalças. O primeiro grupo era formado por adultos de coleções osteológicas recentes dos Estados Unidos.

Os pesquisadores também analisaram indivíduos que viveram em meados do século XIX e pertenciam a populações que tradicionalmente não utilizavam calçados. Esse grupo incluía 13 habitantes das Ilhas Andaman, dois indivíduos do sul da África e um da população Aka, na África Central.

As comparações revelaram diferenças na quantidade e na distribuição do osso trabecular entre os grupos.

Diferenças no tornozelo

Os indivíduos que não utilizavam sapatos apresentaram mais osso trabecular na região frontal do tornozelo. Essa área está relacionada a posições nas quais o pé permanece flexionado, como durante movimentos de agachamento ou escalada.

As trabéculas desses indivíduos também estavam orientadas em uma variedade maior de direções. Segundo os pesquisadores, esse padrão sugere que seus tornozelos eram submetidos a forças provenientes de uma gama mais ampla de ângulos.

Entre as pessoas que utilizavam calçados regularmente, o cenário foi diferente. Esse grupo apresentou maior volume geral de osso trabecular, com maior concentração nas regiões interna e superior do tornozelo. As estruturas também estavam orientadas de maneira mais consistente em determinadas direções.

Qual o papel dos sapatos?

Uma das hipóteses dos pesquisadores é que os calçados possam restringir alguns movimentos do tornozelo e concentrar as forças em determinadas trajetórias.

Os sapatos também podem deslocar parte da carga para a região interna do tornozelo e manter o pé em uma posição mais estendida, especialmente quando possuem salto.

As diferenças são importantes porque o osso trabecular se adapta às cargas e aos movimentos realizados ao longo da vida. Isso significa que hábitos como caminhar, correr, agachar e escalar podem deixar marcas na organização interna dos ossos.

O estudo, porém, não demonstra que os sapatos sejam a causa direta das diferenças encontradas. Segundo os pesquisadores, fatores como tamanho corporal e estilo de vida também podem influenciar a estrutura óssea e precisam ser investigados em estudos futuros.

Pistas sobre nossos ancestrais

A descoberta também pode ajudar a interpretar fósseis utilizados para reconstruir a evolução da caminhada humana. Há pelo menos 4,2 milhões de anos, diferentes hominídeos já apresentavam formas distintas de caminhar, posicionar os pés e escalar.

Os cientistas analisam características do osso trabecular de fósseis para tentar descobrir como esses indivíduos movimentavam pés e pernas. O problema é que humanos modernos de sociedades industrializadas passam grande parte da vida usando calçados.

Se os sapatos estiverem relacionados às diferenças observadas no tornozelo, comparar diretamente esses indivíduos com antigos hominídeos pode não oferecer uma referência perfeita.

Os resultados, portanto, podem ajudar pesquisadores a considerar o impacto dos calçados ao utilizar esqueletos modernos para reconstruir a forma como nossos ancestrais caminhavam.