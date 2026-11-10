Ciência

Poeira de Marte pode atravessar trajes e chegar ao cérebro de astronautas

Partículas identificadas pelo Perseverance são até 700 vezes mais finas que um fio de cabelo e contêm substâncias potencialmente tóxicas

Perseverance: rover ajudou pesquisadores a analisar a composição química da poeira de Marte (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)

Perseverance: rover ajudou pesquisadores a analisar a composição química da poeira de Marte (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08h38.

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A poeira de Marte pode representar risco à saúde de astronautas em futuras missões. Partículas microscópicas podem atravessar trajes espaciais, entrar no organismo e potencialmente alcançar o cérebro, com possíveis efeitos neurológicos. A pesquisa usa dados do rover Perseverance para analisar composição e comportamento dessas partículas.

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A poeira de Marte pode representar um risco à saúde dos astronautas em futuras missões ao planeta. Um estudo baseado em dados coletados pelo rover Perseverance, da Nasa, aponta que partículas microscópicas podem ultrapassar barreiras de proteção, entrar no organismo e alcançar o cérebro.

Segundo a pesquisa, publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a exposição a essas partículas pode estar associada a riscos neurológicos, incluindo doenças como Alzheimer e Parkinson. Os cientistas também identificaram substâncias que podem provocar alterações na tireoide e danos aos tecidos.

Para investigar esses riscos, os pesquisadores utilizaram dados do Perseverance, que explora Marte desde 2021. O rover transporta amostras de tecidos utilizados em trajes espaciais, permitindo analisar como a poeira do planeta interage com esses materiais.

Como a poeira de Marte pode chegar ao cérebro?

As partículas de poeira marciana apresentam dimensões microscópicas, o que pode facilitar sua entrada no organismo pelas vias respiratórias. Segundo o estudo, parte desse material poderia alcançar regiões profundas dos pulmões após a inalação.

Os pesquisadores também apontam uma possível rota de exposição pelo nariz, que permitiria às partículas contornar mecanismos de proteção e filtragem do cérebro. Nesse cenário, o material poderia se acumular em tecidos do sistema nervoso central, levantando preocupações sobre possíveis efeitos neurológicos.

A pesquisa menciona Alzheimer e Parkinson entre as doenças associadas aos riscos investigados. Isso, porém, não significa que tenha sido demonstrado que a poeira marciana provoque essas condições em humanos.

Para analisar a poeira, os pesquisadores utilizaram dados do instrumento PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry), instalado no braço robótico do Perseverance. O equipamento emprega fluorescência de raios X para identificar a composição química dos materiais presentes na superfície marciana.

A análise identificou partículas finas de aproximadamente 2,5 micrômetros e partículas ultrafinas próximas de 100 nanômetros.

Segundo o material divulgado, algumas dessas partículas podem ser cerca de 700 vezes menores que a espessura de um fio de cabelo humano. As dimensões reduzidas aumentam a preocupação com a possibilidade de inalação e exposição durante atividades na superfície de Marte.

Quais substâncias tornam a poeira marciana tóxica?

As análises identificaram ferro, enxofre e fósforo entre os elementos presentes na poeira de Marte.

Outro componente destacado pelos pesquisadores é o perclorato, substância associada a efeitos tóxicos sobre o organismo. Segundo o estudo, a exposição ao perclorato pode provocar alterações na função da tireoide, incluindo hipotireoidismo.

O material também menciona possíveis efeitos como acidez local, danos aos tecidos e toxicidade sistêmica. Essas características tornam a composição química da poeira um fator importante na avaliação dos riscos para futuras missões tripuladas.

Poeira de Marte é um desafio para futuras missões humanas

Além das condições ambientais do planeta, a exposição à poeira representa uma preocupação para o planejamento de viagens espaciais.

Os pesquisadores apontam que partículas microscópicas podem comprometer a proteção oferecida pelos trajes e criar riscos de contaminação durante as atividades dos astronautas.

Embora a Terra também apresente partículas atmosféricas prejudiciais à saúde, a composição da poeira marciana acrescenta riscos específicos que precisam ser considerados. Os resultados reforçam a necessidade de investigar formas de limitar a exposição humana antes da realização de missões tripuladas a Marte.

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