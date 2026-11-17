Chuva de meteoros Leônidas: fenômeno pode produzir até 15 meteoros por hora em condições ideais (Freepik)
Redatora
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18h25.
Rainha de meteoros Leônidas será visível nas madrugadas de 17 e 18 de novembro. O fenômeno pode produzir até 15 meteoros por hora e pode ser fotografado com iPhones usando técnicas simples como tripé e modo noturno. A melhor hora para observação é entre meia-noite e o amanhecer, especialmente após o pôr da Lua.
Quem for apaixonado por astronomia, já tem um grande evento para acompanhar nas próximas horas: a chuva de meteoros Leônidas poderá ser observada na madrugada desta quarta-feira, 18.
Segundo a Nasa, o fenômeno pode produzir até 15 meteoros por hora em condições ideais, e quem deseja registrar os rastros luminosos pode tentar fotografá-los usando um celular, como o iPhone.
Para isso, não é necessário ter uma câmera profissional. Um tripé, um local com pouca iluminação e alguns ajustes no modo noturno do aparelho podem ajudar a capturar as imagens.
O primeiro passo é escolher um local afastado das luzes da cidade. Quanto mais escuro estiver o céu, maiores serão as chances de observar os meteoros.
Depois, é necessário preparar o celular para fotografar em condições de pouca luminosidade.
O aparelho precisa permanecer imóvel durante a captura. Caso não tenha um tripé, utilize uma superfície firme para evitar movimentos que possam deixar a imagem desfocada.
Nos modelos compatíveis, o modo noturno é ativado automaticamente quando a câmera identifica pouca luz.
Toque no controle do modo noturno e selecione o maior tempo de exposição disponível. As opções variam conforme o modelo e as condições de iluminação.
Aponte a câmera para uma região do céu. Toque e mantenha o dedo pressionado sobre a área desejada até aparecer a indicação de bloqueio de foco e exposição (AE/AF).
O recurso ajuda a evitar mudanças automáticas durante a captura.
Depois de ajustar a câmera, faça a fotografia sem deslocar o aparelho. Um disparador remoto, quando disponível, pode ajudar a reduzir vibrações.
Como os meteoros aparecem rapidamente e em diferentes pontos do céu, uma única fotografia pode não registrar nenhum deles.
Após a captura, é possível ajustar brilho, contraste e exposição para melhorar a visualização dos rastros luminosos. O resultado depende das condições do céu, do modelo do iPhone e da passagem de um meteoro durante o período de exposição.
A Nasa recomenda observar o fenômeno entre a meia-noite e o amanhecer, com preferência pelas horas anteriores ao nascer do Sol. Em novembro, a agência destaca as madrugadas de 17 e 18, especialmente após o pôr da Lua.
Para melhorar a observação, também é importante reservar cerca de 30 minutos para que os olhos se adaptem à escuridão.
A ausência de nuvens e de iluminação artificial favorece a visualização.
A Chuva de meteoros Leônidas acontecem quando a Terra passa por uma região do espaço com partículas deixadas pelo cometa 55P/Tempel-Tuttle, que completa uma volta ao redor do Sol aproximadamente a cada 33 anos.
Quando esses fragmentos entram na atmosfera terrestre em alta velocidade, produzem os rastros luminosos observados no céu.
Segundo a agência internacional, as Leônidas estão entre as chuvas de meteoros mais rápidas, com velocidades próximas de 70 quilômetros por segundo.
Em determinadas passagens, o fenômeno pode produzir uma quantidade excepcionalmente elevada de meteoros, formando as chamadas tempestades de meteoros.
Quem não conseguir observar as Leônidas terá outras oportunidades ainda em 2026.
As Geminídeas atingem seu pico entre 13 e 14 de dezembro. Depois, as Ursídeas poderão ser observadas perto de 22 e 23 de dezembro.
As duas chuvas de meteoros oferecem novas oportunidades para observar e fotografar fenômenos astronômicos antes do fim do ano.