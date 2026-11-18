Qualidade e criação de comunidade foram os principais pilares do crescimento da marca de moda praia Versiani Swim. Fundada pela influenciadora Gabriela Versiani, em 2021, a marca prevê faturar R$ 40 milhões em 2026.

Uma das estratégias recentes para crescer está no TikTok Shop , onde a marca já soma 3 mil afiliadas. Além dos biquínis, a empresa também tem apostado em roupas de academia, de olho no crescimento do mercado de wellness.

“O ponto de partida foi a conexão real com o meu público. Queria que a marca estivesse presente de forma orgânica, dentro da minha rotina. A ideia era apresentar a Versiani Swim por meio de peças que tivessem relação com o meu estilo de conteúdo e com a maneira como me comunico com meus seguidores”, diz Gabriela Versiani.

Como nasceu a Versiani Swim

Natural de Patos de Minas, Gabriela Versiani começou a trabalhar profissionalmente como modelo. No Rio de Janeiro, cursou Publicidade e Propaganda e investiu na carreira de criadora de conteúdo nas redes sociais.

Atualmente, com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, ela decidiu apostar em uma marca própria, em 2021.

A escolha foi por um nicho que já fizesse parte da rotina da empreendedora. “Minha conexão com a praia e o verão já fazia parte do meu estilo de vida. Queria transformar essa paixão em um negócio próprio, que carregasse minha identidade e meu propósito”, afirma.

A proposta era criar peças que fizessem sentido com o estilo da influenciadora e contribuíssem para a confiança de outras mulheres.

“Trouxe minha experiência em comunicação e, junto dos meus sócios, estruturei todas as etapas do negócio, do desenvolvimento das peças à produção e às vendas. Ao longo dos anos, fomos ajustando os processos e passando por diferentes fases, mas hoje a operação está cada vez mais consolidada”, afirma Gabriela. Até hoje, a influenciadora participa do desenvolvimento e da aprovação das peças.

Um dos primeiros lançamentos foi o Biquíni Fita, que preza pelo minimalismo e pelo conforto. Assim como nas demais peças, o foco está na modelagem que valoriza o corpo e ajuda a criar as marquinhas valorizadas pelas brasileiras. Até hoje, o modelo é o carro-chefe da marca, correspondendo a 70% do faturamento.

A estratégia de divulgação foi baseada na influência de Gabriela Versiani. A marca foi apresentada de forma natural, dentro da rotina da influenciadora. “A ideia era aproximar as seguidoras da marca sem que a divulgação parecesse forçada, de uma maneira natural e espontânea”, diz a empreendedora.

Com a proximidade das seguidoras, a marca fechou o primeiro ano com um faturamento de R$ 2 milhões.

Quais são os canais de venda da marca

A marca começou tendo o Instagram como principal plataforma de divulgação, com as vendas realizadas por meio de e-commerce próprio. Neste ano, a Versiani Swim também vem apostando nas vendas pelo TikTok Shop.

A plataforma vem impulsionando as vendas pela facilidade de oferecer as peças dentro da própria rede social. Em setembro, a marca faturou R$ 3 milhões apenas com as vendas pelo TikTok Shop e projeta alcançar R$ 7 milhões no próximo trimestre. Em três meses na plataforma, conquistou a sétima posição no ranking de vendas da categoria de esportes e já reúne quase 3 mil afiliadas. Até o final do ano, a expectativa é alcançar 6 mil afiliadas.

Na plataforma, a marca aposta em lives e vídeos curtos que apresentam, por exemplo, os materiais dos produtos, o caimento das peças e dicas de como usá-las. Além dos vídeos publicados no perfil da própria marca, a empresa conta com afiliadas, que recebem comissão por venda e multiplicam a quantidade de conteúdos sobre os biquínis.

“Quando o consumidor vê diferentes influenciadoras falando sobre a mesma peça e destacando seus benefícios, isso reforça a credibilidade e a autoridade do produto”, diz Gabriela.

Além das comissões, a marca aposta em encontros e mentorias com as afiliadas, que incluem experiências com a empreendedora e aulas sobre como divulgar os produtos e aumentar o faturamento.

A plataforma também deve impulsionar as vendas durante a Black Friday deste ano, que terá descontos ao longo de novembro. Só neste mês, a empresa espera faturar entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões.

Para o próximo ano, a estratégia é continuar consolidando a marca e apostar no lançamento de novas peças. "A linha fitness é uma das nossas grandes apostas. Enxergamos muito potencial nesse mercado e queremos investir cada vez mais em novos modelos, tecnologias, tecidos e peças que unam conforto, funcionalidade e estética", diz.

Como é conciliar empreendedorismo e criação de conteúdo

Para a empreendedora, o grande diferencial da marca é a criação de uma comunidade de clientes. “Minha imagem ajuda a humanizar a marca e a tornar tudo mais próximo e real. As pessoas percebem que existe um time cuidadoso por trás do negócio, o que faz com que se sintam parte desse universo e desenvolvam ainda mais confiança na marca”, diz Gabriela.

Com o fortalecimento dessa comunidade e a conquista de novas clientes por meio do TikTok Shop, a Versiani Swim projeta faturar R$ 40 milhões em 2026, um crescimento de 1.900% em relação aos R$ 2 milhões registrados em seu primeiro ano de operação.

No ano passado, a empreendedora lançou mais uma marca, a Versiani Skin, com foco em produtos de beleza. Para ela, um dos principais desafios é administrar o tempo entre os dois negócios, dedicando a atenção necessária a cada um deles.

Uma das estratégias foi montar uma equipe de confiança que permita à influenciadora se dividir entre as empresas.