Como é viver em Marte? Nasa confina voluntários por 378 dias em simulação

Nasa: quatro voluntários participaram da segunda missão do programa Chapea (NASA/James Blair)
Redatora
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10h34.
Quatro voluntários passaram 378 dias confinados em uma instalação da Nasa, nos Estados Unidos, para simular como seria viver em Marte. Durante mais de um ano, a equipe enfrentou desafios como isolamento, recursos limitados, cultivo de alimentos e atrasos na comunicação com a Terra.
O experimento faz parte da segunda missão do programa Chapea, criado para investigar como as condições de uma viagem ao planeta vermelho podem afetar a saúde e o desempenho dos astronautas.
Os participantes Ross Elder, Ellen Ellis, James Spicer e Matthew Montgomery entraram no habitat em 19 de outubro de 2025 e encerraram a experiência em 31 de outubro de 2026. A simulação foi realizada no Centro Espacial Johnson, da Nasa, em Houston, no Texas.
O experimento foi realizado no Mars Dune Alpha, um habitat de aproximadamente 158 metros quadrados construído com tecnologia de impressão 3D. A estrutura foi projetada para reproduzir algumas das condições que astronautas poderão enfrentar em uma futura missão ao planeta vermelho.
Durante o confinamento, os participantes precisaram administrar recursos limitados, executar atividades científicas e conviver em um espaço reduzido, sem contato presencial com o mundo exterior. A rotina também incluiu o controle de suprimentos, como alimentos, água, detergentes e filtros de respiradores.
Segundo comunicado da Nasa, James Spicer, engenheiro de voo da missão, afirmou que a experiência se assemelhava à vida em um submarino ou barco, onde as limitações de espaço e recursos influenciam as decisões diárias.
Uma das principais atividades foi o cultivo de alimentos dentro do habitat. Matthew Montgomery, responsável científico da missão, coordenou o plantio de hortaliças, pimentões e tomates em um sistema hidropônico.
O objetivo era investigar como a produção de alimentos em ambientes controlados poderia contribuir para a alimentação de astronautas durante viagens espaciais prolongadas.
Em entrevista à revista Nature, Montgomery destacou que o contato com as plantas também proporcionava benefícios cognitivos, além dos nutricionais.
A equipe também realizou atividades de pesquisa geológica, incluindo coleta e análise de rochas, identificação de minerais e simulações de extração de amostras. Essas tarefas reproduziram procedimentos que astronautas poderão executar em Marte para investigar a história geológica do planeta.
Um dos desafios da missão foi um período de duas semanas sem comunicação com os controladores da Nasa ou com o mundo exterior.
A interrupção simulou uma situação que pode ocorrer quando o Sol bloqueia os sinais de rádio entre Marte e a Terra. Para enfrentar esse período, os participantes passaram aproximadamente um mês se preparando.
A equipe revisou procedimentos, organizou cronogramas e estabeleceu protocolos de segurança para lidar com possíveis emergências sem auxílio imediato.
Mesmo fora desse intervalo, as mensagens trocadas com a equipe de controle apresentavam atrasos de 13 a 22 minutos. A demora impedia conversas em tempo real e exigia que os voluntários tomassem decisões com maior autonomia.
Antes de entrar no habitat, os quatro integrantes passaram cinco semanas de treinamento conjunto. A preparação incluiu uma expedição de acampamento durante o inverno no estado de Wyoming, nos Estados Unidos.
Durante a atividade, os participantes enfrentaram uma nevasca e precisaram trabalhar em equipe sob condições adversas. Segundo Montgomery, a convivência anterior ao confinamento contribuiu para reduzir os conflitos durante a simulação.
Após deixar o habitat em 31 de outubro, a equipe iniciou duas semanas de avaliações e entrevistas com pesquisadores. Os dados coletados durante os 378 dias serão analisados para compreender os efeitos do isolamento prolongado, da convivência em espaços reduzidos e das limitações de recursos sobre a saúde física e psicológica.
A Nasa também pretende utilizar as informações para aperfeiçoar sistemas de alimentação, assistência médica, suporte psicológico e planejamento de atividades em futuras missões espaciais.
Os resultados poderão contribuir tanto para viagens tripuladas a Marte quanto para o planejamento de uma base lunar permanente, associado ao programa Artemis.
A primeira missão do Chapea terminou em julho de 2024, também após 378 dias de confinamento. Na ocasião, os participantes cultivaram alimentos, realizaram caminhadas espaciais simuladas e executaram tarefas de manutenção.
A agência espacial considera a possibilidade de realizar missões tripuladas a Marte a partir do início da década de 2030. Antes disso, experimentos como o Chapea ajudam a investigar os desafios de manter astronautas saudáveis e capazes de trabalhar durante longos períodos longe da Terra.