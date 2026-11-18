O mate com limão, combinação clássica das praias cariocas, vai ganhar uma versão diferente. Gelato Borelli e Leão anunciaram uma parceria para lançar um sabor inspirado na bebida, com comercialização exclusiva no Rio de Janeiro a partir desta quarta-feira 18 de novembro.

De acordo com as marcas, a proposta é transportar para o universo das sobremesas geladas uma bebida historicamente associada ao cotidiano carioca, especialmente aos dias de praia e aos passeios ao ar livre.

"Na Borelli, acreditamos que a inovação não está apenas em criar algo inédito, mas também em encontrar novas maneiras de valorizar aquilo que já faz parte da vida das pessoas. O mate com limão é um exemplo disso. É um sabor que atravessa gerações, está presente no cotidiano dos cariocas e carrega uma identidade muito própria", explica Tony Miranda, CEO da Gelato Borelli, em conversa com a EXAME.

Um sabor e muitas histórias

A relação do mate com o Rio de Janeiro tem raízes antigas. A bebida ganhou popularidade nas praias e nos estádios da cidade a partir dos anos 1950, quando Matte Leão consolidou-se como uma das referências do consumo de chá gelado na região. A marca, fundada em 1901, começou a produzir chá mate tostado em sachês durante a Segunda Guerra Mundial, período em que a importação do produto ficou mais difícil.

Em 2007, a marca passou integrar o sistema Coca-Cola Brasil.

A tradição foi reconhecida oficialmente em 2012, quando a Prefeitura do Rio declarou patrimônio cultural carioca a atividade dos vendedores ambulantes de mate, limonada e biscoito de polvilho nas praias da cidade.

"Quando pensamos nessa parceria com a Leão, nosso desafio foi respeitar toda essa tradição e, ao mesmo tempo, trazer a nossa especialidade para a experiência, com o cuidado na escolha dos ingredientes, no equilíbrio da receita e na textura do gelato", destaca Miranda.

Regionalismo como estratégia

Para a Borelli, a colaboração representa uma oportunidade de associar seu portfólio a referências regionais. Fundada em 2013, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a rede cresceu por meio do modelo de franquias e ampliou sua presença nacional.

Em 2026, a empresa estabeleceu como meta faturar R$ 650 milhões e fechar o ano com 300 lojas.

"Queremos que a Borelli esteja cada vez mais conectada às particularidades culturais das regiões onde atua, entendendo que o Brasil tem uma riqueza de sabores que merece ser explorada. Começar pelo Rio de Janeiro, com um produto desenvolvido especialmente para esse público, representa essa visão de crescimento, que busca combinar expansão, identidade regional e experiências relevantes para o consumidor", finaliza o executivo.

Serviço

Onde encontrar o novo sabor:

Rio de Janeiro – Shopping Nova América – Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 ;

Rio de Janeiro – Norte Shopping – Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – 2º Piso;

Niterói – Rua Geraldo Martins, 213;

Niterói – Rua Miguel de Frias, 51;

Cabo Frio – Avenica Macário Pinto Lopes, 35;

Volta Redonda – Sider Shopping R. Doze, 300.