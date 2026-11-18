Gabriela Versiani, fundadora da Versiani Swim: “Queria transformar essa paixão em um negócio próprio, que carregasse minha identidade e meu propósito" (Divulgação)
Freelancer em Negócios
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08h01.
A marca de moda praia Versiani Swim, fundada pela influenciadora Gabriela Versiani, conquistou crescimento rápido usando estratégias de conteúdo autêntico e conexão com seu público. Em um único mês, alcançou R$ 3 milhões em vendas pelo TikTok Shop, com plano de atingir R$ 40 milhões até 2026. A empresa combina qualidade de peças, criação de comunidade e presença orgânica nas redes sociais para impulsionar o sucesso.
Qualidade e criação de comunidade foram os principais pilares do crescimento da marca de moda praia Versiani Swim. Fundada pela influenciadora Gabriela Versiani, em 2021, a marca prevê faturar R$ 40 milhões em 2026.Uma das estratégias recentes para crescer está no TikTok Shop, onde a marca já soma 3 mil afiliadas. Além dos biquínis, a empresa também tem apostado em roupas de academia, de olho no crescimento do mercado de wellness.
“O ponto de partida foi a conexão real com o meu público. Queria que a marca estivesse presente de forma orgânica, dentro da minha rotina. A ideia era apresentar a Versiani Swim por meio de peças que tivessem relação com o meu estilo de conteúdo e com a maneira como me comunico com meus seguidores”, diz Gabriela Versiani.
Natural de Patos de Minas, Gabriela Versiani começou a trabalhar profissionalmente como modelo. No Rio de Janeiro, cursou Publicidade e Propaganda e investiu na carreira de criadora de conteúdo nas redes sociais.
Atualmente, com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, ela decidiu apostar em uma marca própria, em 2021.
A escolha foi por um nicho que já fizesse parte da rotina da empreendedora. “Minha conexão com a praia e o verão já fazia parte do meu estilo de vida. Queria transformar essa paixão em um negócio próprio, que carregasse minha identidade e meu propósito”, afirma.
A proposta era criar peças que fizessem sentido com o estilo da influenciadora e contribuíssem para a confiança de outras mulheres.
“Trouxe minha experiência em comunicação e, junto dos meus sócios, estruturei todas as etapas do negócio, do desenvolvimento das peças à produção e às vendas. Ao longo dos anos, fomos ajustando os processos e passando por diferentes fases, mas hoje a operação está cada vez mais consolidada”, afirma Gabriela. Até hoje, a influenciadora participa do desenvolvimento e da aprovação das peças.
Um dos primeiros lançamentos foi o Biquíni Fita, que preza pelo minimalismo e pelo conforto. Assim como nas demais peças, o foco está na modelagem que valoriza o corpo e ajuda a criar as marquinhas valorizadas pelas brasileiras. Até hoje, o modelo é o carro-chefe da marca, correspondendo a 70% do faturamento.
A estratégia de divulgação foi baseada na influência de Gabriela Versiani. A marca foi apresentada de forma natural, dentro da rotina da influenciadora. “A ideia era aproximar as seguidoras da marca sem que a divulgação parecesse forçada, de uma maneira natural e espontânea”, diz a empreendedora.
Com a proximidade das seguidoras, a marca fechou o primeiro ano com um faturamento de R$ 2 milhões.
A marca começou tendo o Instagram como principal plataforma de divulgação, com as vendas realizadas por meio de e-commerce próprio. Neste ano, a Versiani Swim também vem apostando nas vendas pelo TikTok Shop.
A plataforma vem impulsionando as vendas pela facilidade de oferecer as peças dentro da própria rede social. Em setembro, a marca faturou R$ 3 milhões apenas com as vendas pelo TikTok Shop e projeta alcançar R$ 7 milhões no próximo trimestre. Em três meses na plataforma, conquistou a sétima posição no ranking de vendas da categoria de esportes e já reúne quase 3 mil afiliadas. Até o final do ano, a expectativa é alcançar 6 mil afiliadas.
Na plataforma, a marca aposta em lives e vídeos curtos que apresentam, por exemplo, os materiais dos produtos, o caimento das peças e dicas de como usá-las. Além dos vídeos publicados no perfil da própria marca, a empresa conta com afiliadas, que recebem comissão por venda e multiplicam a quantidade de conteúdos sobre os biquínis.
“Quando o consumidor vê diferentes influenciadoras falando sobre a mesma peça e destacando seus benefícios, isso reforça a credibilidade e a autoridade do produto”, diz Gabriela.
Além das comissões, a marca aposta em encontros e mentorias com as afiliadas, que incluem experiências com a empreendedora e aulas sobre como divulgar os produtos e aumentar o faturamento.A plataforma também deve impulsionar as vendas durante a Black Friday deste ano, que terá descontos ao longo de novembro. Só neste mês, a empresa espera faturar entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões.
Para o próximo ano, a estratégia é continuar consolidando a marca e apostar no lançamento de novas peças. "A linha fitness é uma das nossas grandes apostas. Enxergamos muito potencial nesse mercado e queremos investir cada vez mais em novos modelos, tecnologias, tecidos e peças que unam conforto, funcionalidade e estética", diz.
Para a empreendedora, o grande diferencial da marca é a criação de uma comunidade de clientes. “Minha imagem ajuda a humanizar a marca e a tornar tudo mais próximo e real. As pessoas percebem que existe um time cuidadoso por trás do negócio, o que faz com que se sintam parte desse universo e desenvolvam ainda mais confiança na marca”, diz Gabriela.
Com o fortalecimento dessa comunidade e a conquista de novas clientes por meio do TikTok Shop, a Versiani Swim projeta faturar R$ 40 milhões em 2026, um crescimento de 1.900% em relação aos R$ 2 milhões registrados em seu primeiro ano de operação.
No ano passado, a empreendedora lançou mais uma marca, a Versiani Skin, com foco em produtos de beleza. Para ela, um dos principais desafios é administrar o tempo entre os dois negócios, dedicando a atenção necessária a cada um deles.
Uma das estratégias foi montar uma equipe de confiança que permita à influenciadora se dividir entre as empresas.
“São segmentos diferentes, mas ambos estão ligados ao estilo de vida e ao autocuidado, o que torna mais natural a minha participação nos dois negócios. Para conciliar as atividades, preciso de muita organização e de uma equipe em que confio plenamente”, diz.