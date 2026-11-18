Conta Google: mesmo celular pode gerar várias sessões na lista de dispositivos (Mateusz Slodkowski/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08h00.
O Google lista sessões, e não apenas aparelhos. Cada navegador, app, janela anônima ou serviço autorizado pode abrir uma sessão própria no mesmo celular. Nome repetido e horário recente não provam invasão, mas um acesso desconhecido pede ação: sair da sessão, trocar a senha, revisar apps conectados e ativar a verificação em duas etapas.
O mesmo celular pode aparecer duas ou mais vezes na lista de dispositivos da Conta Google porque o sistema registra sessões, e não apenas aparelhos. Segundo a central de ajuda do Google, uma sessão é o período em que a conta fica conectada a um navegador ou aplicativo em um dispositivo. Um único telefone pode manter várias delas ao mesmo tempo.
A repetição costuma assustar porque lembra clonagem ou invasão. Muitas vezes, ela reflete o uso comum do aparelho: o app do Gmail abre uma sessão e o Chrome abre outra, ambas com o mesmo nome de modelo na lista.
Cada vez que a conta é acessada por um caminho diferente, o Google pode criar uma entrada nova. A empresa lista as situações que geram uma sessão:
Um Android com o Gmail instalado e a conta aberta no Chrome já tem, portanto, motivo para aparecer em mais de uma linha.
Cada navegador funciona de forma isolada. Chrome e Firefox, instalados no mesmo telefone, guardam logins e cookies separados, e o Google enxerga cada um como uma sessão própria. O mesmo vale para a janela anônima, que não compartilha o login da janela comum.
A restauração de fábrica é outra causa. O Google informa que um aparelho redefinido pode continuar na lista, o que faz o celular surgir duas vezes: a entrada antiga e a criada após o novo login.
A própria empresa reconhece que várias sessões com o mesmo tipo de aparelho podem vir de um único dispositivo ou de dispositivos diferentes. A única forma de saber é abrir cada entrada e conferir os detalhes.
O horário mostra a última vez que aquela sessão se comunicou com os servidores do Google. Isso inclui a sincronização em segundo plano de apps como Gmail e Agenda. Por isso, a lista pode exibir uma atividade de minutos atrás em um celular que estava parado na mesa.
A localização é aproximada. O Google pode mostrar uma cidade vizinha em vez do endereço exato, e uma viagem ou uma escala em aeroporto também explicam um local desconhecido. O uso de VPN altera o ponto exibido, já que a conexão sai por um servidor em outra região.
O caminho é o mesmo no Android e no iPhone:
Aparelhos e sessões que já não têm acesso aparecem com o rótulo "Desconectado". Eles ficam visíveis como histórico e não representam risco ativo.
Um teste simples ajuda a enxergar a diferença entre aparelho e sessão. Abra a Conta Google em um segundo navegador do celular, como o Firefox, ou em uma janela anônima do Chrome. Depois, volte a Gerenciar todos os dispositivos.
A tendência é que surja uma nova linha com o mesmo modelo de telefone, agora associada ao navegador usado no teste. Ao comparar os detalhes de cada entrada com os apps e navegadores instalados, fica mais fácil identificar quais sessões pertencem ao aparelho.
Uma sessão repetida ou com horário recente, sozinha, não prova acesso indevido. Alguns sinais, porém, merecem atenção:
Ao encontrar um evento estranho nessa seção, a opção "Não, não fui eu" abre o roteiro do Google para proteger a conta. Atividade que você não reconhece deve ser tratada como suspeita até ser explicada.
Sair da sessão corta o acesso daquele login, mas não basta se alguém tiver a senha. Nesse caso, o passo seguinte é trocar a senha a partir de um aparelho confiável e ativar a verificação em duas etapas. Em Conexões de terceiros, também na área de segurança, dá para remover apps e sites que você não reconhece. O passo a passo completo de emergência está no guia do Exame LAB sobre o que fazer quando a conta é invadida.
Nem sempre. Cada navegador ou app, inclusive em janela anônima, pode criar uma sessão própria no mesmo aparelho. Confira os detalhes de cada entrada antes de concluir.
O horário registra a última comunicação com o Google, inclusive a sincronização automática de apps como Gmail e Agenda.
A localização é aproximada e pode indicar uma cidade vizinha. Viagens e o uso de VPN também alteram o local exibido.
Não, se você reconhece o aparelho e os apps. Em caso de dúvida, o Google recomenda sair de todas as sessões com o mesmo nome.
Indica que o aparelho ou a sessão não tem mais acesso à conta. A entrada fica na lista como histórico.