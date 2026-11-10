Nasa oferece US$ 500 mil em prêmios para desenvolver motores de foguete elétricos

A Nasa anunciou uma competição que distribuirá US$ 500 mil em prêmios para empresas que desenvolverem motores elétricos mais eficientes para espaçonaves. A iniciativa busca acelerar o desenvolvimento de tecnologias capazes de impulsionar satélites e apoiar futuras missões de exploração espacial.

Chamado de AMPERE, o desafio é voltado ao desenvolvimento de propulsores elétricos de média potência, entre 3 e 7 quilowatts (kW). Esses equipamentos utilizam eletricidade para gerar impulso e podem operar por longos períodos com maior eficiência no consumo de propelente.

Segundo o comunicado da Nasa, as inscrições estão abertas até 27 de janeiro de 2027. A competição terá três fases e poderá premiar até duas empresas com US$ 250 mil cada.

Como funcionam os motores elétricos de foguetes?

Diferentemente dos motores convencionais, que queimam combustíveis químicos para produzir impulso, os sistemas de propulsão elétrica utilizam energia para acelerar partículas carregadas. Essas partículas são expelidas em alta velocidade, produzindo uma força que movimenta a espaçonave na direção oposta.

O desafio da Nasa é voltado aos chamados propulsores de efeito Hall, que utilizam campos elétricos e magnéticos para controlar e acelerar essas partículas.

Embora produzam menos empuxo do que motores químicos, esses sistemas conseguem utilizar o propelente de maneira mais eficiente. Isso permite que as espaçonaves mantenham uma aceleração gradual durante períodos prolongados, alterando sua velocidade ou trajetória ao longo do tempo.

Os propulsores de efeito Hall já são utilizados em operações espaciais, incluindo ajustes de órbita e manutenção da posição de satélites.

Por que a Nasa quer desenvolver novos propulsores?

A agência espacial pretende aprimorar tecnologias de propulsão elétrica que possam ser utilizadas em futuras missões governamentais e comerciais. O foco está em sistemas com potência entre 3 mil e 7 mil watts, considerados importantes para operações de satélites, defesa nacional e exploração espacial.

A proposta é incentivar empresas a desenvolverem protótipos funcionais que possam ser avaliados em condições de teste.

As equipes participantes deverão demonstrar o desempenho de seus equipamentos, permitindo identificar limitações e possíveis melhorias. Segundo a Nasa, a iniciativa busca aproximar tecnologias ainda em desenvolvimento das exigências necessárias para aplicações espaciais.

Como participar do desafio da Nasa?

O Desafio AMPERE será realizado em três fases e distribuirá até US$ 500 mil em prêmios. Até duas equipes poderão receber US$ 250 mil cada, conforme os resultados da competição.

Além da premiação em dinheiro, as vencedoras poderão ter acesso às instalações e aos recursos de testes da Nasa. Essa estrutura permitirá avaliar o funcionamento dos protótipos e contribuir para o aperfeiçoamento dos sistemas de propulsão.

A competição é destinada a empresas comerciais constituídas nos Estados Unidos e que mantenham sua sede principal no país.

As inscrições começaram em 9 de novembro de 2026 e seguem até 27 de janeiro de 2027. As empresas interessadas devem atender aos critérios de elegibilidade estabelecidos pela agência espacial americana.

As regras, os requisitos técnicos e as orientações para inscrição estão disponíveis no site oficial do Desafio AMPERE.

A Nasa espera que os projetos desenvolvidos durante a competição contribuam para ampliar as possibilidades de utilização de propulsores elétricos em futuras missões espaciais.