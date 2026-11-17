O fim do mundo já foi anunciado diversas vezes ao longo da história. Cometas, interpretações religiosas, falhas tecnológicas e calendários antigos alimentaram previsões de catástrofes que, apesar da repercussão, nunca aconteceram.

O assunto voltou a circular nas redes sociais com boatos sobre um apagão mundial em 17 de novembro de 2026, supostamente antecipado pela série "Os Simpsons". No entanto, não há evidências de que a animação tenha previsto o evento nem alertas oficiais que sustentem a teoria.

O episódio se soma a uma longa história de previsões apocalípticas. Algumas chegaram a provocar pânico, mudanças de comportamento e campanhas públicas para alertar sobre uma suposta ameaça. Levantamentos publicados pela revista Time e pelo Live Science reúnem alguns dos casos mais conhecidos.

Quais foram as maiores previsões do fim do mundo?

1. O calendário maia e o fim do mundo em 2012

Uma das teorias mais populares afirmava que o planeta seria destruído em 21 de dezembro de 2012, data associada ao encerramento de um ciclo do calendário maia.

As especulações incluíam colisões planetárias, mudanças no campo magnético da Terra e desastres naturais.

Na ocasião, a Nasa esclareceu que o calendário não previa a destruição do planeta. A data marcava apenas o término de um ciclo, seguido pelo início de outro.

2. O fim do mundo anunciado para 2011

O pregador americano Harold Camping afirmou que o Dia do Juízo Final começaria em 21 de maio de 2011.

A previsão foi divulgada por campanhas publicitárias e outdoors nos Estados Unidos.

Quando nada aconteceu, Camping passou a apontar 21 de outubro do mesmo ano como a data do fim do mundo. A segunda previsão também não se concretizou.

3. O bug do milênio, em 2000

Na virada de 1999 para 2000, o chamado bug do milênio, ou Y2K, provocou preocupações sobre o funcionamento de sistemas informatizados.

O problema estava relacionado a programas que registravam os anos com apenas dois dígitos e poderiam interpretar 2000 como 1900.

Surgiram temores de apagões, falhas bancárias e interrupções em serviços essenciais. Embora o risco tecnológico fosse real, o colapso global anunciado por algumas previsões não aconteceu.

4. A profecia de Nostradamus para 1999

O astrólogo francês Nostradamus, que viveu no século XVI, escreveu versos frequentemente interpretados como previsões de acontecimentos futuros.

Um deles mencionava o sétimo mês de 1999 e a chegada de um grande rei do terror vindo do céu. A passagem foi associada por diferentes intérpretes a guerras, impactos de asteroides e ao fim do mundo.

Julho de 1999 passou sem que a catástrofe anunciada nessas interpretações ocorresse.

5. O cometa Halley e o medo de gases tóxicos em 1910

A passagem do cometa Halley, em 1910, também provocou especulações sobre o fim da humanidade.

Cientistas haviam identificado cianogênio, um gás tóxico, na composição da cauda do cometa. Como a Terra atravessaria parte dessa região, surgiram temores de envenenamento da atmosfera.

A passagem ocorreu sem a catástrofe prevista.

6. O julgamento final previsto para 1844

No século XIX, o pregador americano William Miller reuniu seguidores ao afirmar que a segunda vinda de Jesus estava próxima.

Após diferentes cálculos e expectativas, o movimento passou a aguardar o acontecimento em 22 de outubro de 1844.

A data chegou sem que o evento esperado ocorresse. O episódio ficou conhecido como A Grande Decepção e marcou a história do movimento milerita.

Por que previsões do fim do mundo continuam surgindo?

As teorias apocalípticas frequentemente associam acontecimentos reais, como fenômenos astronômicos e mudanças tecnológicas, a interpretações sem comprovação.

O caso de 2012 é um exemplo. A existência do calendário maia era real, mas a ideia de que seu ciclo anunciava a destruição da Terra não tinha fundamento científico.

O mesmo ocorreu com o bug do milênio: havia um problema técnico que exigia correções, mas isso não significava que o mundo acabaria.

A repetição dessas previsões mostra a importância de distinguir riscos documentados de afirmações que não apresentam evidências verificáveis.