O que é o marketing integrado?

O marketing integrado alinha equipes, dados e estratégia sob objetivos compartilhados para sustentar o crescimento das empresas (PaeGAG/Shutterstock)
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Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13h00.
O marketing integrado substitui operações isoladas para alinhar equipes e converter investimentos em crescimento, afirma Samira Cardoso, cofundadora e CEO da agência de marketing, publicidade e comunicação Layer Up. Segundo a executiva, frentes desconectadas geram decisões fragmentadas, atritos entre marketing, vendas e produto e abandono de compra pelo consumidor. A saída exige método, objetivos compartilhados e visão única de estratégia como decisão de gestão.
Por Samira Cardoso*
Quem vivencia a área de marketing sabe que nunca houve tantos canais, dados e ferramentas como agora. Porém, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil mostrar o que tudo isso entrega de resultado para a companhia.
Além da constante pressão, é preciso crescer a receita, justificar cada investimento, alinhar equipes e ainda transformar a área em motor estratégico para a empresa, tudo ao mesmo tempo.
O esforço é enorme, mas a sensação, na maioria das operações, quase sempre é de que ele não se converte em crescimento.
A explicação para esse sentimento está na falta de integração. Isso porque quando cada frente opera de forma isolada, com metas próprias, as decisões saem desconectadas e o resultado não aparece.
Do outro lado, o consumidor não enxerga essa divisão interna e começa a jornada num ponto, tenta avançar em outro e abandona antes de concluir a compra porque a experiência não faz sentido para ele.
Enquanto isso, dentro da empresa, a sensação é de que cada um cumpriu sua parte, sem perceber que o abandono é consequência de um modelo que separou o que deveria funcionar junto.
As equipes acabam se isolando e esquecem que o cliente passa por uma jornada contínua, sem se importar com as divisões internas.
E, quando o negócio não fecha, surgem as cobranças e o clássico empurra-empurra, onde o setor de vendas aponta para o marketing, que por sua vez aponta para o produto e por aí vai.
Esses desentendimentos comprovam que o marketing fragmentado chegou ao limite, e a saída passa por integração, método e uma visão única de estratégia. Sem isso, mais dados só aumentam a confusão, e mais ações só aumentam o desperdício.
Analisando de perto, as organizações que sustentam crescimento ao longo do tempo passaram por essa virada, deixando de administrar cada frente como um negócio à parte para conduzi-las todas na mesma direção.
Enfim, a integração demanda que cada especialista continue dono do seu ofício, mas comprometido com uma direção que vale para todos.
O marketing integrado acontece quando as frentes deixam de operar como ilhas e passam a construir junto, com métodos e objetivos compartilhados.
O sucesso de uma área isolada não sustenta a empresa se o processo completo for ineficiente. Por isso, é preciso coragem para aposentar um modelo que já não entrega resultados e encarar a integração como decisão de gestão.
*Samira Cardoso é Co-fundadora e CEO da Layer Up, agência de marketing, publicidade e comunicação que oferece estratégias personalizadas, operação eficiente, branding e performance, unindo criatividade, tecnologia e dados.
Segundo Samira Cardoso, cofundadora e CEO da agência Layer Up, o marketing integrado ocorre quando diferentes frentes deixam de operar como ilhas isoladas e passam a construir juntas, com métodos e objetivos compartilhados. Nesse modelo, cada especialista mantém o domínio de seu ofício, mas atua comprometido com uma direção única para toda a empresa.
De acordo com Samira Cardoso, o esforço não se converte em crescimento quando falta integração entre as frentes da companhia. Sem método e visão única de estratégia, mais dados apenas aumentam a confusão interna e mais ações elevam o desperdício de recursos.
A fragmentação interna faz com que o consumidor inicie a jornada em um ponto de contato, tente avançar em outro e abandone a compra porque a experiência perde sentido, explica Samira Cardoso. O cliente enxerga uma jornada contínua e não percebe as divisões departamentais da empresa.
Quando as metas são isoladas e o negócio não fecha, surgem cobranças e um ciclo de empurra-empurra entre áreas, aponta Samira Cardoso. Nesse cenário, o setor de vendas responsabiliza o marketing, que por sua vez aponta falhas para a área de produto.