Sapato de R$ 25.000? Vinícius Dapper lança modelo artesanal sob medida

Vinícius Dapper: processo artesanal (Daniel Bittencourt/Divulgação)
Editor de Casual e Especiais
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11h00.
O designer Vinícius Dapper e o alfaiate Fausto Hirano lançaram em São Paulo uma linha de sapatos Hand Welted, feitos totalmente à mão, com produção limitada a 15 pares mensais. Cada par sob medida leva de 30 a 60 dias para ficar pronto, custa a partir de R$ 15.000 e pode chegar a R$ 25.000.
Existem sapatos de couro. E existem sapatos de couro feitos totalmente em processo manual, que levam 60 dias para ficar prontos e podem custar R$ 25.000 o par. São Paulo ganha uma linha de sapataria artesanal que chega ao nível técnico mais exigente do ofício.
O método é conhecido como Hand Welted, construção inteiramente manual que representa o topo da hierarquia da sapataria tradicional. A novidade no mercado brasileiro é assinada por Vinícius Dapper, designer que introduziu o conceito de sapataria bespoke autoral no país em 2012.
A nova linha de Dapper está sendo lançada em parceria com o alfaiate Fausto Hirano, à frente de um ateliê de alfaiataria bespoke no bairro do Brooklin, em São Paulo.
A diferença entre o Hand Welted e o método mais conhecido do mercado de luxo, o Goodyear Welted, está na ausência de máquina em qualquer etapa decisiva. No Goodyear, adotado inclusive por grifes do calibre de Zegna e Gaziano & Girling em suas linhas prêt-à-porter, a costura que une cabedal, palmilha e solado é maquinada, com fitas sintéticas auxiliando a estrutura.
Já no Hand Welted, cada corte de couro, cada ponto da vira e o entalhe da palmilha de montagem são feitos à mão, esculpidos diretamente na própria estrutura de couro, sem fita sintética colada. O resultado, segundo Dapper, é uma peça com ergonomia superior, acabamento sob medida e durabilidade maior que a de um sapato produzido em série.
É uma técnica rara até em mercados de luxo tradicionais. Mesmo entre as grifes mais respeitadas do segmento, o Hand Welted costuma ficar restrito a encomendas bespoke pontuais, sendo praticado sobretudo por sapateiros artesãos independentes, nomes como Mogada Munich, Emi Bespoke e Yohei Fukuda Shoemaker.
A raridade técnica se traduz em exclusividade de produção. A marca conta hoje com apenas dois artesãos capacitados a executar o processo Hand Welted completo, o que limita a fabricação a, no máximo, 15 pares por mês. Cada par leva entre 30 e 60 dias para ficar pronto, da seleção e corte do couro até o acabamento final. Um modelo sob medida parte de R$ 15.000.
Toda a estrutura do calçado é construída em couro. Os cabedais usam peles uruguaias, selecionadas pela densidade de fibras, estrutura e colágeno, enquanto os solados são de couro brasileiro ou italiano de alta curtição. Cada peça recebe pintura e pátina feitas à mão, o que garante tonalidade única para cada par.
Entre os modelos oferecidos na linha sob medida estão clássicos da sapataria inglesa e italiana, como Derby, Oxford, loafer, wholecut e tassel loafer. Há também uma variação trançada, chamada de Tressê, preparado manualmente com tiras de couro, que confere maleabilidade e conforto diferentes dos modelos lisos.
Ao lado da linha sob medida, Dapper e Hirano lançam também uma frente de prêt-à-porter, batizada de Sartorial Studio, que combina métodos modernos de montagem de alta precisão com o acabamento e a pintura manuais característicos da casa, com preços a partir de R$ 6.000.
Uma terceira linha, mais casual, reúne loafers, docksides e sneakers a partir de R$ 3.800. A meta comercial para essas duas outras frentes é alcançar 300 pares por mês, distribuídos por parcerias em centros do mercado de luxo nacional. Trata-se, portanto, de uma escala bem maior que a da produção Hand Welted, que seguirá artesanal e limitada na essência.
"Nosso objetivo é resgatar a essência da verdadeira alta sapataria, em que cada sapato é concebido com o rigor técnico de uma obra de arte”, diz Dapper. “Não há hoje no Brasil uma produção que entregue esse nível de acabamento e estrutura artesanal."
Dapper já apresentou coleções nas semanas de moda de Paris, Xangai e São Paulo, e construiu carreira desenvolvendo produtos para marcas como Cole Haan, Havaianas e Puma antes de fundar a própria grife, em 2012. Hirano faz parte da terceira geração de uma família de alfaiates.
As vendas da nova linha já começaram, com os primeiros pedidos fechados na semana passada.
Hand Welted é um método no qual as etapas decisivas da construção do sapato são executadas manualmente. Os cortes, os pontos da vira e o entalhe da palmilha são feitos diretamente no couro, sem fita sintética colada.
No método Hand Welted, a união entre cabedal, palmilha e solado é feita à mão. No Goodyear Welted, essa costura é executada por máquina, com auxílio de fitas sintéticas na estrutura.
Um sapato Hand Welted sob medida de Vinícius Dapper custa a partir de R$ 15.000, e um par pode chegar a R$ 25.000. Cada peça leva entre 30 e 60 dias para ficar pronta.
A produção está limitada a no máximo 15 pares por mês. A marca conta com apenas dois artesãos capacitados para executar o processo Hand Welted completo.
A linha oferece modelos clássicos da sapataria inglesa e italiana, como Derby, Oxford, loafer, wholecut e tassel loafer. Também há o Tressê, confeccionado manualmente com tiras de couro.
A dupla lançou a Sartorial Studio, linha prêt-à-porter com preços a partir de R$ 6.000, e uma coleção casual de loafers, docksides e sneakers a partir de R$ 3.800. A meta comercial para essas duas frentes é alcançar 300 pares por mês.