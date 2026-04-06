Artemis II: apagão de 40 minutos deixa tripulação sem contato com a Terra

A tripulação da missão Artemis II deve enfrentar um período de cerca de 40 minutos sem comunicação com a Terra durante a viagem ao redor da Lua. O "apagão", previsto para acontecer por volta das 19h47 (horário de Brasília), ocorre quando a cápsula Orion passa pelo lado oculto do satélite, bloqueando sinais de rádio e laser usados para contato com o controle da missão.

Segundo as informações da BBC, nesse intervalo, os quatro astronautas ficam temporariamente isolados, sem comunicação com o centro de controle em Houston, nos Estados Unidos.

Esse tipo de perda de sinal já era esperado pelos responsáveis pela missão e faz parte da trajetória planejada.

O que acontece durante os 40 minutos de silêncio

Durante o período sem contato, a tripulação continua realizando atividades previstas na missão. Entre elas estão:

observação da superfície lunar,

registro de imagens,

análises relacionadas à geologia da Lua.

O momento também marca um dos trechos mais isolados da viagem, já que não há comunicação em tempo real com a Terra.

Experiência já aconteceu em missões Apollo

De acordo com a BBC, situações semelhantes ocorreram em missões anteriores do programa Apollo. Durante a Apollo 11, o astronauta Michael Collins ficou sem contato com a Terra enquanto orbitava o lado oculto da Lua.

Na ocasião, o período de isolamento durou 48 minutos. Collins descreveu a experiência como um momento de isolamento total, sem comunicação com qualquer forma de vida conhecida.

Comunicação ainda é desafio para futuras missões

O monitoramento da espaçonave é feito a partir de estações terrestres, que acompanham a posição da cápsula e recebem dados da missão. Durante o apagão, esse acompanhamento é interrompido temporariamente.

Projetos em desenvolvimento buscam reduzir esse tipo de limitação. Iniciativas como o programa Moonlight, da Agência Espacial Europeia, pretendem criar redes de satélites ao redor da Lua para garantir comunicação contínua, inclusive no lado oculto.

Missão Artemis II marca nova fase da exploração lunar

A missão Artemis II é o primeiro voo tripulado do programa Artemis e tem como objetivo levar astronautas a uma trajetória ao redor da Lua antes de futuras tentativas de pouso.

Durante o percurso, a tripulação realiza testes de sistemas e observações do espaço profundo, em preparação para as próximas etapas da exploração lunar.