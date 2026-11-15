Trump culpa Biden por crise aérea que provocou mais de 17 mil voos cancelados nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou a administração de seu antecessor, Joe Biden, pela crise que provocou uma paralisação nacional de quase cinco horas no tráfego aéreo americano, na sexta-feira, 13.

Em publicações na plataforma Truth Social, o republicano classificou a gestão anterior como um “desastre” para a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e afirmou que investimentos realizados sem planejamento agravaram os problemas de uma infraestrutura considerada antiga e defasada.

Trump também declarou ter um plano para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo do país, mas pediu que o Congresso aprove rapidamente US$ 30 bilhões em recursos para viabilizar o projeto. Segundo o presidente, grande parte da estrutura utilizada atualmente tem cerca de 50 anos.

As primeiras informações das autoridades americanas apontam problemas nos serviços de comunicação prestados pela empresa contratada L3Harris e um possível defeito em um roteador durante uma manutenção de rotina da rede. A intervenção previa a substituição de antigas linhas de cobre por cabos de fibra óptica.

Durante o procedimento, um dos equipamentos teria sobrecarregado outros dispositivos com milhares de tentativas de conexão, provocando falhas na comunicação entre controladores de tráfego aéreo e aeronaves, além da perda de dados de radar.

A crise também reacendeu o debate sobre os cortes promovidos pelo governo Trump na FAA. Cerca de 400 funcionários foram demitidos de um quadro de aproximadamente 45 mil trabalhadores, em meio às medidas conduzidas pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), então dirigido por Elon Musk.

Parlamentares democratas já haviam alertado para possíveis consequências das reduções de pessoal na segurança do transporte aéreo.

Cancelamentos e prejuízos

Os impactos da interrupção se estenderam pelo fim de semana. De acordo com dados da plataforma FlightAware, 9.202 voos foram cancelados na sexta-feira. No sábado, 14, outros 6.692 cancelamentos haviam sido registrados até as 21h30, no horário local. Já no domingo, 15, o número de voos domésticos cancelados chegou a 1.421, quase o dobro dos 760 inicialmente previstos.

Entre as companhias aéreas mais afetadas, a American Airlines cancelou 42% de suas operações no sábado. Delta Air Lines e United Airlines registraram cancelamentos de 26% dos voos cada.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, afirmou esperar que as companhias aéreas retomassem plenamente suas operações até a noite de domingo. Apesar da expectativa de normalização, estimativas preliminares indicam que a crise poderá provocar prejuízos de pelo menos US$ 1 bilhão, considerando tanto os custos operacionais das empresas quanto as despesas adicionais enfrentadas pelos passageiros.

Investigação e dimensão histórica

As autoridades americanas conduzem uma investigação técnica para identificar as causas da falha. Os componentes envolvidos no incidente já foram identificados e isolados, enquanto os responsáveis analisam os equipamentos que apresentaram problemas durante a manutenção da rede.

A ocorrência é considerada a maior interrupção do transporte aéreo dos Estados Unidos nos últimos 25 anos, sem precedentes desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. O episódio voltou a colocar em evidência a vulnerabilidade da infraestrutura de controle aéreo americana e a necessidade de investimentos em sua modernização.