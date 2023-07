Uso do salto alto faz mal à saúde? Especialista destaca consequências do uso contínuo

Seja para momentos de lazer ou ocasiões formais, os sapatos de salto alto são sempre uma ótima forma de manter a beleza e a elegância. No entanto, é importante estar ciente de que o uso constante desse tipo de calçado

pode acarretar problemas nos joelhos

“Com o uso do salto, o joelho é colocado em uma posição desconfortável que exige flexão contínua. Esse esforço desgasta a cartilagem patelar levando à condromalácia (condropatia), doença cujos sintomas incluem dores no joelho que pioram ao subir ou descer escadas. Ajoelhar, agachar ou sentar com as pernas cruzadas também pode causar dor”, afirma o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Motivo desse problema

O Dr. Marcos Cortelazo explica que os danos ocorrem de maneira mais grave em quem costuma trabalhar e caminhar muito com esse tipo de salto. “Em uma caminhada normal, o corpo absorve o impacto da passada de maneira uniforme. Esse equilíbrio permite que as articulações dos tornozelos e dos joelhos não sejam prejudicadas. Já os saltos causam maior desequilíbrio e exigem mais flexão dos joelhos”, explica o médico. Ao deixar a ponta dos pés no chão e o calcanhar elevado, esses sapatos sobrecarregam a articulação dos joelhos.

Mas não é só isso. Segundo o médico, o desgaste pode se acentuar, com o uso contínuo desse tipo de calçado, e atingir outras estruturas do joelho, causando também artrose. “Nesse caso, além da cartilagem patelar, as estruturas que envolvem o fêmur e a tíbia também são atingidas”, diz o Dr. Marcos Cortelazo.

Principais formas de tratamentos

O médico explica que existem muitas maneiras de curar a condromalácia patelar sem cirurgia, como tomar medicamentos ou fazer fisioterapia. “Mas, se o caso for grave e a cirurgia for necessária, é necessário encontrar a causa raiz. A condropatia patelar pode requerer cirurgia, como a artroscopia, para regularizar a superfície articular”, diz o Dr. Marcos Cortelazo. Se ocorrer um desgaste da articulação, pode ser necessária uma grande cirurgia para substituir ou realinhar a articulação, o que também significa um longo tempo de recuperação.

Cuidados para prevenir problemas no joelho

Segundo o especialista, a melhor solução para esse dilema é usar esse tipo de salto de maneira esporádica, indo pelo caminho do meio, preferindo sapatos nem muito planos, nem muito altos, em uma altura que não exceda a margem de 2,5cm a 5cm. “Praticar exercícios regularmente e controlar o peso são cuidados adicionais que evitam a chance de problemas no joelho”, finaliza o médico.