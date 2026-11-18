RESUMO ＋ O Google lista sessões, e não apenas aparelhos. Cada navegador, app, janela anônima ou serviço autorizado pode abrir uma sessão própria no mesmo celular. Nome repetido e horário recente não provam invasão, mas um acesso desconhecido pede ação: sair da sessão, trocar a senha, revisar apps conectados e ativar a verificação em duas etapas.

O mesmo celular pode aparecer duas ou mais vezes na lista de dispositivos da Conta Google porque o sistema registra sessões, e não apenas aparelhos. Segundo a central de ajuda do Google, uma sessão é o período em que a conta fica conectada a um navegador ou aplicativo em um dispositivo. Um único telefone pode manter várias delas ao mesmo tempo.

A repetição costuma assustar porque lembra clonagem ou invasão. Muitas vezes, ela reflete o uso comum do aparelho: o app do Gmail abre uma sessão e o Chrome abre outra, ambas com o mesmo nome de modelo na lista.

O que é uma sessão na Conta Google?

Cada vez que a conta é acessada por um caminho diferente, o Google pode criar uma entrada nova. A empresa lista as situações que geram uma sessão:

Novo aparelho: login em um celular, tablet ou computador que ainda não tinha acesso à conta;

login em um celular, tablet ou computador que ainda não tinha acesso à conta; Confirmação de identidade: nova digitação da senha para liberar uma ação protegida;

nova digitação da senha para liberar uma ação protegida; Outro navegador ou app: login em um navegador, aplicativo ou serviço diferente do que já estava conectado;

login em um navegador, aplicativo ou serviço diferente do que já estava conectado; Autorização de app: permissão para que um aplicativo acesse dados da conta, como ocorre no botão "Fazer login com o Google";

permissão para que um aplicativo acesse dados da conta, como ocorre no botão "Fazer login com o Google"; Janela anônima: acesso pela navegação anônima ou privada de qualquer navegador.

Um Android com o Gmail instalado e a conta aberta no Chrome já tem, portanto, motivo para aparecer em mais de uma linha.

Por que o mesmo celular aparece repetido na lista?

Cada navegador funciona de forma isolada. Chrome e Firefox, instalados no mesmo telefone, guardam logins e cookies separados, e o Google enxerga cada um como uma sessão própria. O mesmo vale para a janela anônima, que não compartilha o login da janela comum.

A restauração de fábrica é outra causa. O Google informa que um aparelho redefinido pode continuar na lista, o que faz o celular surgir duas vezes: a entrada antiga e a criada após o novo login.

A própria empresa reconhece que várias sessões com o mesmo tipo de aparelho podem vir de um único dispositivo ou de dispositivos diferentes. A única forma de saber é abrir cada entrada e conferir os detalhes.

O que significam o horário e a localização de cada sessão?

O horário mostra a última vez que aquela sessão se comunicou com os servidores do Google. Isso inclui a sincronização em segundo plano de apps como Gmail e Agenda. Por isso, a lista pode exibir uma atividade de minutos atrás em um celular que estava parado na mesa.

A localização é aproximada. O Google pode mostrar uma cidade vizinha em vez do endereço exato, e uma viagem ou uma escala em aeroporto também explicam um local desconhecido. O uso de VPN altera o ponto exibido, já que a conexão sai por um servidor em outra região.

Como conferir as sessões da Conta Google pelo celular

O caminho é o mesmo no Android e no iPhone:

Abra o app Google ou o Gmail e toque na foto de perfil, no canto superior direito; Toque em Gerenciar sua Conta do Google; Deslize as abas do topo e toque em Segurança e login; Desça até Seus dispositivos e toque em Gerenciar todos os dispositivos; Toque em uma sessão para ver o modelo do aparelho, o navegador ou app de origem, o horário e o local aproximado.

Como conferir as sessões pelo computador

Acesse myaccount.google.com com a conta conectada; No menu lateral, clique em Segurança e login; No bloco Seus dispositivos, clique em Gerenciar todos os dispositivos; Clique em uma sessão para abrir os detalhes.

Aparelhos e sessões que já não têm acesso aparecem com o rótulo "Desconectado". Eles ficam visíveis como histórico e não representam risco ativo.

Como saber se a sessão repetida é do próprio celular?

Um teste simples ajuda a enxergar a diferença entre aparelho e sessão. Abra a Conta Google em um segundo navegador do celular, como o Firefox, ou em uma janela anônima do Chrome. Depois, volte a Gerenciar todos os dispositivos.

A tendência é que surja uma nova linha com o mesmo modelo de telefone, agora associada ao navegador usado no teste. Ao comparar os detalhes de cada entrada com os apps e navegadores instalados, fica mais fácil identificar quais sessões pertencem ao aparelho.

Quando a sessão repetida pode indicar invasão?

Uma sessão repetida ou com horário recente, sozinha, não prova acesso indevido. Alguns sinais, porém, merecem atenção:

Modelo desconhecido: um aparelho que nunca foi seu e que não corresponde a um computador público ou emprestado;

um aparelho que nunca foi seu e que não corresponde a um computador público ou emprestado; Navegador inesperado: uma sessão em navegador que você não usa nem lembra de ter usado;

uma sessão em navegador que você não usa nem lembra de ter usado; País diferente: acesso de outro país sem viagem nem VPN no período;

acesso de outro país sem viagem nem VPN no período; Alertas de segurança: eventos que você não fez em Atividade recente de segurança, na mesma página de Segurança e login.

Ao encontrar um evento estranho nessa seção, a opção "Não, não fui eu" abre o roteiro do Google para proteger a conta. Atividade que você não reconhece deve ser tratada como suspeita até ser explicada.

Como sair de uma sessão que você não reconhece?

Em Gerenciar todos os dispositivos, toque na sessão suspeita; Toque em Sair e confirme; Se houver várias sessões com o mesmo nome e você não tiver certeza de quais são suas, saia de todas, como orienta o Google; Faça login de novo nos aparelhos que você usa.

Sair da sessão corta o acesso daquele login, mas não basta se alguém tiver a senha. Nesse caso, o passo seguinte é trocar a senha a partir de um aparelho confiável e ativar a verificação em duas etapas. Em Conexões de terceiros, também na área de segurança, dá para remover apps e sites que você não reconhece. O passo a passo completo de emergência está no guia do Exame LAB sobre o que fazer quando a conta é invadida.