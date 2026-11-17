Fim do mundo: previsões sobre grandes catástrofes ganharam repercussão em diferentes períodos da história (Freepik)
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Publicado em 17 de novembro de 2026 às 14h33.
Resumo sobre previsões históricas do fim do mundo que nunca se concretizaram. Desde teorias baseadas em calendários antigos até bugs tecnológicos, várias profecias apocalípticas geraram pânico, mas nunca ocorreram. O artigo destaca exemplos famosos como o calendário maia, o bug do milênio e passagens de cometas.
O fim do mundo já foi anunciado diversas vezes ao longo da história. Cometas, interpretações religiosas, falhas tecnológicas e calendários antigos alimentaram previsões de catástrofes que, apesar da repercussão, nunca aconteceram.
O assunto voltou a circular nas redes sociais com boatos sobre um apagão mundial em 17 de novembro de 2026, supostamente antecipado pela série "Os Simpsons". No entanto, não há evidências de que a animação tenha previsto o evento nem alertas oficiais que sustentem a teoria.
O episódio se soma a uma longa história de previsões apocalípticas. Algumas chegaram a provocar pânico, mudanças de comportamento e campanhas públicas para alertar sobre uma suposta ameaça. Levantamentos publicados pela revista Time e pelo Live Science reúnem alguns dos casos mais conhecidos.
Uma das teorias mais populares afirmava que o planeta seria destruído em 21 de dezembro de 2012, data associada ao encerramento de um ciclo do calendário maia.
As especulações incluíam colisões planetárias, mudanças no campo magnético da Terra e desastres naturais.
Na ocasião, a Nasa esclareceu que o calendário não previa a destruição do planeta. A data marcava apenas o término de um ciclo, seguido pelo início de outro.
O pregador americano Harold Camping afirmou que o Dia do Juízo Final começaria em 21 de maio de 2011.
A previsão foi divulgada por campanhas publicitárias e outdoors nos Estados Unidos.
Quando nada aconteceu, Camping passou a apontar 21 de outubro do mesmo ano como a data do fim do mundo. A segunda previsão também não se concretizou.
Na virada de 1999 para 2000, o chamado bug do milênio, ou Y2K, provocou preocupações sobre o funcionamento de sistemas informatizados.
O problema estava relacionado a programas que registravam os anos com apenas dois dígitos e poderiam interpretar 2000 como 1900.
Surgiram temores de apagões, falhas bancárias e interrupções em serviços essenciais. Embora o risco tecnológico fosse real, o colapso global anunciado por algumas previsões não aconteceu.
O astrólogo francês Nostradamus, que viveu no século XVI, escreveu versos frequentemente interpretados como previsões de acontecimentos futuros.
Um deles mencionava o sétimo mês de 1999 e a chegada de um grande rei do terror vindo do céu. A passagem foi associada por diferentes intérpretes a guerras, impactos de asteroides e ao fim do mundo.
Julho de 1999 passou sem que a catástrofe anunciada nessas interpretações ocorresse.
A passagem do cometa Halley, em 1910, também provocou especulações sobre o fim da humanidade.
Cientistas haviam identificado cianogênio, um gás tóxico, na composição da cauda do cometa. Como a Terra atravessaria parte dessa região, surgiram temores de envenenamento da atmosfera.
A passagem ocorreu sem a catástrofe prevista.
No século XIX, o pregador americano William Miller reuniu seguidores ao afirmar que a segunda vinda de Jesus estava próxima.
Após diferentes cálculos e expectativas, o movimento passou a aguardar o acontecimento em 22 de outubro de 1844.
A data chegou sem que o evento esperado ocorresse. O episódio ficou conhecido como A Grande Decepção e marcou a história do movimento milerita.
As teorias apocalípticas frequentemente associam acontecimentos reais, como fenômenos astronômicos e mudanças tecnológicas, a interpretações sem comprovação.
O caso de 2012 é um exemplo. A existência do calendário maia era real, mas a ideia de que seu ciclo anunciava a destruição da Terra não tinha fundamento científico.
O mesmo ocorreu com o bug do milênio: havia um problema técnico que exigia correções, mas isso não significava que o mundo acabaria.
A repetição dessas previsões mostra a importância de distinguir riscos documentados de afirmações que não apresentam evidências verificáveis.