Sapato de R$ 25.000? Vinícius Dapper lança modelo artesanal sob medida

RESUMO ＋ O designer Vinícius Dapper e o alfaiate Fausto Hirano lançaram em São Paulo uma linha de sapatos Hand Welted, feitos totalmente à mão, com produção limitada a 15 pares mensais. Cada par sob medida leva de 30 a 60 dias para ficar pronto, custa a partir de R$ 15.000 e pode chegar a R$ 25.000.

Existem sapatos de couro. E existem sapatos de couro feitos totalmente em processo manual, que levam 60 dias para ficar prontos e podem custar R$ 25.000 o par. São Paulo ganha uma linha de sapataria artesanal que chega ao nível técnico mais exigente do ofício.

O método é conhecido como Hand Welted, construção inteiramente manual que representa o topo da hierarquia da sapataria tradicional. A novidade no mercado brasileiro é assinada por Vinícius Dapper, designer que introduziu o conceito de sapataria bespoke autoral no país em 2012.

A nova linha de Dapper está sendo lançada em parceria com o alfaiate Fausto Hirano, à frente de um ateliê de alfaiataria bespoke no bairro do Brooklin, em São Paulo.

Raridade até no mercado de luxo

A diferença entre o Hand Welted e o método mais conhecido do mercado de luxo, o Goodyear Welted, está na ausência de máquina em qualquer etapa decisiva. No Goodyear, adotado inclusive por grifes do calibre de Zegna e Gaziano & Girling em suas linhas prêt-à-porter, a costura que une cabedal, palmilha e solado é maquinada, com fitas sintéticas auxiliando a estrutura.

Já no Hand Welted, cada corte de couro, cada ponto da vira e o entalhe da palmilha de montagem são feitos à mão, esculpidos diretamente na própria estrutura de couro, sem fita sintética colada. O resultado, segundo Dapper, é uma peça com ergonomia superior, acabamento sob medida e durabilidade maior que a de um sapato produzido em série.

É uma técnica rara até em mercados de luxo tradicionais. Mesmo entre as grifes mais respeitadas do segmento, o Hand Welted costuma ficar restrito a encomendas bespoke pontuais, sendo praticado sobretudo por sapateiros artesãos independentes, nomes como Mogada Munich, Emi Bespoke e Yohei Fukuda Shoemaker.

Tempo e preço do trabalho manual

A raridade técnica se traduz em exclusividade de produção. A marca conta hoje com apenas dois artesãos capacitados a executar o processo Hand Welted completo, o que limita a fabricação a, no máximo, 15 pares por mês. Cada par leva entre 30 e 60 dias para ficar pronto, da seleção e corte do couro até o acabamento final. Um modelo sob medida parte de R$ 15.000.

Toda a estrutura do calçado é construída em couro. Os cabedais usam peles uruguaias, selecionadas pela densidade de fibras, estrutura e colágeno, enquanto os solados são de couro brasileiro ou italiano de alta curtição. Cada peça recebe pintura e pátina feitas à mão, o que garante tonalidade única para cada par.

Entre os modelos oferecidos na linha sob medida estão clássicos da sapataria inglesa e italiana, como Derby, Oxford, loafer, wholecut e tassel loafer. Há também uma variação trançada, chamada de Tressê, preparado manualmente com tiras de couro, que confere maleabilidade e conforto diferentes dos modelos lisos.

Ao lado da linha sob medida, Dapper e Hirano lançam também uma frente de prêt-à-porter, batizada de Sartorial Studio, que combina métodos modernos de montagem de alta precisão com o acabamento e a pintura manuais característicos da casa, com preços a partir de R$ 6.000.

Uma terceira linha, mais casual, reúne loafers, docksides e sneakers a partir de R$ 3.800. A meta comercial para essas duas outras frentes é alcançar 300 pares por mês, distribuídos por parcerias em centros do mercado de luxo nacional. Trata-se, portanto, de uma escala bem maior que a da produção Hand Welted, que seguirá artesanal e limitada na essência.

"Nosso objetivo é resgatar a essência da verdadeira alta sapataria, em que cada sapato é concebido com o rigor técnico de uma obra de arte”, diz Dapper. “Não há hoje no Brasil uma produção que entregue esse nível de acabamento e estrutura artesanal."

Dapper já apresentou coleções nas semanas de moda de Paris, Xangai e São Paulo, e construiu carreira desenvolvendo produtos para marcas como Cole Haan, Havaianas e Puma antes de fundar a própria grife, em 2012. Hirano faz parte da terceira geração de uma família de alfaiates.

As vendas da nova linha já começaram, com os primeiros pedidos fechados na semana passada.