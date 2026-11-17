Quem for apaixonado por astronomia, já tem um grande evento para acompanhar nas próximas horas: a chuva de meteoros Leônidas poderá ser observada na madrugada desta quarta-feira, 18.

Segundo a Nasa, o fenômeno pode produzir até 15 meteoros por hora em condições ideais, e quem deseja registrar os rastros luminosos pode tentar fotografá-los usando um celular, como o iPhone.

Para isso, não é necessário ter uma câmera profissional. Um tripé, um local com pouca iluminação e alguns ajustes no modo noturno do aparelho podem ajudar a capturar as imagens.

Como fotografar a chuva de meteoros com o iPhone?

O primeiro passo é escolher um local afastado das luzes da cidade. Quanto mais escuro estiver o céu, maiores serão as chances de observar os meteoros.

Depois, é necessário preparar o celular para fotografar em condições de pouca luminosidade.

1. Apoie o iPhone em um tripé

O aparelho precisa permanecer imóvel durante a captura. Caso não tenha um tripé, utilize uma superfície firme para evitar movimentos que possam deixar a imagem desfocada.

2. Ative o modo noturno

Nos modelos compatíveis, o modo noturno é ativado automaticamente quando a câmera identifica pouca luz.

Toque no controle do modo noturno e selecione o maior tempo de exposição disponível. As opções variam conforme o modelo e as condições de iluminação.

3. Ajuste e bloqueie o foco

Aponte a câmera para uma região do céu. Toque e mantenha o dedo pressionado sobre a área desejada até aparecer a indicação de bloqueio de foco e exposição (AE/AF).

O recurso ajuda a evitar mudanças automáticas durante a captura.

4. Evite movimentar o celular

Depois de ajustar a câmera, faça a fotografia sem deslocar o aparelho. Um disparador remoto, quando disponível, pode ajudar a reduzir vibrações.

5. Faça várias tentativas

Como os meteoros aparecem rapidamente e em diferentes pontos do céu, uma única fotografia pode não registrar nenhum deles.

Após a captura, é possível ajustar brilho, contraste e exposição para melhorar a visualização dos rastros luminosos. O resultado depende das condições do céu, do modelo do iPhone e da passagem de um meteoro durante o período de exposição.

Qual é o melhor horário para ver as Leônidas?

A Nasa recomenda observar o fenômeno entre a meia-noite e o amanhecer, com preferência pelas horas anteriores ao nascer do Sol. Em novembro, a agência destaca as madrugadas de 17 e 18, especialmente após o pôr da Lua.

Para melhorar a observação, também é importante reservar cerca de 30 minutos para que os olhos se adaptem à escuridão.

A ausência de nuvens e de iluminação artificial favorece a visualização.

O que é chuva de meteoros Leônidas?

A Chuva de meteoros Leônidas acontecem quando a Terra passa por uma região do espaço com partículas deixadas pelo cometa 55P/Tempel-Tuttle, que completa uma volta ao redor do Sol aproximadamente a cada 33 anos.

Quando esses fragmentos entram na atmosfera terrestre em alta velocidade, produzem os rastros luminosos observados no céu.

Segundo a agência internacional, as Leônidas estão entre as chuvas de meteoros mais rápidas, com velocidades próximas de 70 quilômetros por segundo.

Em determinadas passagens, o fenômeno pode produzir uma quantidade excepcionalmente elevada de meteoros, formando as chamadas tempestades de meteoros.

Quando será a próxima chuva de meteoros?

Quem não conseguir observar as Leônidas terá outras oportunidades ainda em 2026.

As Geminídeas atingem seu pico entre 13 e 14 de dezembro. Depois, as Ursídeas poderão ser observadas perto de 22 e 23 de dezembro.

As duas chuvas de meteoros oferecem novas oportunidades para observar e fotografar fenômenos astronômicos antes do fim do ano.