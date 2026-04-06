Artemis II: apagão de 40 minutos deixa tripulação sem contato com a Terra

Artemis II: perda de sinal deixa astronautas 40 minutos sem comunicação. (Nasa/Divulgação)
Redatora
Publicado em 6 de abril de 2026 às 14h39.
A tripulação da missão Artemis II deve enfrentar um período de cerca de 40 minutos sem comunicação com a Terra durante a viagem ao redor da Lua. O "apagão", previsto para acontecer por volta das 19h47 (horário de Brasília), ocorre quando a cápsula Orion passa pelo lado oculto do satélite, bloqueando sinais de rádio e laser usados para contato com o controle da missão.
Segundo as informações da BBC, nesse intervalo, os quatro astronautas ficam temporariamente isolados, sem comunicação com o centro de controle em Houston, nos Estados Unidos.
Esse tipo de perda de sinal já era esperado pelos responsáveis pela missão e faz parte da trajetória planejada.
Durante o período sem contato, a tripulação continua realizando atividades previstas na missão. Entre elas estão:
O momento também marca um dos trechos mais isolados da viagem, já que não há comunicação em tempo real com a Terra.
De acordo com a BBC, situações semelhantes ocorreram em missões anteriores do programa Apollo. Durante a Apollo 11, o astronauta Michael Collins ficou sem contato com a Terra enquanto orbitava o lado oculto da Lua.
Na ocasião, o período de isolamento durou 48 minutos. Collins descreveu a experiência como um momento de isolamento total, sem comunicação com qualquer forma de vida conhecida.
O monitoramento da espaçonave é feito a partir de estações terrestres, que acompanham a posição da cápsula e recebem dados da missão. Durante o apagão, esse acompanhamento é interrompido temporariamente.
Projetos em desenvolvimento buscam reduzir esse tipo de limitação. Iniciativas como o programa Moonlight, da Agência Espacial Europeia, pretendem criar redes de satélites ao redor da Lua para garantir comunicação contínua, inclusive no lado oculto.
A missão Artemis II é o primeiro voo tripulado do programa Artemis e tem como objetivo levar astronautas a uma trajetória ao redor da Lua antes de futuras tentativas de pouso.
Durante o percurso, a tripulação realiza testes de sistemas e observações do espaço profundo, em preparação para as próximas etapas da exploração lunar.